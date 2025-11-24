Paieškos terminai

Vyras, laikantis kūdikį, plauna medines grindis šviesioje patalpoje
„Philips OneUp“ 5000 serija

Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!

Priartintas mėlynos šluotos, valančios pilką plytelių grindų dangą, vaizdas

„Philips OneUp“ elektrinė šluota

Džiaukitės švaresnėmis grindimis per trumpesnį laiką ir atsisveikinkite su įprastomis šluotomis, kurios paskleidžia nešvarumus. Mėgaukitės greitesniu ir lengvesniu valymu su „Philips OneUp“ 3000 ir 5000 serijos elektrinėmis šluotomis.

„Philips OneUp“ elektrinė šluota

Labas, „OneUp“!​ Pamirškite senąją šluotą.

Mėgaukitės švaresniu, greitesniu ir higieniškesniu būdu pašalinti kasdienius nešvarumus nuo grindų. „Philips OneUp“ elektrinė šluota suderina lengvą grindų valymą su pažangiausia technologija.

2024_FC_5113_kitt_packaging_content 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop 5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

„Philips OneUp“ technologija

Visada švarus vanduo

Ši pažangi sistema tyliai duoda švarų vandenį ant grindų ir tuo pačiu metu siurbia nešvarų vandenį į atskirą talpyklą, todėl jūsų grindys lieka nepriekaištingai švarios, be nešvarumų ir likučių.

Valymas be pastangų

2 kartus greitesnis valymas, palyginti su plovimo šluota

Mėgaukitės nesudėtingu grindų valymu be nepatogaus kibirų nešiojimo, išgręžimo ar skalavimo. „Philips OneUp“ elektrinė šluota supaprastina kiekvieną veiksmą.

Iš tiesų švarūs rezultatai

2 kartus švaresnės grindys¹

„OneUp“ pašalina riebalus, dėmes, lipnius nešvarumus ir smulkias dulkes, todėl kasdieninis grindų valymas tampa greitas ir lengvas. Naudokite „Philips OneUp“, kad grindys blizgėtų be likučių ir dryžių ir būtų pašalinta iki 99,9 % bakterijų³.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Išsamus valymas ir kasdienių grindų nešvarumų šalinimas.

Išvalo riebalus, dėmes, lipnius nešvarumus, smulkias dulkes ir kasdienius grindų nešvarumus. Blizgios grindys be likučių ir dryžių, pašalinama iki 99,9 % bakterijų*

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Lengvas valymas nuo pradžios iki pabaigos

Mėgaukitės nesudėtingu grindų valymu be kibirų, išgręžimo ar skalavimo. „Philips OneUp“ elektrinė šluota supaprastina kiekvieną veiksmą.

„OneUp“ technologija

Patentuota „OneUp“ technologija tiekia švarų vandenį ant grindų, tuo pačiu tyliai siurbiant nešvarų vandenį, užtikrinant efektyvų elektrinį grindų valymą.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

Švarus ir nešvarus vanduo visada laikomi atskirai

Integruoti vandens bakeliai leidžia visada laikyti švarų ir nešvarų vandenį atskirai. Juos lengva pripildyti ir ištuštinti, net neliečiant nešvarumų.

5000 series, Kitt, e,mop, electric mop

360° pasukamas šarnyras užtikrina maksimalų pasiekiamumą

360° pasukamas šarnyras leidžia lengvai valyti sunkiai pasiekiamas vietas ir plotus po žemais baldais.

Medines grindis valanti mėlyna šluota

Optimalus išvalomas grindų plotas

Idealiai tinka butams ir patalpoms iki 125 m², nes viena pripildyta vandens talpykla galima išvalyti 50 m² plotą. Vienas visiškai įkrautas akumuliatorius veikia iki 70 min.

Valymo priemonių palyginimas

Belaidis ir lengvas naudojimas visuose namuose

Judėkite laisvai be laidų ar kabelių. Ji juda kaip jūsų senoji šluota – tik be kibiro!

Ranka, laikanti mėlyną vandens talpyklą

Naudokite iki 90 % mažiau vandens su elektrine šluota

„Philips OneUp“ elektrinė šluota taupo vandenį

„Philips OneUp“ elektrinė šluota padeda lengvai valyti namus ir rinktis ekologiškus sprendimus. Efektyvesnis vandens naudojimas padeda sutaupyti iki 90 % vandens, palyginti su įprasta šluota ir kibiru.

Sužinokite daugiau

** Vizualiai švaru: išvalyto paviršiaus blizgumo matavimas, išbandytas su skysčiais, palyginti su rankinėmis šluotomis
*** Palyginti su rankine šluota ant nesugeriančios grindų dangos pagal IEC60335-2-2 aklimatizuotomis sąlygomis.
**** Išbandyta konkrečioje testavimo vietoje, naudojant E. Coli ir S. Aureus mėginius, valant tik vandeniu.
***** Remiantis 125 m² namo plotu.

