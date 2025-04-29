Atraskite, kaip „NanoCloud“ technologija užtikrina švarią, itin smulkią dulksną, kuri yra saugi, higieniška ir neturi mineralų. Pamirškite šlapių dėmių ar baltų dulkių problemas — tik natūralus, efektyvus drėkinimas, puikiai tinkantis šeimoms, kūdikių kambariams ir kasdieniam komfortui.
Higieniškas oro drėkinimas
99 % mažiau bakterijų
Privalumas – oro drėkinimas, kurio metu išsiskiria iki 99 % mažiau bakterijų nei naudojant įprastus ultragarsinius oro drėkintuvus, todėl oro drėkintuvas su „NanoCloud“ technologija yra idealus sprendimas kūdikių kambariams ir saugus naudoti su vandentiekio vandeniu.
Be vargo
Be baltų dėmių
„NanoCloud“ technologija išskiria itin smulkią dulksną, kurioje nėra mineralų, todėl nesusidaro baltos dulkės ir dėmės. Skirtingai nuo ultragarsinių oro drėkintuvų, jis užtikrina švaresnį ir higieniškesnį oro drėkinimą.
Naktinis režimas
Tylus, kai svarbu
Miegokite geriau su optimalia drėgme, kad naktis būtų ramesnė. Tylus naktinis režimas (tik 9 dB 5000 serijoje) užtikrina netrikdomą miegą, o papildoma naktinė lemputė sukuria ramią atmosferą miegui.
Subalansuotas drėgmės lygis padeda pagerinti juntamą oro kokybę (1). Šis drėkintuvas sukurtas sumažinti sauso oro sukeliamą diskomfortą, pvz., odos, lūpų ir nosies gleivinės bei akių sausėjimą ir gerklės perštėjimą, nosies užgulimą ir statinį krūvį. Be to, jis padeda neišdžiūti vazoniniams augalams, užtikrina sveikesnę namų aplinką.
400 ml/val. srauto pakanka iki 56 m² ploto kambariams
3 ventiliatoriaus greičiai ir automatiniai nustatymai užtikrina jūsų pasirinką našumą ir komfortą. Dėl 400 ml/val. siekiančio našumo, galima veiksmingai drėkinti iki 56 m² kambarius. (2,3)
Nepertraukiamas drėkinimas iki 37 valandų
Kvėpuokite gaiviu oru tik retkarčiais papildydami talpyklą. Jūsų patogumui XL 4,5 l vandens talpyklos pakanka iki 37 valandų nepertraukiamo naudojimo. Mėgaukitės gaiviu oru beveik nesitrukdydami.
Iki 99 % mažiau bakterijų: idealiai tinka kūdikių ir vaikų kambariams
Jokia kita technologija neskleidžia švaresnių vandens garų nei „Philips NanoCloud“. Prie jo itin smulkios dulksnos itin sunku prikibti bakterijoms. Kadangi oras drėkinamas paskleidžiant 99 % mažiau bakterijų nei ultragarsiniais drėkintuvais(4), šis drėkintuvas idealiai tinka kūdikių kambariams ir jam saugu naudoti vandenį iš čiaupo.
Nepalieka baltų dulkelių arba šlapių ruožų ant grindų ir baldų
„NanoCloud“ nematoma dulksna neišskiria baltų dulkių ir nelieka šlapių ruožų (5). Ultragarsinių drėkintuvų išskiriami didesni lašeliai gali sudrėkinti aplinką ir pernešti mineralus, kurių likučių gali likti ant gretimų paviršių. „NanoCloud“ dalelės yra per mažos, kad galėtų pernešti mineralus, taigi likučių ir dėmių nelieka.
Raminantis, atpalaiduojantis kvėpavimas
Pasimėgaukite aromaterapijos malonumais su mūsų aromatų papildymo funkcija. Įlašinkite mėgstamų eterinių aliejų ir pripildykite namus jaukios, atpalaiduojančios dulksnos, kuri leidžia atsipalaiduoti ir jaustis geriau.
Lengva valyti
Sukurta, kad valymas būtų nesudėtingas. Lygūs paviršiai ir lengvai pasiekiamos dalys.
Philips Humidifiers series 5000
Tylūs, higieniški oro drėkintuvai su „NanoCloud“ technologija
Energetiškai efektyvus oro drėkinimas
Tik 8 W – kaip LED lemputė
Mėgaukitės greitu oro drėkinimu ir mažu energijos suvartojimu. Net esant didžiausiam nustatymui, šis drėkintuvas naudoja tik 8 W – tai prilygsta LED lemputei. Geros naujienos planetai ir jūsų piniginei.