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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
6000 serija Belaidis plaunantis siurblys
Palaikymas
XW6264/11
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„Philips OneUp“Grindų valiklis
6000 ir 7000 serijosŠlapių filtrų keitimo komplektas
6000 ir 7000 serijosSausų filtrų keitimo komplektas
6000 ir 7000 serijosŠepečio keitimo rinkinys
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