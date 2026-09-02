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6000 ir 7000 serijos Šlapių filtrų keitimo komplektas

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6000 ir 7000 serijosŠlapių filtrų keitimo komplektas

XV1770/10

6000 ir 7000 serijos Šlapių filtrų keitimo komplektas

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Vadovai ir dokumentacija

Šlapių filtrų keitimo rinkinys, suderinamas su „Philips AquaTrio“ 7000 ir 6000 serijos belaidžiu drėgnojo ir sausojo valymo dulkių siurbliu. Rinkinį sudaro 2 šlapių filtrų komplektai. Rekomenduojama kiekvieną filtrą keisti kas šešis mėnesius.

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  • 2 September 2026