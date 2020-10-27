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XV1770/10
Originalūs „Philips“ priedai
Šlapių filtrų keitimas
2 drėgnų filtrų rinkinys, skirtas „Philips AquaTrio“ 6000 / 7000 serijos belaidžiams drėgnojo ir sausojo valymo dulkių siurbliams
Kiekvieną filtrą rekomenduojama keisti kas 6 mėnesius, kad būtų užtikrintas optimalus prietaiso valymo našumas.
Kiekvieną filtrą rekomenduojama keisti kas 6 mėnesius, kad būtų užtikrintas optimalus prietaiso valymo našumas.
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