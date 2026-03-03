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  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
  • Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!

„Philips OneUp“Keičiamos šluostės

XV1882/20

Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!
„Philips OneUp“ keičiamos šluostės užtikrina puikų grindų valymo efektyvumą. Šios efektyvumui sukurtos pakartotinai naudojamos šluostės naudojamos iki 6 mėnesių, todėl puikiai tinka tvariam valymui. Laikykite grindis nepriekaištingai švarias.
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Suderinami produktai
Originali „Philips OneUp” 5000 serijos

Originali „Philips OneUp” 5000 serijos
Elektrinė šluota

XV5113/01

Originali „Philips OneUp” 3000 serijos

Originali „Philips OneUp” 3000 serijos
Elektrinė šluota

XV3101/01

Originali „Philips OneUp” 3000 serijos

Originali „Philips OneUp” 3000 serijos
Elektrinė šluota

XV3101/11

Valymas iki šiol niekada nebuvo toks švarus.

Atsisveikinkite su sena šluota, pasveikinkite „OneUp“!

  • Grindys susitinka su švelniu mikropluoštu: valykite kietas grindis, įskaitant jautrias ir nesugeriančias grindis.

  • 50 % greitesnis džiūvimas nei valant šluoste: plaukite ir džiovinkite vienu metu nepriekaištingai švarioms grindims.**

  • Lengva nuimti: sukurti patogiam elektriniam grindų plovimui ir valymui be netvarkos.

  • „OneUp” technologija: patentuota technologija pumpuoja švarų vandenį ir tyliai susiurbia nešvarų.

  • Naudojami iki 6 mėnesių: „Philips OneUp” keičiamus šluosčių padus galima plauti skalbyklėje ir rankomis.

Kietoms grindims, įskaitant jautrias ir nesugeriančias grindis

Kietoms grindims, įskaitant jautrias ir nesugeriančias grindis

Valykite kietas grindis, įskaitant jautrias ir nesugeriančias grindis, pvz., laminatą, tekstūros neturinčias plyteles, vinilą, medžio parketą, liejamas grindis ir akmenį.

„OneUp“ technologija

„OneUp“ technologija

Patentuota „OneUp“ technologija tiekia švarų vandenį ant grindų, tuo pačiu tyliai siurbiant nešvarų vandenį, užtikrinant efektyvų elektrinį grindų valymą.

50 % greitesnis džiūvimas ir nepriekaištinga švara su „OneUp“ šluostėmis**

50 % greitesnis džiūvimas ir nepriekaištinga švara su „OneUp“ šluostėmis**

Šlapias ir sausas valymas vienu metu, kad grindys būtų nepriekaištingai švarios. „Philips OneUp“ keičiamos šluostės užtikrina optimalų ir tolygų drėkinimą bei 50 % greitesnį džiūvimą**

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su rankine šluota ant nesugeriančios grindų dangos pagal IEC60335-2-2 aklimatizuotomis sąlygomis