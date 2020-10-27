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6000 ir 7000 serijosŠepečio keitimo rinkinys

XV1773/10

Valymo šepečio keitimas

Šepečių keitimo rinkinys suderinamas su „Philips AquaTrio“ belaidžių 7000 ir 6000 serijų siurblių asortimentu. Komplekte yra 1 itin minkštas mikropluošto maitinimo šepetys. Rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.

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Suderinami produktai
6000 serija

6000 serija
Belaidis plaunantis siurblys

XW6264/11

7000 serija

7000 serija
„AquaTrio“ belaidis plaunantis siurblys

XW7263/11

7000 serija

7000 serija
„AquaTrio“ belaidis plaunantis siurblys

XW7264/11

Suderinamas su „Vac & Wash“ 6000 ir 7000 serijomis

Valymo šepečio keitimas

  • Originalūs „Philips“ priedai

  • Itin minkšti mikropluošto šepečiai

  • Mikropluošto šepetėlis „Philips AquaTrio“ 6000/7000 serijos belaidžiams sausam ir drėgnam siurbliams

Originalus šepetys 6000 ir 7000 serijų drėgnojo ir sausojo valymo siurbliams

Rekomenduojama šepetį keisti kas 6 mėnesius, kad prietaisas veiktų optimaliai.

Norėdami užtikrinti optimalų valymą, keiskite kas 6 mėnesius

Rekomenduojama šepetį keisti kas 6 mėnesius, kad prietaisas veiktų optimaliai.

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