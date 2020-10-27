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Visos serijos

  • 2× šlapių filtrų keitimo komplektas
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  • 2× šlapių filtrų keitimo komplektas
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6000 ir 7000 serijosŠlapių filtrų keitimo komplektas

XV1770/10

2× šlapių filtrų keitimo komplektas
Šlapių filtrų keitimo rinkinys, suderinamas su „Philips AquaTrio“ 7000 ir 6000 serijos belaidžiu drėgnojo ir sausojo valymo dulkių siurbliu. Rinkinį sudaro 2 šlapių filtrų komplektai. Rekomenduojama kiekvieną filtrą keisti kas šešis mėnesius.
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Suderinami produktai
6000 serija

6000 serija
Belaidis plaunantis siurblys

XW6264/11

7000 serija

7000 serija
„AquaTrio“ belaidis plaunantis siurblys

XW7263/11

7000 serija

7000 serija
„AquaTrio“ belaidis plaunantis siurblys

XW7264/11

Suderinamas su „Vac & Wash“ 6000 ir 7000 serijomis

2× šlapių filtrų keitimo komplektas

  • Originalūs „Philips“ priedai

  • Šlapių filtrų keitimas

  • 2 drėgnų filtrų rinkinys, skirtas „Philips AquaTrio“ 6000 / 7000 serijos belaidžiams drėgnojo ir sausojo valymo dulkių siurbliams

Originalus filtras 6000 ir 7000 serijų drėgnojo ir sausojo valymo siurbliams

Kiekvieną filtrą rekomenduojama keisti kas 6 mėnesius, kad būtų užtikrintas optimalus prietaiso valymo našumas.

Norėdami užtikrinti optimalų valymą, keiskite kas 6 mėnesius

Kiekvieną filtrą rekomenduojama keisti kas 6 mėnesius, kad būtų užtikrintas optimalus prietaiso valymo našumas.

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