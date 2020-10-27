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Visos serijos

  • 2× sausų filtrų keitimo komplektas
  • 2× sausų filtrų keitimo komplektas

6000 ir 7000 serijosSausų filtrų keitimo komplektas

XV1771/10

2× sausų filtrų keitimo komplektas

Sausų filtrų keitimo rinkinys, suderinamas su „Philips AquaTrio“ 7000 ir 6000 serijos belaidžiu drėgnojo ir sausojo valymo dulkių siurbliu. Rinkinį sudaro 2 sausų filtrų komplektai. Rekomenduojama kiekvieną filtrą keisti kas šešis mėnesius.

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Suderinami produktai
6000 serija

6000 serija
Belaidis plaunantis siurblys

XW6264/11

7000 serija

7000 serija
„AquaTrio“ belaidis plaunantis siurblys

XW7263/11

7000 serija

7000 serija
„AquaTrio“ belaidis plaunantis siurblys

XW7264/11

Suderinamas su „Vac & Wash“ 6000 ir 7000 serijomis

2× sausų filtrų keitimo komplektas

  • Originalūs „Philips“ priedai

  • Sausų filtrų keitimas

  • 2 sausų filtrų rinkinys „Philips AquaTrio“ 6000/7000 serijos belaidžiams sausam ir drėgnam siurbliams

Originalus filtras 6000 ir 7000 serijų drėgnojo ir sausojo valymo siurbliams

Didelio efektyvumo filtras surenka smulkias dulkes ir padeda išlaikyti stiprų oro srautą.

Norėdami užtikrinti optimalų valymą, keiskite kas 6 mėnesius

Kiekvieną filtrą rekomenduojama keisti kas 6 mėnesius, kad būtų užtikrintas optimalus prietaiso valymo našumas.

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