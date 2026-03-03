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  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!

Originali „Philips OneUp” 3000 serijosElektrinė šluota

XV3101/01

Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
Atsisveikinkite su šluostėmis, kurios tik paskleidžia nešvarumus! Pasisveikinkite su „Philips OneUp” elektrine šluoste: šluoste, kuri pakeitė valymo taisykles ir užtikrina 2 kartus švaresnes grindis 2 kartus greičiau***. Dėkojant patentuotai „OneUp” technologijai, ji įsiurbia nešvarų vandenį ir tuo pačiu metu pumpuoja švarų vandenį ant grindų, kad jos spindėtų be dėmių.
Peržiūrėti visas naudas

Valymas iki šiol niekada nebuvo toks švarus.

Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!

  • Du kartus švaresnės grindys nei su rankinėmis šluostėmis***: Gilus valymas pašalina iki 99,9 % bakterijų*.

  • Du kartus greitesnis valymas nei su rankinėmis šluostėmis: Patirkite valymą, kuris perpus sutrumpina valymo laiką.**

  • Originali „OneUp” technologija: patentuota technologija, kuri tiekia švarų vandenį ir tyliai siurbia nešvarų vandenį.

  • Belaidis ir manevringas dizainas: mėgaukitės neribotu judėjimu su 360° besisukančiu antgaliu.

  • Ilgai veikianti baterija ir nuimamos šluostės: mėgaukitės iki 50 minučių nepertraukiamu valymu.

Nesitaikstykite su švarumu – tik „Philips OneUp” valo kaip „OneUp”.

Nesitaikstykite su švarumu – tik „Philips OneUp” valo kaip „OneUp”.

Valykite riebalus, dėmes, lipnius nešvarumus, smulkias dulkes ir kasdienius grindų nešvarumus. Spindėjančios grindys be likučių ir dryžių su iki 99,9 % bakterijų pašalinimu*

Jokio kibiro ir jokių rūpesčių: lengvas valymo procesas nuo pradžios iki pabaigos

Jokio kibiro ir jokių rūpesčių: lengvas valymo procesas nuo pradžios iki pabaigos

Mėgaukitės nesudėtingu grindų valymu be kibirų, išgręžimo ar skalavimo. „Philips OneUp“ elektrinė šluota supaprastina kiekvieną veiksmą.

Originali patentuota „OneUp” technologija

Originali patentuota „OneUp” technologija

Dėkojant patentuotai „OneUp” technologijai galite būti tikri, kad nepaskleisite nešvarumų. Ji pumpuoja švarų vandenį ant grindų ir tyliai įsiurbia nešvarų vandenį. Kiekvieną kartą.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

    • „Philips OneUp“

    „Philips OneUp“
    Grindų valiklis

    XV1892/02
    • Itin koncentruotas – iki 40 valymo seansų
    • Tinka visų tipų grindims
    • Lengvas ir optimalus dozavimas efektyviam valymui
    • „Philips OneUp“ elektrinė plovimo šluota tarnauja ilgiau
    • Formulė švelni grindims ir aplinkai
    • „Philips OneUp“

    „Philips OneUp“
    Keičiamos šluostės

    XV1882/10
    • Jautrioms ir kietoms, neįgeriančioms grindims
    • Tyliai siurbia nešvarų vandenį ir paduoda švarų vandenį
    • 50 % greitesnis džiūvimas** palyginti su rankine plovimo šluota
    • Lengvai nuimamos neliečiant purvo
    • Daugkartinio naudojimo – iki 6 mėnesių
    • „Philips OneUp“

    „Philips OneUp“
    Keičiamos šluostės

    XV1882/20
    • Grindys susitinka su švelniu mikropluoštu: valykite kietas grindis, įskaitant jautrias ir nesugeriančias grindis.
    • 50 % greitesnis džiūvimas nei valant šluoste: plaukite ir džiovinkite vienu metu nepriekaištingai švarioms grindims.**
    • Lengva nuimti: sukurti patogiam elektriniam grindų plovimui ir valymui be netvarkos.
    • „OneUp” technologija: patentuota technologija pumpuoja švarų vandenį ir tyliai susiurbia nešvarų.
    • Naudojami iki 6 mėnesių: „Philips OneUp” keičiamus šluosčių padus galima plauti skalbyklėje ir rankomis.

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Atsakomybės apribojimai

  1. Vizualiai švaru: išvalyto paviršiaus blizgumo matavimas, išbandytas su skysčiais, palyginti su rankinėmis šluotomis

  2. Palyginti su rankine šluota ant nesugeriančios grindų dangos pagal IEC60335-2-2 aklimatizuotomis sąlygomis.

  3. Išbandyta konkrečioje bandymų zonoje su E. Coli ir S. Aureus mėginiais, naudojant tik vandenį.

  4. Remiantis 125 m² namo plotu.