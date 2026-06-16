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Originali „Philips OneUp” 3000 serijos Elektrinė šluota

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Originali „Philips OneUp” 3000 serijosElektrinė šluota

XV3101/01

Originali „Philips OneUp” 3000 serijos Elektrinė šluota

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Vadovai ir dokumentacija

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail., 490.1 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV3101

  • PDF fail., 2.2 MB
  • 13 March 2026

Dalys ir priedai

    • „Philips OneUp“

    „Philips OneUp“
    Grindų valiklis

    XV1892/02
    • Itin koncentruotas – iki 40 valymo seansų
    • Tinka visų tipų grindims
    • Lengvas ir optimalus dozavimas efektyviam valymui
    • „Philips OneUp“ elektrinė plovimo šluota tarnauja ilgiau
    • Formulė švelni grindims ir aplinkai
    • „Philips OneUp“

    „Philips OneUp“
    Keičiamos šluostės

    XV1882/10
    • Jautrioms ir kietoms, neįgeriančioms grindims
    • Tyliai siurbia nešvarų vandenį ir paduoda švarų vandenį
    • 50 % greitesnis džiūvimas** palyginti su rankine plovimo šluota
    • Lengvai nuimamos neliečiant purvo
    • Daugkartinio naudojimo – iki 6 mėnesių
    • „Philips OneUp“

    „Philips OneUp“
    Keičiamos šluostės

    XV1882/20
    • Grindys susitinka su švelniu mikropluoštu: valykite kietas grindis, įskaitant jautrias ir nesugeriančias grindis.
    • 50 % greitesnis džiūvimas nei valant šluoste: plaukite ir džiovinkite vienu metu nepriekaištingai švarioms grindims.**
    • Lengva nuimti: sukurti patogiam elektriniam grindų plovimui ir valymui be netvarkos.
    • „OneUp” technologija: patentuota technologija pumpuoja švarų vandenį ir tyliai susiurbia nešvarų.
    • Naudojami iki 6 mėnesių: „Philips OneUp” keičiamus šluosčių padus galima plauti skalbyklėje ir rankomis.

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