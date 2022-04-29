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Visos serijos

  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401
  • Humidifier, Climate Care, wick, humidification, Climate Care, Frog 2000 series, FY2401

Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras

FY2401/30

4.8

| (35) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai

Originalus „Philips“ drėkinimo filtras idealiai tinka prietaisui, kad jis nuolat veiktų našiai. Jam naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri skleidžia nematomą miglą sudrėkindama orą ir 99 % sumažindama bakterijų pasklidimą (1)

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Higieniškai drėkinanti „NanoCloud“ technologija

Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai

  • Tinka 2000 serijai

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trukmė 6 mėn.

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka 2000 serijos „Philips“ oro drėkintuvams

Tinka 2000 serijos „Philips“ oro drėkintuvams

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000 serijos oro drėkintuvui: HU4801, HU4802, HU4803, HU4810, HU4811, HU4813, HU4814. Oro drėkintuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.

Ilgalaikiai filtrai, veikiantys iki 6 mėnesių

Ilgalaikiai filtrai, veikiantys iki 6 mėnesių

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 6 mėnesių (1), sumažindami nepatogumus ir išlaidas

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

35

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2

29/04/2022

Україна

Україна

Фільтр добре збирає на себе пил та домішки з води

Фільтр добре збирає на себе пил з повітря і бруд з води і не дає можливості розносити його по кімнаті, зручно що його можна доглядати і за рахунок цього термін служби його збільшується. Купували зволожувач повітря на опалювальний період, і фільтр відмінно відслужив весь період.

Argumentai už

Довгий строк служби та легкий догляд

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Naudojimo data 2021-12-29

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Naudojimo data 2021-12-29

26/04/2022

Україна

Україна

Добре фільтрує

Фільтр служить дуже добре. Періодично промиваю під водою. Легкий у використанні і заміні.

Argumentai už

Завжи є в наявності

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Naudojimo data 2021-10-26

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Naudojimo data 2021-10-26

26/04/2022

Україна

Україна

Чудовий фільтр

Унікальний зволожуючий фільтр, який забезпечує високу продуктивність мого зволожувача повітря. Запобігає розповсюдженню бактерій і білого пилу. Покупкою задоволена, рекомендую.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY2401/30 Зволожуючий фільтр

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  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • 10% nuolaida pirmam užsakymui
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.

  2. (2) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, remiantis nepriklausomoje laboratorijoje atliktu tyrimu