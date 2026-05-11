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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Itin koncentruotas – iki 40 valymo seansų
Tinka visų tipų grindims
Lengvas ir optimalus dozavimas efektyviam valymui
„Philips OneUp“ elektrinė plovimo šluota tarnauja ilgiau
Formulė švelni grindims ir aplinkai
Specialiai sukurta formulė „Philips OneUp“ – užtikrina rezultatus be dryžių, padeda išlaikyti elektrinės plovimo šluotos našumą ir pratęsia šluosčių naudojimo laiką.
Dėl pažangaus dizaino tiesiog įdėkite buteliuką į „Philips OneUp“ vandens talpą – vienas paspaudimas paduoda tiksliai tiek, kiek reikia. Jokių išsiliejimų, jokio švaistymo.
„Philips OneUp“ grindų valiklis buvo specialiai sukurtas įvairiems kietų grindų tipams jūsų namuose. Šis valiklis efektyvus kietoms grindims: laminatui, netekstūruotoms plytelėms, vinilui, medinėms grindims (pvz., parketui), lietai grindų dangai ar akmeniui.
5.0
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Lambreva
11/05/2026
България
Почиства безупречно
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Philips fen
25/03/2026
България
Препарат за ел. Моп
Супер препарат! Много ни харесва и го ползваме непрекъснато за всякакви повърхности.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Domakinqta
25/03/2026
България
Пристрастена към аромата
Имаме OneUp серия 5000 и купихме допълнително препарат, защото сме пристрастени към аромата.
Argumentai už
Прекрасен аромат, без замазани следи
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Palyginti su rankine šluota ant nesugeriančios grindų dangos pagal IEC60335-2-2 aklimatizuotomis sąlygomis
pagal OECD gairę 302 B