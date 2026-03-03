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XV1882/20
Grindys susitinka su švelniu mikropluoštu: valykite kietas grindis, įskaitant jautrias ir nesugeriančias grindis.
50 % greitesnis džiūvimas nei valant šluoste: plaukite ir džiovinkite vienu metu nepriekaištingai švarioms grindims.**
Lengva nuimti: sukurti patogiam elektriniam grindų plovimui ir valymui be netvarkos.
„OneUp” technologija: patentuota technologija pumpuoja švarų vandenį ir tyliai susiurbia nešvarų.
Naudojami iki 6 mėnesių: „Philips OneUp” keičiamus šluosčių padus galima plauti skalbyklėje ir rankomis.
Valykite kietas grindis, įskaitant jautrias ir nesugeriančias grindis, pvz., laminatą, tekstūros neturinčias plyteles, vinilą, medžio parketą, liejamas grindis ir akmenį.
Patentuota „OneUp“ technologija tiekia švarų vandenį ant grindų, tuo pačiu tyliai siurbiant nešvarų vandenį, užtikrinant efektyvų elektrinį grindų valymą.
Šlapias ir sausas valymas vienu metu, kad grindys būtų nepriekaištingai švarios. „Philips OneUp“ keičiamos šluostės užtikrina optimalų ir tolygų drėkinimą bei 50 % greitesnį džiūvimą**
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Palyginti su rankine šluota ant nesugeriančios grindų dangos pagal IEC60335-2-2 aklimatizuotomis sąlygomis