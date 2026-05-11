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Visos serijos

  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
  • Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas

„Philips OneUp“Grindų valiklis

XV1892/02

5
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas
Puikiai suderinamas su „Philips OneUp“, kiekvienas papildymas garantuoja galingą, be dryžių valymą – iki 40 valymo seansų. Saugus visų tipų grindims – su paprastu vieno mygtuko dozavimu ir formule, kuri švelni jūsų namams ir planetai.
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Suderinami produktai
Originali „Philips OneUp” 5000 serijos

Originali „Philips OneUp” 5000 serijos
Elektrinė šluota

XV5113/01

Originali „Philips OneUp” 3000 serijos

Originali „Philips OneUp” 3000 serijos
Elektrinė šluota

XV3101/01

Originali „Philips OneUp” 3000 serijos

Originali „Philips OneUp” 3000 serijos
Elektrinė šluota

XV3101/11

6000 serija

6000 serija
Belaidis plaunantis siurblys

XW6264/11

7000 serija

7000 serija
„AquaTrio“ belaidis plaunantis siurblys

XW7263/11

Geresnis valymas – sukurta „OneUp“ tobulumui

Itin koncentruotas grindų valiklis – 2 vnt. papildymas

  • Itin koncentruotas – iki 40 valymo seansų

  • Tinka visų tipų grindims

  • Lengvas ir optimalus dozavimas efektyviam valymui

  • „Philips OneUp“ elektrinė plovimo šluota tarnauja ilgiau

  • Formulė švelni grindims ir aplinkai

Valiklis specialiai sukurtas „Philips OneUp“ elektrinei plovimo šluotai

Valiklis specialiai sukurtas „Philips OneUp“ elektrinei plovimo šluotai

Specialiai sukurta formulė „Philips OneUp“ – užtikrina rezultatus be dryžių, padeda išlaikyti elektrinės plovimo šluotos našumą ir pratęsia šluosčių naudojimo laiką.

Lengvas, optimalus dozavimas kiekvieną kartą

Lengvas, optimalus dozavimas kiekvieną kartą

Dėl pažangaus dizaino tiesiog įdėkite buteliuką į „Philips OneUp“ vandens talpą – vienas paspaudimas paduoda tiksliai tiek, kiek reikia. Jokių išsiliejimų, jokio švaistymo.

Visoms kietoms grindims, įskaitant jautrias ir neįgeriančias

Visoms kietoms grindims, įskaitant jautrias ir neįgeriančias

„Philips OneUp“ grindų valiklis buvo specialiai sukurtas įvairiems kietų grindų tipams jūsų namuose. Šis valiklis efektyvus kietoms grindims: laminatui, netekstūruotoms plytelėms, vinilui, medinėms grindims (pvz., parketui), lietai grindų dangai ar akmeniui.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

11/05/2026

България

България

Почиства безупречно

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

25/03/2026

България

България

Препарат за ел. Моп

Супер препарат! Много ни харесва и го ползваме непрекъснато за всякакви повърхности.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

25/03/2026

България

България

Пристрастена към аромата

Имаме OneUp серия 5000 и купихме допълнително препарат, защото сме пристрастени към аромата.

Argumentai už

Прекрасен аромат, без замазани следи

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su rankine šluota ant nesugeriančios grindų dangos pagal IEC60335-2-2 aklimatizuotomis sąlygomis

  2. pagal OECD gairę 302 B