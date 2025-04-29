Paieškos terminai

Greitas ir efektyvus šildymas. Patogu gyventi.
Kompaktiškas keraminis šildytuvas 3000 serija

Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą

„Philips“ šildytuvas su greitu 2 sekundžių sušildymu 20 m² kambariams

Greitai sušildo

„CeramIQ“ technologija ir reguliuojama galia iki 2 000 W užtikrina greitą šildymą per 2 sekundes. Puikiai tinka kambariams iki 20 m².

Itin tylus

Tyliau nei šnabždesys

„Philips“ šildytuvas suteikia malonią šilumą, o jo triukšmo lygis yra tik 24 dB(A) – tylesnis nei šnabždesys. Idealiai tinka ramiam miegui, darbui biure ar poilsiui svetainėje.

Efektyvus energijos naudojimas

Sutaupykite iki 50 % energijos

Pirmasis pasaulyje elektrinis šildytuvas su dirbtiniu intelektu prisitaiko prie jūsų kambario, įpročių ir oro sąlygų. „Eco AI“ technologija padeda sutaupyti iki 50 % energijos ir užtikrina išmanų, pritaikytą komfortą. Lengvai valdykite jį naudodami intuityvią „Air+“ programėlę.

Pažangi sauga

Šiluma, kuria galite pasitikėti ir mėgautis jaukumu

Visi mūsų šildytuvai turi 5 pažangias saugos funkcijas: apsaugą nuo apsivertimo ir perkaitimo, VDE sertifikuotą kištuką, ugniai atsparias medžiagas ir automatinį išjungimą. Mėgaukitės jaukia šiluma, kuria galite pasitikėti.

Komfortiška šiluma vos per 2 sekundes

Galingai ir greitai sušilkite vos per 2 sekundes su reguliuojama galia iki 2000 W. Idealiai tinka iki 20 m2 kambariams.

Itin tylus – veikia tyliau už šnabždesį

Komfortiška šiluma beveik be triukšmo, nes dėl tylaus DC variklio (2) prietaisas veikia 24 dB(A) garsumu – tyliau nei šnabždesys. Idealiai tinka ramiam nakties miegui, darbingai biuro aplinkai arba ramiai svetainės atmosferai.

„EcoAI“ sutaupo iki 50 % daugiau energijos nei ventiliatoriniai šildytuvai (1)

Pirmoji pasaulyje elektrinių šildytuvų gama, kuri taupo energiją, pasitelkdama dirbtinį intelektą. Mūsų „EcoAI“ technologija prisitaiko prie kambario temperatūros, analizuoja naudojimo įpročius ir stebi lauko temperatūrą, kad optimizuotų energijos sąnaudas. Pakanka aktyvinti režimą „Auto+“ programėlėje „Air+“, kad atrastumėte daugiau funkcijų ir susikurtumėte komfortišką aplinką iki 50 % mažesnėmis energijos sąnaudomis (1).

Valdykite šildytuvą iš bet kurios vietos su „Philips+ Air“ programėle

Susiekite oro valytuvą su „Air+“ programėle, kad galėtumėte stebėti patalpų ir lauko oro kokybę, valdyti nuotoliniu būdu ir duoti komandas balsu per „Google“ ir „Alexa“. Programėlėje pasirinkite „Auto+“ režimą, kad dirbtinio intelekto technologija prisitaikytų prie jūsų įpročių ir kuo labiau sumažintų triukšmą bei energijos sąnaudas.

5 apsauginės funkcijos jūsų ramybei

3000 serija pasižymi 5 pažangiomis apsauginėmis funkcijomis: (1) apsauga nuo apvirtimo, (2) apsauga nuo 65° perkaitimo, (3) VDE sertifikuotas saugus kištukas, (4) nedegios medžiagos ir (5) apsauginis automatinis išsijungimas po 16 valandų pasyvaus veikimo. Patikimas šildymas.

Nešiojamas šildytuvas su reguliuojama 1 °C–37 °C temperatūra

Įvairūs režimai

Nustatykite automatinę tikslinę temperatūrą nuo 1 iki 37 °C ir pritaikykite šilumą naudodami 3 galios režimus – 900 W, 1 200 W ir 2 000 W. Šiltesnėmis dienomis mėgaukitės gaivinančiu vėjeliu naudodami ventiliacijos režimą. Norėdami pasiekti optimalų energijos efektyvumą, įjunkite „Auto+“ režimą.

Šildytuvas su šildymo režimais

Jūsų poreikiams puikiai pritaikytas šildymas

Valdykite įrenginį naudodami įmontuotus intuityvius valdiklius arba prisijunkite prie „Air+“ programėlės, kad galėtumėte reguliuoti, stebėti ar planuoti šildymą namuose ar kelionėje.

„Philips“ kompaktiškas keraminis šildytuvas

Greitas ir efektyvus šildymas.

Energiją taupantis „Philips“ šildytuvas su „Eco AI“ technologija ir programėle.

Efektyvus energijos naudojimas

„Eco AI“ technologija padeda sutaupyti iki 50 % energijos

Pirmasis pasaulyje elektrinis šildytuvas su dirbtiniu intelektu prisitaiko prie jūsų kambario, įpročių ir oro sąlygų. Lengvai valdykite jį naudodami intuityvią „Air+“ programėlę.

** (1) Šio prietaiso DI valdomas „Auto Plus“ režimas gali sutaupyti iki 50 % kWh, palyginti su to paties prietaiso rankiniu valdymu, ir iki 25 % kWh, kai naudojamas tik temperatūros reguliatorius. Sutaupomas kiekis priklauso nuo oro, geografinės vietos, patalpų išdėstymo ir naudojimo įpročių
** (2) Garso lygis veikiant 1 greičiu, pagal IEC 60704-2-2
** (3) Programėlėje rodoma temperatūra gali skirtis nuo kambario temperatūros. Ji rodo temperatūrą aplink šildytuvą

