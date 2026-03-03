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XV3101/01
Du kartus švaresnės grindys nei su rankinėmis šluostėmis***: Gilus valymas pašalina iki 99,9 % bakterijų*.
Du kartus greitesnis valymas nei su rankinėmis šluostėmis: Patirkite valymą, kuris perpus sutrumpina valymo laiką.**
Originali „OneUp” technologija: patentuota technologija, kuri tiekia švarų vandenį ir tyliai siurbia nešvarų vandenį.
Belaidis ir manevringas dizainas: mėgaukitės neribotu judėjimu su 360° besisukančiu antgaliu.
Ilgai veikianti baterija ir nuimamos šluostės: mėgaukitės iki 50 minučių nepertraukiamu valymu.
Valykite riebalus, dėmes, lipnius nešvarumus, smulkias dulkes ir kasdienius grindų nešvarumus. Spindėjančios grindys be likučių ir dryžių su iki 99,9 % bakterijų pašalinimu*
Mėgaukitės nesudėtingu grindų valymu be kibirų, išgręžimo ar skalavimo. „Philips OneUp“ elektrinė šluota supaprastina kiekvieną veiksmą.
Dėkojant patentuotai „OneUp” technologijai galite būti tikri, kad nepaskleisite nešvarumų. Ji pumpuoja švarų vandenį ant grindų ir tyliai įsiurbia nešvarų vandenį. Kiekvieną kartą.
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Vizualiai švaru: išvalyto paviršiaus blizgumo matavimas, išbandytas su skysčiais, palyginti su rankinėmis šluotomis
Palyginti su rankine šluota ant nesugeriančios grindų dangos pagal IEC60335-2-2 aklimatizuotomis sąlygomis.
Išbandyta konkrečioje bandymų zonoje su E. Coli ir S. Aureus mėginiais, naudojant tik vandenį.
Remiantis 125 m² namo plotu.