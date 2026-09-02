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Dulkių siurblio-šluotos priedai
Visos serijos
6000 ir 7000 serijos Šlapių filtrų keitimo komplektas
Palaikymas
XV1770/10
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Šlapių filtrų keitimo rinkinys, suderinamas su „Philips AquaTrio“ 7000 ir 6000 serijos belaidžiu drėgnojo ir sausojo valymo dulkių siurbliu. Rinkinį sudaro 2 šlapių filtrų komplektai. Rekomenduojama kiekvieną filtrą keisti kas šešis mėnesius.