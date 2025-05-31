30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nebūtina siurbti: išsiurbkite ir išplaukite vienu kartu
Su rankine konfigūracija
Užpatentuoti didelės spartos šepetėliai: „AquaSpin“ 2500 aps./min.
Automatinio išsivalymo sistema: šepečio nereikia valyti rankomis
Nuolatinė švara su šviežiu vandeniu: „PowerCyclone Aqua“
Lengvai pakeiskite į siurbimo ir plovimo arba rankinio siurblio konfigūraciją pagal valymo poreikį.
Plauna ir siurbia vienu metu, palikdamas idealiai išplautas grindis. Nebūtina pirma nusiurbti.
Rankinė konfigūracija turi 3 priedus valyti apmušalams, baldams ir grindjuosčių viršui.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Spidermanx11
31/05/2025
България
Akcijos dalis
Много удобен уред
Много удобен за приготвяне на протеин със зеленчуци. Доста компактен и практичен уред. Почиства се лесно.
Argumentai už
Лесен за употреба
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Spidermanx11
31/05/2025
България
Akcijos dalis
Много добър уред
Доволен съм от покупката. Напълно отговаря на очакванията ми. Тиха, мощна и с достатъчно аксесоари.
Argumentai už
Компакта
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
PS mama
30/05/2025
България
Akcijos dalis
Изключително съм доволна!
Продуктът надмина моите очаквания. Много добро съотношение качество/ цена. Ниски нива на шум, мощността е много добра. Препоръчвам.
Argumentai už
Цена
Argumentai prieš
Не съм забелязала
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
¹ palyginti su „Philips“ XV7057
² Siurbimo ir valymo režimu, normalia nuostata
³ 10 ml dozė 1 vandens bakeliui.