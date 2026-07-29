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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Dvigubai švaresni grindys nei valant rankiniu būdu***: Giluminis valymas pašalina iki 99,9 % bakterijų*.
Dvigubai greitesnis valymas nei rankiniu būdu. Patirkite valymą, kuris užtrunka perpus trumpiau.**
Originali „OneUp” technologija: patentuota technologija, kuri pumpuoja švarų vandenį ir tyliai įsiurbia nešvarų vandenį
Belaidis ir manevringas dizainas: mėgaukitės neribotu judėjimu su 360° besisukančiu antgaliu.
Ilgai veikianti baterija ir nuimami šluosčių padai: mėgaukitės iki 70 minučių nepertraukiamo valymo.
Išvalo riebalus, dėmes, lipnius nešvarumus, smulkias dulkes ir kasdienius grindų nešvarumus. Blizgios grindys be likučių ir dryžių, pašalinama iki 99,9 % bakterijų*
Mėgaukitės nesudėtingu grindų valymu be kibirų, išgręžimo ar skalavimo. „Philips OneUp“ elektrinė šluota supaprastina kiekvieną veiksmą.
Dėkojant patentuotai „OneUp” technologijai, galite būti tikri, kad nepaskleisite nešvarumų. Ji pumpuoja švarų vandenį ant grindų ir tuo pačiu metu tyliai įsiurbia nešvarų vandenį. Kiekvieną kartą.
4.8
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Uno123
29/07/2026
Latvija
Slota katrai dienai!
Man ļoti patīk šī slota, nekad nav bijis tik viegli uzkopt grīdu. Tīru grīdu tagad biežāk pat nekā agrāk, jo ir ļoti ērti un ātri. Patīk arī, ka nav vajadzīgs spainis ar ūdeni. Slotai ir pievienots jau šķidrums un tikai jāuzpilda ūdens trauciņš.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota
Date of Use 2026-07-29
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp 5000. sērija XV5113/01 Elektriskā slota
Date of Use 2026-07-29
NikiNG
26/06/2026
Hrvatska
Vrhunski proizvod
Već dugo nisam bila zadovoljna s nekim proizvodom kao s ovim! Olakšava pranje, odlično pere (sredstvo je odlično,umjeren miris,lijepo očisti) ,nema više mokrog poda koji se ne da osušiti nakon pranja, punjenja i pražnjenja teških kanti s vodom, izuzetno jednostavan za korištenje! Top proizvod❤️,preporučam!
Argumentai už
Nakon mog pozitivnog iskustva i moje prijateljice su naručile!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Ve.Zor.
14/06/2026
Hrvatska
Stvarno dobar proizvod. Podovi su super čisti.qVe
Ocjena govori sve 5/5. Proizvod bi preporučila svima koji vole da su podovi super čisti a osobito onima koji imaju malu djecu. Trebalo bi upozoriti da se koristi sredstvo koje se ne pjeni i da se može samostalno naručiti kao i mop.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
Ši apžvalga buvo parašyta apie Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
Vizualiai švaru: išvalyto paviršiaus blizgumo matavimas, išbandytas su skysčiais, palyginti su rankinėmis šluotomis
Palyginti su rankine šluota ant nesugeriančios grindų dangos pagal IEC60335-2-2 aklimatizuotomis sąlygomis.
Išbandyta konkrečioje testavimo vietoje, naudojant E. Coli ir S. Aureus mėginius, valant tik vandeniu.
Remiantis 125 m² namo plotu.