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6000 ir 7000 serijos Šepečio keitimo rinkinys

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6000 ir 7000 serijosŠepečio keitimo rinkinys

XV1773/10

6000 ir 7000 serijos Šepečio keitimo rinkinys

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Šepečių keitimo rinkinys suderinamas su „Philips AquaTrio“ belaidžių 7000 ir 6000 serijų siurblių asortimentu. Komplekte yra 1 itin minkštas mikropluošto maitinimo šepetys. Rekomenduojama keisti kas šešis mėnesius.

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  • 29 September 2026