„Philips“ oro drėkintuvas su „NanoClaud“ technologija
Oro drėkintuvas 5000 serija

Įkvėpkite kitokio oro

Šis gaminys nebegaminamas
Atraskite higienišką oro drėkinimą su „NanoCloud“

„Philips NanoCloud“: mažiau bakterijų, jokių drėgnų dėmių

Išmanus ir saugus drėkinimas be jokių dėmių​

Atraskite, kaip „NanoCloud“ technologija užtikrina švarią, itin smulkią dulksną, kuri yra saugi, higieniška ir neturi mineralų. Pamirškite šlapių dėmių ar baltų dulkių problemas — tik natūralus, efektyvus drėkinimas, puikiai tinkantis šeimoms, kūdikių kambariams ir kasdieniam komfortui.​

Higieniškas​ oro drėkinimas

99 % mažiau bakterijų

Privalumas – oro drėkinimas, kurio metu išsiskiria iki 99 % mažiau bakterijų nei naudojant įprastus ultragarsinius oro drėkintuvus, todėl oro drėkintuvas su „NanoCloud“ technologija yra idealus sprendimas kūdikių kambariams ir saugus naudoti su vandentiekio vandeniu.

Be vargo

Be baltų dėmių

„NanoCloud“ technologija išskiria itin smulkią dulksną, kurioje nėra mineralų, todėl nesusidaro baltos dulkės ir dėmės. Skirtingai nuo ultragarsinių oro drėkintuvų, jis užtikrina švaresnį ir higieniškesnį oro drėkinimą.

Naktinis režimas

Tylus, kai svarbu

Miegokite geriau su optimalia drėgme, kad naktis būtų ramesnė. Tylus naktinis režimas (tik 9 dB 5000 serijoje) užtikrina netrikdomą miegą, o papildoma naktinė lemputė sukuria ramią atmosferą miegui.

Padeda kovoti su sauso oro simptomais

Subalansuotas drėgmės lygis padeda pagerinti juntamą oro kokybę (1). Šis drėkintuvas sukurtas sumažinti sauso oro sukeliamą diskomfortą, pvz., odos, lūpų ir nosies gleivinės bei akių sausėjimą ir gerklės perštėjimą, nosies užgulimą ir statinį krūvį. Be to, jis padeda neišdžiūti vazoniniams augalams, užtikrina sveikesnę namų aplinką.

400 ml/val. srauto pakanka iki 56 m² ploto kambariams

3 ventiliatoriaus greičiai ir automatiniai nustatymai užtikrina jūsų pasirinką našumą ir komfortą. Dėl 400 ml/val. siekiančio našumo, galima veiksmingai drėkinti iki 56 m² kambarius. (2,3)

Nepertraukiamas drėkinimas iki 37 valandų

Kvėpuokite gaiviu oru tik retkarčiais papildydami talpyklą. Jūsų patogumui XL 4,5 l vandens talpyklos pakanka iki 37 valandų nepertraukiamo naudojimo. Mėgaukitės gaiviu oru beveik nesitrukdydami.

Iki 99 % mažiau bakterijų: idealiai tinka kūdikių ir vaikų kambariams

Jokia kita technologija neskleidžia švaresnių vandens garų nei „Philips NanoCloud“. Prie jo itin smulkios dulksnos itin sunku prikibti bakterijoms. Kadangi oras drėkinamas paskleidžiant 99 % mažiau bakterijų nei ultragarsiniais drėkintuvais(4), šis drėkintuvas idealiai tinka kūdikių kambariams ir jam saugu naudoti vandenį iš čiaupo.  

Nepalieka baltų dulkelių arba šlapių ruožų ant grindų ir baldų

„NanoCloud“ nematoma dulksna neišskiria baltų dulkių ir nelieka šlapių ruožų (5). Ultragarsinių drėkintuvų išskiriami didesni lašeliai gali sudrėkinti aplinką ir pernešti mineralus, kurių likučių gali likti ant gretimų paviršių. „NanoCloud“ dalelės yra per mažos, kad galėtų pernešti mineralus, taigi likučių ir dėmių nelieka.

Oro drėkintuvas su aromaterapijos funkcija

Raminantis, atpalaiduojantis kvėpavimas

Pasimėgaukite aromaterapijos malonumais su mūsų aromatų papildymo funkcija. Įlašinkite mėgstamų eterinių aliejų ir pripildykite namus jaukios, atpalaiduojančios dulksnos, kuri leidžia atsipalaiduoti ir jaustis geriau.​

„Philips“ oro drėkintuvas su lengvai valoma konstrukcija

Lengva valyti

Sukurta, kad valymas būtų nesudėtingas. Lygūs paviršiai ir lengvai pasiekiamos dalys.

Tylūs, higieniški oro drėkintuvai su „NanoCloud“ technologija

Energetiškai efektyvus „Philips“ oro drėkintuvas

Energetiškai efektyvus oro drėkinimas

Tik 8 W – kaip LED lemputė

Mėgaukitės greitu oro drėkinimu ir mažu energijos suvartojimu. Net esant didžiausiam nustatymui, šis drėkintuvas naudoja tik 8 W – tai prilygsta LED lemputei. Geros naujienos planetai ir jūsų piniginei.

Apdovanojimai

IF apdovanojimas

IF apdovanojimas

2024

„Red dot“ apdovanojimas

„Red dot“ apdovanojimas

2024

* (1) Wolkoff, P. (2018) Indoor air humidity, air quality, and health – an overview. Elsevier, International Journal of Environmental Health, 221 (3), 376-390.
* (2) Išbandyta pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 2 %.
* (3) Apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimo efektyvumu, kuris išbandytas pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje.
* (4) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, remiantis nepriklausomoje laboratorijoje atliktu tyrimu
* (5) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, CAS TESTING
