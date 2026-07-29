GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„Philips OneUp“ Keičiamos šluostės

Palaikymas

„Philips OneUp“Keičiamos šluostės

XV1882/20

„Philips OneUp“ Keičiamos šluostės

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

„Philips OneUp“ keičiamos šluostės užtikrina puikų grindų valymo efektyvumą. Šios efektyvumui sukurtos pakartotinai naudojamos šluostės naudojamos iki 6 mėnesių, todėl puikiai tinka tvariam valymui. Laikykite grindis nepriekaištingai švarias.

  • PDF fail.
  • 29 July 2026

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti