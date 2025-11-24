Džiaukitės švaresnėmis grindimis per trumpesnį laiką ir atsisveikinkite su įprastomis šluotomis, kurios paskleidžia nešvarumus. Mėgaukitės greitesniu ir lengvesniu valymu su „Philips OneUp“ 3000 ir 5000 serijos elektrinėmis šluotomis.
„Philips OneUp“ elektrinė šluota
Labas, „OneUp“! Pamirškite senąją šluotą.
Mėgaukitės švaresniu, greitesniu ir higieniškesniu būdu pašalinti kasdienius nešvarumus nuo grindų. „Philips OneUp“ elektrinė šluota suderina lengvą grindų valymą su pažangiausia technologija.
„Philips OneUp“ technologija
Visada švarus vanduo
Ši pažangi sistema tyliai duoda švarų vandenį ant grindų ir tuo pačiu metu siurbia nešvarų vandenį į atskirą talpyklą, todėl jūsų grindys lieka nepriekaištingai švarios, be nešvarumų ir likučių.
Valymas be pastangų
2 kartus greitesnis valymas, palyginti su plovimo šluota
Mėgaukitės nesudėtingu grindų valymu be nepatogaus kibirų nešiojimo, išgręžimo ar skalavimo. „Philips OneUp“ elektrinė šluota supaprastina kiekvieną veiksmą.
Iš tiesų švarūs rezultatai
2 kartus švaresnės grindys¹
„OneUp“ pašalina riebalus, dėmes, lipnius nešvarumus ir smulkias dulkes, todėl kasdieninis grindų valymas tampa greitas ir lengvas. Naudokite „Philips OneUp“, kad grindys blizgėtų be likučių ir dryžių ir būtų pašalinta iki 99,9 % bakterijų³.
360° pasukamas šarnyras leidžia lengvai valyti sunkiai pasiekiamas vietas ir plotus po žemais baldais.
Optimalus išvalomas grindų plotas
Idealiai tinka butams ir patalpoms iki 125 m², nes viena pripildyta vandens talpykla galima išvalyti 50 m² plotą. Vienas visiškai įkrautas akumuliatorius veikia iki 70 min.
Belaidis ir lengvas naudojimas visuose namuose
Judėkite laisvai be laidų ar kabelių. Ji juda kaip jūsų senoji šluota – tik be kibiro!
Naudokite iki 90 % mažiau vandens su elektrine šluota
„Philips OneUp“ elektrinė šluota taupo vandenį
„Philips OneUp“ elektrinė šluota padeda lengvai valyti namus ir rinktis ekologiškus sprendimus. Efektyvesnis vandens naudojimas padeda sutaupyti iki 90 % vandens, palyginti su įprasta šluota ir kibiru.
