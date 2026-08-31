Susisiekimas su „Philips“

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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
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Dantų šepetėliai, skustuvai, IPL prietaisai ir priedai
Automobilių
Lemputės ir LED atnaujinimai jūsų automobiliui, motociklui ar sunkvežimiui
Buitiniai prietaisai
Virtuvės prietaisai, dulkių siurbliai, lygintuvai ir kavos aparatai
Garsas ir vaizdas
Televizoriai, namų garso sistemos, monitoriai ir priedai
Motinos ir vaiko priežiūra
Kūdikių buteliukai, šildytuvai, stebėjimo prietaisai ir termometrai
Sveikata
Hearing solutions, light therapy and respiratory care
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