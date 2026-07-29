GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!

Originali „Philips OneUp” 5000 serijosElektrinė šluota

XV5113/01

4.8
| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
Atsisveikinkite su šluostėmis, kurios tik paskleidžia nešvarumus! Pasisveikinkite su „Philips OneUp” elektrine šluoste: šluoste, kuri pakeitė valymo žaidimo taisykles ir užtikrina 2 kartus švaresnes grindis 2 kartus greičiau***. Dėka patentuotos „OneUp” technologijos ji įsiurbia nešvarų vandenį ir tuo pačiu metu pumpuoja švarų vandenį ant grindų, kad jos spindėtų nepriekaištingai.
Peržiūrėti visas naudas

Valymas iki šiol niekada nebuvo toks švarus.

Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!

  • Dvigubai švaresni grindys nei valant rankiniu būdu***: Giluminis valymas pašalina iki 99,9 % bakterijų*.

  • Dvigubai greitesnis valymas nei rankiniu būdu. Patirkite valymą, kuris užtrunka perpus trumpiau.**

  • Originali „OneUp” technologija: patentuota technologija, kuri pumpuoja švarų vandenį ir tyliai įsiurbia nešvarų vandenį

  • Belaidis ir manevringas dizainas: mėgaukitės neribotu judėjimu su 360° besisukančiu antgaliu.

  • Ilgai veikianti baterija ir nuimami šluosčių padai: mėgaukitės iki 70 minučių nepertraukiamo valymo.

Nesitaikstykite su švara – tik „Philips OneUp” valo taip, kaip „OneUp”.

Nesitaikstykite su švara – tik „Philips OneUp” valo taip, kaip „OneUp”.

Išvalo riebalus, dėmes, lipnius nešvarumus, smulkias dulkes ir kasdienius grindų nešvarumus. Blizgios grindys be likučių ir dryžių, pašalinama iki 99,9 % bakterijų*

Be kibiro ir be rūpesčių: lengvas valymo procesas nuo pradžios iki pabaigos

Be kibiro ir be rūpesčių: lengvas valymo procesas nuo pradžios iki pabaigos

Mėgaukitės nesudėtingu grindų valymu be kibirų, išgręžimo ar skalavimo. „Philips OneUp“ elektrinė šluota supaprastina kiekvieną veiksmą.

Originali patentuota „OneUp” technologija

Originali patentuota „OneUp” technologija

Dėkojant patentuotai „OneUp” technologijai, galite būti tikri, kad nepaskleisite nešvarumų. Ji pumpuoja švarų vandenį ant grindų ir tuo pačiu metu tyliai įsiurbia nešvarų vandenį. Kiekvieną kartą.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

    • „Philips OneUp“

    „Philips OneUp“
    Grindų valiklis

    XV1892/02
    • Itin koncentruotas – iki 40 valymo seansų
    • Tinka visų tipų grindims
    • Lengvas ir optimalus dozavimas efektyviam valymui
    • „Philips OneUp“ elektrinė plovimo šluota tarnauja ilgiau
    • Formulė švelni grindims ir aplinkai
    • „Philips OneUp“

    „Philips OneUp“
    Keičiamos šluostės

    XV1882/10
    • Jautrioms ir kietoms, neįgeriančioms grindims
    • Tyliai siurbia nešvarų vandenį ir paduoda švarų vandenį
    • 50 % greitesnis džiūvimas** palyginti su rankine plovimo šluota
    • Lengvai nuimamos neliečiant purvo
    • Daugkartinio naudojimo – iki 6 mėnesių
    • „Philips OneUp“

    „Philips OneUp“
    Keičiamos šluostės

    XV1882/20
    • Grindys susitinka su švelniu mikropluoštu: valykite kietas grindis, įskaitant jautrias ir nesugeriančias grindis.
    • 50 % greitesnis džiūvimas nei valant šluoste: plaukite ir džiovinkite vienu metu nepriekaištingai švarioms grindims.**
    • Lengva nuimti: sukurti patogiam elektriniam grindų plovimui ir valymui be netvarkos.
    • „OneUp” technologija: patentuota technologija pumpuoja švarų vandenį ir tyliai susiurbia nešvarų.
    • Naudojami iki 6 mėnesių: „Philips OneUp” keičiamus šluosčių padus galima plauti skalbyklėje ir rankomis.

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

29/07/2026

Latvija

Latvija

Slota katrai dienai!

Man ļoti patīk šī slota, nekad nav bijis tik viegli uzkopt grīdu. Tīru grīdu tagad biežāk pat nekā agrāk, jo ir ļoti ērti un ātri. Patīk arī, ka nav vajadzīgs spainis ar ūdeni. Slotai ir pievienots jau šķidrums un tikai jāuzpilda ūdens trauciņš.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota

Date of Use 2026-07-29

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota

Date of Use 2026-07-29

26/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod

Već dugo nisam bila zadovoljna s nekim proizvodom kao s ovim! Olakšava pranje, odlično pere (sredstvo je odlično,umjeren miris,lijepo očisti) ,nema više mokrog poda koji se ne da osušiti nakon pranja, punjenja i pražnjenja teških kanti s vodom, izuzetno jednostavan za korištenje! Top proizvod❤️,preporučam!

Argumentai už

Nakon mog pozitivnog iskustva i moje prijateljice su naručile!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-06-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-06-01

14/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Stvarno dobar proizvod. Podovi su super čisti.qVe

Ocjena govori sve 5/5. Proizvod bi preporučila svima koji vole da su podovi super čisti a osobito onima koji imaju malu djecu. Trebalo bi upozoriti da se koristi sredstvo koje se ne pjeni i da se može samostalno naručiti kao i mop.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-05-28

Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-05-28

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Vizualiai švaru: išvalyto paviršiaus blizgumo matavimas, išbandytas su skysčiais, palyginti su rankinėmis šluotomis

  2. Palyginti su rankine šluota ant nesugeriančios grindų dangos pagal IEC60335-2-2 aklimatizuotomis sąlygomis.

  3. Išbandyta konkrečioje testavimo vietoje, naudojant E. Coli ir S. Aureus mėginius, valant tik vandeniu.

  4. Remiantis 125 m² namo plotu.