Kalifornijos civilinio kodekso 1798.83 skyrius suteikia teisę klientams, kurie yra Kalifornijos gyventojai, kartą per metus nemokamai kreiptis ir gauti informacijos apie asmens duomenis (jei yra), kuriuos per pastaruosius metus mes atskleidėme trečiosioms šalims, vykdydami tiesioginę rinkodaros veiklą. Jei taikoma, ši informacija apims atskleistų asmens duomenų kategorijų aprašymą, trečiųjų šalių (kurioms asmeninė informacija buvo atskleista per pastaruosius metus) pavadinimus ir adresus. Jei esate Kalifornijos gyventojas ir norite pateikti tokį prašymą, apsilankykite mūsų privatumo svetainėje: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html