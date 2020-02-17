Terms of use IPL Lumea app

Dėkojame, kad domitės „Lumea IPL App“! Šį „Philips Lumea IPL App“ jums siūlo „Philips International B.V.“, Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdamas, Nyderlandai. Kviečiame naudoti šią programą asmeniniais „Lumea“ naudojimo tikslais ir prašome nepamiršti kelių taisyklių ir apribojimų! Kokia šios programos paskirtis Raginame perskaityti toliau pateikiamą informaciją; naudodamiesi programa sutinkate su toliau pateikiamomis sąlygomis. Ką dar reikia žinoti apie šią programą Privatumas: Atkreipkite dėmesį, kad šiai programai taikomas atskiras privatumo apsaugos pareiškimas. Nuoširdžiai patariame perskaityti šį pareiškimą. Licencija: Galite naudoti šią programą anksčiau aprašytu tikslu. Trečiosios šalys: Tikėtina, kad naudodamiesi šia programa (taip pat) naudositės paslauga, parsisiųsite programinės įrangos arba įsigysite prekių, kurias teikia trečiosios šalys. Turėkite omenyje, kad šios trečiosios šalys gali taikyti savo taisykles ir apribojimus, nesusijusius su šiomis naudojimo sąlygomis. Garantija: Mūsų tikslas – teikti puikią programą ir patogų jos naudojimą. Turėkite omenyje, kad galime programą teikti tik tokią, kokia ji yra. Nors ir norėtume, tačiau negalime suteikti garantijos programai arba jos turiniui. Atsakomybė: Labai tikime savo programa, tačiau visada išlieka galimybė, kad ne viskas veiks taip, kaip turėtų. Nuoširdžiai atsiprašome, jei programa neveiks arba prarastumėte turinio. Mes tikrai suprantame, kad tai apmaudu ir nepatogu. Deja, negalime prisiimti atsakomybės už žalą, atsiradusią jums naudojantis šia programa. BET KURIUO ATVEJU NEATSAKOME UŽ SUMOKĖTAS SUMAS, VIRŠIJANČIAS SU PROGRAMA SUSIJUSIUS MOKESČIUS. Naudotojo turinys: Jūsų bus paprašyta pasirinkti odos toną ir plaukų spalvą. Remiantis jūsų įrašais, programa rekomenduos pačius tinkamiausius produkto nustatymus. Remiantis jūsų įrašais, programa fiksuos atliktas ir būsimas procedūras. Šis naudotojo turinys nebus skelbiamas viešai. „Jailbreak“ prietaisai: Ši programa neskirta naudoti prietaisuose, kurių operacinė sistema nebeatitinka numatytųjų standartų („Jailbreak“ prietaisuose). Sutinkate, kad nebandysite įdiegti ar naudoti programos jokiame „Jailbreak“ prietaise. Bet koks bandymas įdiegti ar naudoti programą „Jailbreak“ prietaise bus laikomas šių sąlygų pažeidimu ir dėl to „Philips“, savo nuožiūra, gali uždaryti paskyrą ir netaikyti kompensacijos. „Philips“ neatsako už jokią žalą, atsiradusią naudojant „Jailbreak“ prietaisus. Jurisdikcija: Šios naudojimo sąlygos aiškinamos, interpretuojamos ir įgyvendinamos pagal Nyderlandų įstatymus nepaisant nesuderinamumų su šių įstatymų nuostatomis. Smagaus valymo!
Dėkojame, kad domitės „Lumea IPL App“! Šį „Philips Lumea IPL App“ jums siūlo „Philips International B.V.“, Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdamas, Nyderlandai. Kviečiame naudoti šią programą asmeniniais „Lumea“ naudojimo tikslais ir prašome nepamiršti kelių taisyklių ir apribojimų!
Kokia šios programos paskirtis
Raginame perskaityti toliau pateikiamą informaciją; naudodamiesi programa sutinkate su toliau pateikiamomis sąlygomis.
Ką dar reikia žinoti apie šią programą
Privatumas: Atkreipkite dėmesį, kad šiai programai taikomas atskiras privatumo apsaugos pareiškimas. Nuoširdžiai patariame perskaityti šį pareiškimą.
Licencija: Galite naudoti šią programą anksčiau aprašytu tikslu.
Trečiosios šalys: Tikėtina, kad naudodamiesi šia programa (taip pat) naudositės paslauga, parsisiųsite programinės įrangos arba įsigysite prekių, kurias teikia trečiosios šalys. Turėkite omenyje, kad šios trečiosios šalys gali taikyti savo taisykles ir apribojimus, nesusijusius su šiomis naudojimo sąlygomis.
Garantija: Mūsų tikslas – teikti puikią programą ir patogų jos naudojimą. Turėkite omenyje, kad galime programą teikti tik tokią, kokia ji yra. Nors ir norėtume, tačiau negalime suteikti garantijos programai arba jos turiniui.
Atsakomybė: Labai tikime savo programa, tačiau visada išlieka galimybė, kad ne viskas veiks taip, kaip turėtų. Nuoširdžiai atsiprašome, jei programa neveiks arba prarastumėte turinio. Mes tikrai suprantame, kad tai apmaudu ir nepatogu. Deja, negalime prisiimti atsakomybės už žalą, atsiradusią jums naudojantis šia programa. BET KURIUO ATVEJU NEATSAKOME UŽ SUMOKĖTAS SUMAS, VIRŠIJANČIAS SU PROGRAMA SUSIJUSIUS MOKESČIUS.
Naudotojo turinys: Jūsų bus paprašyta pasirinkti odos toną ir plaukų spalvą. Remiantis jūsų įrašais, programa rekomenduos pačius tinkamiausius produkto nustatymus. Remiantis jūsų įrašais, programa fiksuos atliktas ir būsimas procedūras. Šis naudotojo turinys nebus skelbiamas viešai.
„Jailbreak“ prietaisai: Ši programa neskirta naudoti prietaisuose, kurių operacinė sistema nebeatitinka numatytųjų standartų („Jailbreak“ prietaisuose). Sutinkate, kad nebandysite įdiegti ar naudoti programos jokiame „Jailbreak“ prietaise. Bet koks bandymas įdiegti ar naudoti programą „Jailbreak“ prietaise bus laikomas šių sąlygų pažeidimu ir dėl to „Philips“, savo nuožiūra, gali uždaryti paskyrą ir netaikyti kompensacijos. „Philips“ neatsako už jokią žalą, atsiradusią naudojant „Jailbreak“ prietaisus.
Jurisdikcija: Šios naudojimo sąlygos aiškinamos, interpretuojamos ir įgyvendinamos pagal Nyderlandų įstatymus nepaisant nesuderinamumų su šių įstatymų nuostatomis.
Smagaus valymo!
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