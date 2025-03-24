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  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą

Kompaktiškas keraminis šildytuvas2000 serija

CX2120/01

4.9
| (13) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
Nepaprastai greitai ir tyliai veikiantis kompaktiškas šildytuvas. Pasižymi greitu šildymu per 2 sekundes ir reguliuojama galia iki 1500 W, pažangiomis apsauginėmis funkcijomis ir patogia rankena.
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Sutaupo iki 25 % daugiau energijos nei vent. šildytuvai (1)

Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą

  • Greitas šildymas per 2 sekundes

  • Itin tylus, vos 24 dB(A)

Komfortiška šiluma vos per 2 sekundes

Komfortiška šiluma vos per 2 sekundes

Galingai ir greitai sušilkite vos per 2 sekundes su reguliuojama galia iki 1500 W. Idealiai tinka iki 15 m2 kambariams.

Itin tylus – veikia tyliau už šnabždesį

Itin tylus – veikia tyliau už šnabždesį

Komfortiška šiluma beveik be triukšmo, nes dėl tylaus DC variklio (2) prietaisas veikia 24 dB(A) garsumu – tyliau nei šnabždesys. Idealiai tinka ramiam nakties miegui, darbingai biuro aplinkai arba ramiai svetainės atmosferai.

5 apsauginės funkcijos jūsų ramybei

5 apsauginės funkcijos jūsų ramybei

2000 serija pasižymi 5 pažangiomis apsauginėmis funkcijomis: (1) apsauga nuo apvirtimo, (2) apsauga nuo 65° perkaitimo, (3) VDE sertifikuotas saugus kištukas, (4) nedegios medžiagos ir (5) apsauginis automatinis išsijungimas po 16 valandų pasyvaus veikimo. Patikimas šildymas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

13

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

24/03/2025

Україна

Україна

Чудовий обігрівач

Якісний,компактный обігрівач.дуже швидко нагріває кімнату, має 2режима потужності і 3 рівня тепрератури.зручно переносити в іншу кімнату,має вбудовану ручку.Також дуже зручна функція це автовимкнення.мені подобається

Argumentai už

Швидко обігріває кімнату

Argumentai prieš

Ні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

23/03/2025

Україна

Україна

Потужний і компактний нагрівач для дому!

Це просто маст-хев для дому! Маленький, компактний, стильний і дуже потужний. Легко переносити з кімнати в кімнату, можна встановити в будь якому куточку, на підвіконні або столі. Має декілька режимів обігріву і температурних режимів. Великий плюс це його економічне енергоспоживання. Прекрасне рішення на мінливу погоду. Рекомендую!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

22/03/2025

Україна

Україна

Моє життя стало теплішим

Обігрівач просто рятує в холодну пору! Найбільше подобається, що він майже безшумний, тому не заважає ні спати, ні працювати. Нагріває приміщення буквально за лічені секунди, а ще економить електроенергію, що теж важливо. Легкий і компактний, можна без проблем переносити з кімнати в кімнату. Виглядає стильно й не займає багато місця.

Argumentai už

швидке нагрівання, тихий у роботі, економний, компактний, безпечний.

Argumentai prieš

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Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX2120/01 Серія 2000

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Šis reguliuojamos temperatūros prietaisas gali sutaupyti iki 25 % kWh, palyginti su to paties prietaiso rankiniu valdymu. Sutaupomas kiekis priklauso nuo oro, geografinės vietos, patalpų išdėstymo ir naudojimo įpročių.

  2. (2) Garso lygis veikiant 1 greičiu, pagal IEC 60704-2-2