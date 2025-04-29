„Philips“ šildytuvas suteikia malonią šilumą, o jo triukšmo lygis yra tik 24 dB(A) – tylesnis nei šnabždesys. Idealiai tinka ramiam miegui, darbui biure ar poilsiui svetainėje.
Pirmasis pasaulyje elektrinis šildytuvas su dirbtiniu intelektu prisitaiko prie jūsų kambario, įpročių ir oro sąlygų. „Eco AI“ technologija padeda sutaupyti iki 50 % energijos ir užtikrina išmanų, pritaikytą komfortą. Lengvai valdykite jį naudodami intuityvią „Air+“ programėlę.
Visi mūsų šildytuvai turi 5 pažangias saugos funkcijas: apsaugą nuo apsivertimo ir perkaitimo, VDE sertifikuotą kištuką, ugniai atsparias medžiagas ir automatinį išjungimą. Mėgaukitės jaukia šiluma, kuria galite pasitikėti.
Galingai ir greitai sušilkite vos per 2 sekundes su reguliuojama galia iki 2000 W. Idealiai tinka iki 20 m2 kambariams.
Komfortiška šiluma beveik be triukšmo, nes dėl tylaus DC variklio (2) prietaisas veikia 24 dB(A) garsumu – tyliau nei šnabždesys. Idealiai tinka ramiam nakties miegui, darbingai biuro aplinkai arba ramiai svetainės atmosferai.
Pirmoji pasaulyje elektrinių šildytuvų gama, kuri taupo energiją, pasitelkdama dirbtinį intelektą. Mūsų „EcoAI“ technologija prisitaiko prie kambario temperatūros, analizuoja naudojimo įpročius ir stebi lauko temperatūrą, kad optimizuotų energijos sąnaudas. Pakanka aktyvinti režimą „Auto+“ programėlėje „Air+“, kad atrastumėte daugiau funkcijų ir susikurtumėte komfortišką aplinką iki 50 % mažesnėmis energijos sąnaudomis (1).
Susiekite oro valytuvą su „Air+“ programėle, kad galėtumėte stebėti patalpų ir lauko oro kokybę, valdyti nuotoliniu būdu ir duoti komandas balsu per „Google“ ir „Alexa“. Programėlėje pasirinkite „Auto+“ režimą, kad dirbtinio intelekto technologija prisitaikytų prie jūsų įpročių ir kuo labiau sumažintų triukšmą bei energijos sąnaudas.
3000 serija pasižymi 5 pažangiomis apsauginėmis funkcijomis: (1) apsauga nuo apvirtimo, (2) apsauga nuo 65° perkaitimo, (3) VDE sertifikuotas saugus kištukas, (4) nedegios medžiagos ir (5) apsauginis automatinis išsijungimas po 16 valandų pasyvaus veikimo. Patikimas šildymas.
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.