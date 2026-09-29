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Dulkių siurblio-šluotos priedai
Visos serijos
6000 ir 7000 serijos Šepečio keitimo rinkinys
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XV1773/10
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Šepečių keitimo rinkinys suderinamas su „Philips AquaTrio“ belaidžių 7000 ir 6000 serijų siurblių asortimentu. Komplekte yra 1 itin minkštas mikropluošto maitinimo šepetys. Rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.