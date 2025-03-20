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30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Greitas šildymas per 2 sekundes
Itin tylus, vos 24 dB(A)
Dirbtinio intelekto valdomas energijos taupymas
Jungiamas prie programėlės „Air+“
Galingai ir greitai sušilkite vos per 2 sekundes su reguliuojama galia iki 2000 W. Idealiai tinka iki 20 m2 kambariams.
Komfortiška šiluma beveik be triukšmo, nes dėl tylaus DC variklio (2) prietaisas veikia 24 dB(A) garsumu – tyliau nei šnabždesys. Idealiai tinka ramiam nakties miegui, darbingai biuro aplinkai arba ramiai svetainės atmosferai.
Pirmoji pasaulyje elektrinių šildytuvų gama, kuri taupo energiją, pasitelkdama dirbtinį intelektą. Mūsų „EcoAI“ technologija prisitaiko prie kambario temperatūros, analizuoja naudojimo įpročius ir stebi lauko temperatūrą, kad optimizuotų energijos sąnaudas. Pakanka aktyvinti režimą „Auto+“ programėlėje „Air+“, kad atrastumėte daugiau funkcijų ir susikurtumėte komfortišką aplinką iki 50 % mažesnėmis energijos sąnaudomis (1).
4.6
iš 5
25
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Uliana_1009
20/03/2025
Україна
Akcijos dalis
Потужний та якісний обігрів приміщення
Відмінний нагрівач. Дуже потужний та компактний, швидко працює та нагріває приміщення за лічені хвилини. Придбала цю модель саме через компактність та неповторний дизайн. Приємно здивувала наявність віддаленого управління задопомогою додатку, з допомогою якого можна не лише змінювати потужність а і контролювати та планувати обігрівання.
Argumentai už
Якісний нагрів та енергоефективність
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
Alyonchyk
20/03/2025
Україна
Akcijos dalis
Класний та потужний обігрівач!
Дуже подобається користуватися цим обігрівачем. Хоч він не великий, але потужний, працює чудово, нагріває кімнату максимально швидко. Працює тихенько, тому навіть вночі не заважає. Сподобалося, що є і авто вимкнення, і різні захисти від падінь і т.д. Зручно, що можна керувати ним через додаток, це дуже спрощує життя.
Argumentai už
Потужний, мобільний, функціональний
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
Katya_K
18/03/2025
Україна
Akcijos dalis
Класний компактний нагрівач
Нагрівач чудовий. Виготовлений з якісного матеріалу, тому немає неприємного запаху при нагріванні. Він дуже швидко нагріває мою квартиру та працює майже беззвучно. Стильний, компактний, потужний, зручний в управлінні. Надзвичайно задоволена покупкою!
Argumentai už
ефективність, якість, дизайн
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Компактний керамічний нагрівач CX3120/01 Серія 3000
(1) Šio prietaiso DI valdomas „Auto Plus“ režimas gali sutaupyti iki 50 % kWh, palyginti su to paties prietaiso rankiniu valdymu, ir iki 25 % kWh, kai naudojamas tik temperatūros reguliatorius. Sutaupomas kiekis priklauso nuo oro, geografinės vietos, patalpų išdėstymo ir naudojimo įpročių
(2) Garso lygis veikiant 1 greičiu, pagal IEC 60704-2-2
(3) Programėlėje rodoma temperatūra gali skirtis nuo kambario temperatūros. Ji rodo temperatūrą aplink šildytuvą