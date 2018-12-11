30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Kvėpuokite laisvai, miegokite ramiai
Pripildykite namus malonaus ir švaraus oro. Jam drėkinti naudojant „NanoCloud“ technologiją, nelieka baltų dulkių ar drėgnų dėmių, o bakterijų – net 99 % mažiau (1). Išmanieji jutikliai ir tolygus oro paskirstymas užtikrina tobulą drėgnį visoje patalpoje.
Drėkina iki 25 m² ploto patalpas
220 ml/val. drėkinimo greitis
Iki 99 % mažiau bakterijų
Automatiniai drėgnumo nustatymai
Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Itin smulki „NanoCloud“ dulksna yra nematoma akimis ir prie jos labai sunku prisitvirtinti bakterijoms ar likučiams – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų. (1)
360 laipsnių difuzorius drėkinamą orą tolygiai paskirsto visoje patalpoje. Itin smulkūs „NanoCloud“ garai keliauja toliau ir apsaugo nuo pernelyg didelio prisotinimo, kad drėkinimas būtų veiksmingas, ypač didesnėse patalpose.
Išmanusis drėgnio jutiklis stebi orą ir automatiškai palaiko pageidaujamą drėgnį – ties 40 %, 50 % arba 60 %. Vandens lygio perspėjimas nurodo, kada reikia papildyti bakelį, o vandeniui pasibaigus drėkintuvas automatiškai išsijungia.
Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus
Eikite į detales ir priedus
4.3
iš 5
445
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
ašašašašaš
11/12/2018
Lietuva
Drėkintuvas
Šis drėkintuvas palengvina vaiko ir visų namiškių kvėpavimą, kuo švaresnis oras - tuo sveikesnis oras. Mums jis labai patinka, nes neskleidžia jokio garso, lengvai prisipildo vandens, ir yra automatinė funkcija, čia kažkas wow. Nereikia stebėti kada baigsis vanduo, nes jis automatiškai pasibaigus vandeniui išsijungia. Rekomenduoju visiems, kas ieško naujo oro drėkintuvo. :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas
VeronikaM
07/12/2018
Lietuva
Atitiko lūkesčius 100%
Puikus dizainas, labai tylus, nepakeičiamas naktimis, ypač vaikams sloguojant ar kostint kam visuomet įtakos turi sausas oras. Labai rekomenduoju šį produktà.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas
Orynete
07/12/2018
Lietuva
Oro drėkintuvo valdymas išties itin nesudėtingas
Pripildyti oro drėkintuvą vandeniu taip pat paprasta lyg į kibirėlį vandens prisipilti. Vienas, du ir padaryta. O „NanoClou'as" toks gudruolis, kad netgi perspėja, kada jam to vandenuko trūksta. Kadangi oro drėkintuvo konstrukcija itin minimalistinė, labai paprasta jį valyti. Man ypač aktuali jo funkcija buvo ta, kad įtraukdamas sausą orą drėkintuvo filtras sulaiko stambias daleles, pvz., žmonių ar gyvūnų plaukus ir dulkes, kadangi namuose turime šunį, o ir šiaip namie kažkodėl itin dažnai tenka valyti dulkes. Panaudojus drėkintuvą išties oras lyg išskaidrėjo. Garsas? Koks garsas? Absoliučiai tylus ir draugiškas miegantiems kūdikiams aparačiukas. Išvaizda...wow. Labai dailus, aptakios formos, neutralių spalvų, itin profesionaliai ir nepigiai atrodantis.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Series 2000 HU4803/01 Oro drėkintuvas
(1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.
(2) Išbandyta pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 2 %
(3) Apskaičiuota pagal AHAM HU-1-2016 7.3 punktą, remiantis drėkinimo efektyvumu, kuris išbandytas pagal GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje.
(4) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.
(5) Išbandyta pagal GB 21551.3-2010 trečiosios šalies laboratorijoje. Ozono, TVOC, PM10 ir UV intensyvumas mažesnis už ribinį.
(6) Apskaičiuota esant pilnam 2 l vandens bakeliui ir prietaisui veikiant 150 ml/val. drėkinimo greičiu.