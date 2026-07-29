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„Philips OneUp“ Keičiamos šluostės
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XV1882/20
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„Philips OneUp“ keičiamos šluostės užtikrina puikų grindų valymo efektyvumą. Šios efektyvumui sukurtos pakartotinai naudojamos šluostės naudojamos iki 6 mėnesių, todėl puikiai tinka tvariam valymui. Laikykite grindis nepriekaištingai švarias.
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