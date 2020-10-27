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XV1773/10
Valymo šepečio keitimas
Šepečių keitimo rinkinys suderinamas su „Philips AquaTrio“ belaidžių 7000 ir 6000 serijų siurblių asortimentu. Komplekte yra 1 itin minkštas mikropluošto maitinimo šepetys. Rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.
Originalūs „Philips“ priedai
Itin minkšti mikropluošto šepečiai
Mikropluošto šepetėlis „Philips AquaTrio“ 6000/7000 serijos belaidžiams sausam ir drėgnam siurbliams
Rekomenduojama šepetį keisti kas 6 mėnesius, kad prietaisas veiktų optimaliai.
Rekomenduojama šepetį keisti kas 6 mėnesius, kad prietaisas veiktų optimaliai.
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