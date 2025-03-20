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  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
  • Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą

Kompaktiškas keraminis šildytuvas3000 serija

CX3120/01

4.6
| (25) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį
Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą
Šis kompaktiškas prietaisas šildo nepaprastai greitai ir tyliai. Su greitu šildymu per 2 sekundes ir reguliuojama galia iki 2000 W, „EcoAI“ technologija energijos taupymui, programėle ir pažangiomis apsauginėmis funkcijomis.
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Taupo iki 50 % daugiau energijos nei įprasti vent. šildytuvai (1)

Greičiausias būdas sušildyti jūsų patalpą

  • Greitas šildymas per 2 sekundes

  • Itin tylus, vos 24 dB(A)

  • Dirbtinio intelekto valdomas energijos taupymas

  • Jungiamas prie programėlės „Air+“

Komfortiška šiluma vos per 2 sekundes

Komfortiška šiluma vos per 2 sekundes

Galingai ir greitai sušilkite vos per 2 sekundes su reguliuojama galia iki 2000 W. Idealiai tinka iki 20 m2 kambariams.

Itin tylus – veikia tyliau už šnabždesį

Itin tylus – veikia tyliau už šnabždesį

Komfortiška šiluma beveik be triukšmo, nes dėl tylaus DC variklio (2) prietaisas veikia 24 dB(A) garsumu – tyliau nei šnabždesys. Idealiai tinka ramiam nakties miegui, darbingai biuro aplinkai arba ramiai svetainės atmosferai.

„EcoAI“ sutaupo iki 50 % daugiau energijos nei ventiliatoriniai šildytuvai (1)

„EcoAI“ sutaupo iki 50 % daugiau energijos nei ventiliatoriniai šildytuvai (1)

Pirmoji pasaulyje elektrinių šildytuvų gama, kuri taupo energiją, pasitelkdama dirbtinį intelektą. Mūsų „EcoAI“ technologija prisitaiko prie kambario temperatūros, analizuoja naudojimo įpročius ir stebi lauko temperatūrą, kad optimizuotų energijos sąnaudas. Pakanka aktyvinti režimą „Auto+“ programėlėje „Air+“, kad atrastumėte daugiau funkcijų ir susikurtumėte komfortišką aplinką iki 50 % mažesnėmis energijos sąnaudomis (1).

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

25

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

4

20/03/2025

Україна

Україна

Потужний та якісний обігрів приміщення

Відмінний нагрівач. Дуже потужний та компактний, швидко працює та нагріває приміщення за лічені хвилини. Придбала цю модель саме через компактність та неповторний дизайн. Приємно здивувала наявність віддаленого управління задопомогою додатку, з допомогою якого можна не лише змінювати потужність а і контролювати та планувати обігрівання.

Argumentai už

Якісний нагрів та енергоефективність

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

20/03/2025

Україна

Україна

Класний та потужний обігрівач!

Дуже подобається користуватися цим обігрівачем. Хоч він не великий, але потужний, працює чудово, нагріває кімнату максимально швидко. Працює тихенько, тому навіть вночі не заважає. Сподобалося, що є і авто вимкнення, і різні захисти від падінь і т.д. Зручно, що можна керувати ним через додаток, це дуже спрощує життя.

Argumentai už

Потужний, мобільний, функціональний

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

18/03/2025

Україна

Україна

Класний компактний нагрівач

Нагрівач чудовий. Виготовлений з якісного матеріалу, тому немає неприємного запаху при нагріванні. Він дуже швидко нагріває мою квартиру та працює майже беззвучно. Стильний, компактний, потужний, зручний в управлінні. Надзвичайно задоволена покупкою!

Argumentai už

ефективність, якість, дизайн

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Šio prietaiso DI valdomas „Auto Plus“ režimas gali sutaupyti iki 50 % kWh, palyginti su to paties prietaiso rankiniu valdymu, ir iki 25 % kWh, kai naudojamas tik temperatūros reguliatorius. Sutaupomas kiekis priklauso nuo oro, geografinės vietos, patalpų išdėstymo ir naudojimo įpročių

  2. (2) Garso lygis veikiant 1 greičiu, pagal IEC 60704-2-2

  3. (3) Programėlėje rodoma temperatūra gali skirtis nuo kambario temperatūros. Ji rodo temperatūrą aplink šildytuvą