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XV1771/10
2× sausų filtrų keitimo komplektas
Sausų filtrų keitimo rinkinys, suderinamas su „Philips AquaTrio“ 7000 ir 6000 serijos belaidžiu drėgnojo ir sausojo valymo dulkių siurbliu. Rinkinį sudaro 2 sausų filtrų komplektai. Rekomenduojama kiekvieną filtrą keisti kas šešis mėnesius.
Originalūs „Philips“ priedai
Sausų filtrų keitimas
2 sausų filtrų rinkinys „Philips AquaTrio“ 6000/7000 serijos belaidžiams sausam ir drėgnam siurbliams
Didelio efektyvumo filtras surenka smulkias dulkes ir padeda išlaikyti stiprų oro srautą.
Kiekvieną filtrą rekomenduojama keisti kas 6 mėnesius, kad būtų užtikrintas optimalus prietaiso valymo našumas.
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