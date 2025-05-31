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  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
  • Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu

6000 serijaBelaidis plaunantis siurblys

XW6264/11

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu
Su šiuo „du viename“ valymo sprendimu galite išvalyti dulkes, purvą, dėmes, skystus nešvarumus ir bakterijas vienu ypu, nes nereikia pirma išsiurbti. Lengvai pakeiskite į rankinę konfigūraciją, kad galėtumėte valyti apmušalus, baldus ir grindjuosčių viršų.
Peržiūrėti visas naudas

Išvalo bet kokią nešvarą vienu kartu

  • Nebūtina siurbti: išsiurbkite ir išplaukite vienu kartu

  • Su rankine konfigūracija

  • Užpatentuoti didelės spartos šepetėliai: „AquaSpin“ 2500 aps./min.

  • Automatinio išsivalymo sistema: šepečio nereikia valyti rankomis

  • Nuolatinė švara su šviežiu vandeniu: „PowerCyclone Aqua“

„Du viename“ valymo sprendimas: siurbimas ir plovimas ir rankinis siurblys

„Du viename“ valymo sprendimas: siurbimas ir plovimas ir rankinis siurblys

Lengvai pakeiskite į siurbimo ir plovimo arba rankinio siurblio konfigūraciją pagal valymo poreikį.

Siurbia ir plauna vienu metu: nereikia pirma nusiurbti

Siurbia ir plauna vienu metu: nereikia pirma nusiurbti

Plauna ir siurbia vienu metu, palikdamas idealiai išplautas grindis. Nebūtina pirma nusiurbti.

Rankinio siurblio konfigūracija naudojama, kai nereikia plauti

Rankinio siurblio konfigūracija naudojama, kai nereikia plauti

Rankinė konfigūracija turi 3 priedus valyti apmušalams, baldams ir grindjuosčių viršui.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

31/05/2025

България

България

Много удобен уред

Много удобен за приготвяне на протеин със зеленчуци. Доста компактен и практичен уред. Почиства се лесно.

Argumentai už

Лесен за употреба

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

31/05/2025

България

България

Много добър уред

Доволен съм от покупката. Напълно отговаря на очакванията ми. Тиха, мощна и с достатъчно аксесоари.

Argumentai už

Компакта

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

30/05/2025

България

България

Изключително съм доволна!

Продуктът надмина моите очаквания. Много добро съотношение качество/ цена. Ниски нива на шум, мощността е много добра. Препоръчвам.

Argumentai už

Цена

Argumentai prieš

Не съм забелязала

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

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Atsakomybės apribojimai

  1. ¹ palyginti su „Philips“ XV7057

  2. ² Siurbimo ir valymo režimu, normalia nuostata

  3. ³ 10 ml dozė 1 vandens bakeliui.