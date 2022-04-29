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Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai
Originalus „Philips“ drėkinimo filtras idealiai tinka prietaisui, kad jis nuolat veiktų našiai. Jam naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri skleidžia nematomą miglą sudrėkindama orą ir 99 % sumažindama bakterijų pasklidimą (1)
Tinka 2000 serijai
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trukmė 6 mėn.
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000 serijos oro drėkintuvui: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Oro drėkintuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 6 mėnesių (1), sumažindami nepatogumus ir išlaidas
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
4.8
iš 5
35
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Zlata98
29/04/2022
Україна
Akcijos dalis
Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води
Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.
Argumentai už
Довгий строк служби та легкий догляд
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Naudojimo data 2021-12-29
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Naudojimo data 2021-12-29
Anastasi197374
26/04/2022
Україна
Akcijos dalis
Добре фільтрує
Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.
Argumentai už
Завжи є в наявності
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Naudojimo data 2021-10-26
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Naudojimo data 2021-10-26
Uliana07
26/04/2022
Україна
Akcijos dalis
Чудовий фільтр
Унікальний зволожуючий фільтр, який забезпечує високу продуктивність мого зволожувача повітря. Запобігає розповсюдженню бактерій і білого пилу. Покупкою задоволена, рекомендую.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр
(1) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.
(2) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, remiantis nepriklausomoje laboratorijoje atliktu tyrimu