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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Greitas šildymas per 2 sekundes
Itin tylus, vos 24 dB(A)
Galingai ir greitai sušilkite vos per 2 sekundes su reguliuojama galia iki 1500 W. Idealiai tinka iki 15 m2 kambariams.
Komfortiška šiluma beveik be triukšmo, nes dėl tylaus DC variklio (2) prietaisas veikia 24 dB(A) garsumu – tyliau nei šnabždesys. Idealiai tinka ramiam nakties miegui, darbingai biuro aplinkai arba ramiai svetainės atmosferai.
2000 serija pasižymi 5 pažangiomis apsauginėmis funkcijomis: (1) apsauga nuo apvirtimo, (2) apsauga nuo 65° perkaitimo, (3) VDE sertifikuotas saugus kištukas, (4) nedegios medžiagos ir (5) apsauginis automatinis išsijungimas po 16 valandų pasyvaus veikimo. Patikimas šildymas.
4.9
iš 5
13
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Dasha1111
24/03/2025
Україна
Akcijos dalis
Чудовий обігрівач
Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається
Argumentai už
Швидко обігріває кімнату
Argumentai prieš
Ні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Vasulusa98
23/03/2025
Україна
Akcijos dalis
Потужний і компактний нагрівач для дому!
Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
22/03/2025
Україна
Akcijos dalis
Моє життя стало теплішим
Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.
Argumentai už
швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.
Argumentai prieš
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Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000
(1) Šis reguliuojamos temperatūros prietaisas gali sutaupyti iki 25 % kWh, palyginti su to paties prietaiso rankiniu valdymu. Sutaupomas kiekis priklauso nuo oro, geografinės vietos, patalpų išdėstymo ir naudojimo įpročių.
(2) Garso lygis veikiant 1 greičiu, pagal IEC 60704-2-2