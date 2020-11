Lumea IPL App

Programoje „Lumea IPL“ teikiamos paslaugos, padedančios sudaryti plaukelių šalinimo procedūrų planą ir tikslus, gauti priminimus laikytis procedūrų plano, gauti asmeninius naudojimo patarimus, paremtus progresu, ir sekti progresą bei „Lumea“ prietaiso naudojimą, taip pat kitos paslaugos (toliau – paslaugos) naudotojams visame pasaulyje. Šis privatumo pranešimas paaiškina mūsų privatumo praktiką, kai naudojatės mūsų paslaugomis, kokius duomenis ir kodėl mes renkame, kaip juos naudojame ir kokios yra jūsų asmeninės teisės.



„Lumea IPL“ naudoja „Lumea IPL“ mobiliąja programa (toliau – programa) surinktus arba tvarkomus asmens duomenis.



Šis privatumo pranešimas taikomas asmens duomenims, surinktiems arba tvarkomiems programa, kurią valdo „Koninklijke Philips N.V.“ arba bet kuri patronuojamoji įmonė arba filialai (toliau – „Philips“, mūsų, mes arba mus).



Taip pat perskaitykite mūsų pranešimą dėl slapukų ir naudojimo sąlygas, kuriose aprašomos naudojimosi mūsų paslaugomis sąlygos.

Renkami asmens duomenys ir rinkimo tikslai



Mes gauname arba renkame asmens duomenis, kaip išsamiai aprašoma toliau, kai teikiame savo paslaugas, taip pat, kai jūs prisijungiate prie programos, parsisiunčiate ją ar įdiegiate arba naudojatės mūsų paslaugomis. Galime naudoti šiuos asmens duomenis jums reikalingoms paslaugoms vykdyti kaip sutartinę būtinybę, paslaugoms valdyti, teikti, tobulinti, asmeniškai pritaikyti, prižiūrėti ir teikti rinkai remdamiesi savo teisėtu interesu arba siekdami vykdyti teisinius savo įsipareigojimus. Jei nenorite, kad rinktume ir tvarkytume jūsų asmens duomenis, gali būti, kad negalėsite naudotis mūsų paslaugomis.



Jautrūs asmens duomenys



Prieš rinkdami jautrius asmens duomenis informuosime jus ir paprašysime aiškaus sutikimo. Tokie duomenys apima plaukų spalvą ir odos atspalvį. Bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.



Prašome mums nesiųsti ir neatskleisti jokių jautrių asmens duomenų (pvz., socialinio draudimo numerių, informacijos, susijusios su rase ar etnine kilme, politiniu požiūriu, religija ar kitais įsitikinimais, sveikata, biometrija arba genetinėmis savybėmis, nusikalstamais faktais arba naryste profesinėse sąjungose) programoje arba per programą, arba kitu būdu.



Paskyros duomenys



Kaupiame jūsų asmens duomenis, kai sukuriate paskyrą. Galite prisijungti prie programos naudodami „MyPhilips“ paskyrą arba socialinio tinklo profilį. Mūsų kaupiami asmens duomenys gali apimti naudotojo vardą, profilio nuotrauką, vardą, el. pašto adresą, lytį, gimimo datą / amžių, šalį, kalbą, naujausias siųstas žinutes, profilio URL, socialinio tinklo profilį, vietą ir slaptažodį.



Sukaupti asmens duomenys naudojami jūsų paskyrai kurti ir tvarkyti. Galite naudoti savo paskyrą norėdami saugiai prisijungti prie programos. Jei sukursite „MyPhilips“ paskyrą norėdami prisijungti prie programos, atsiųsime pasveikinimo el. laišką, kad patvirtintume jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį ir kad galėtume bendrauti su jumis atsakydami į užklausas, siųsti tik su paslauga susijusius pranešimus arba tiesioginės rinkodaros pranešimus, jei tokius pasirinkote. Taip pat galite naudoti savo „MyPhilips“ paskyrą „Philips“ gaminiui ar paslaugai užsakyti, dalyvauti akcijoje, žaidime, su „Philips“ reklama susijusioje socialinio tinko veikloje (pvz., paspaudžiant „patinka“ arba „dalytis“), gaminio bandyme arba apklausose.



Facebook



Mes naudojame „Facebook“ prisijungimą. Tai leidžia jums prisijungti prie mūsų programos su savo „Facebook“ duomenimis. „Philips“ renka jūsų „Facebook“ prisijungimo duomenis, jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir paveikslėlį, susijusį su jūsų „Facebook“ paskyra. „Facebook“ taip pat renka tam tikrą informaciją, kai naudojate „Facebook“ prisijungimą:



Konfigūracijos duomenys: kai naudotojas prisijungia, SDK periodiškai siunčia fonines užklausas dėl automatiško prieigos rakto galiojimo trukmės valdymo.

kai naudotojas prisijungia, SDK periodiškai siunčia fonines užklausas dėl automatiško prieigos rakto galiojimo trukmės valdymo. Informacija apie klaidas: SDK renka informaciją apie klaidas SDK inicijavimo metu – tai gali būti asmenų, prisijungusių prie „Facebook“ naudotojo ID.

SDK renka informaciją apie klaidas SDK inicijavimo metu – tai gali būti asmenų, prisijungusių prie „Facebook“ naudotojo ID. Trumpalaikiai duomenys: SDK vertina tam tikrą naudotojų veiklą siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui. Šie duomenys saugomi labai trumpą laiką, kai naudotojai nėra prisijungę prie „Facebook“.



Daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ naudoja duomenis yra privatumo politikoje (skelbiama internete adresu: facebook.com/about/privacy).



Kiti teikiami duomenys



Šie duomenys apima plaukų spalvą, odos atspalvį, pranešimų nustatymus, procedūrų istoriją, tikslus, „Lumea“ prietaiso naudojimą ir apklausų atsakymus.



Surinkti duomenys naudojami procedūrų planui sudaryti ir tikslams nustatyti, priminimams gauti, kad laikytumėtės procedūrų plano, taip pat, remiantis progresu, asmeniniams naudojimo patarimams gauti bei progresui ir „Lumea“ prietaiso naudojimui sekti. Tai darome siųsdami raginimo pranešimus per programą arba el. paštu.



Slapukai



Norėdami valdyti, teikti, tobulinti, suprasti ir asmeniškai pritaikyti savo paslaugas, naudojame slapukus, žymas arba panašias technologijas. Slapukai mums padeda atpažinti jūsų mobilųjį prietaisą ir kaupti asmens duomenis, taip pat ir unikalų naudotojo prietaiso numerį, mobiliojo prietaiso IP adresą, mobiliosios interneto naršyklės tipą arba naudojamą operacinę sistemą, sesijų ir naudojimo duomenis arba su paslauga susijusią veikimo informaciją, kuri suteikia informacijos apie tai, kaip naudojate programą.



Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojami slapukai ar kitos panašios technologijos, naudojamos šioje programoje, rasite mūsų pranešime apie slapukus.



Vietovės duomenys



Kai suteikiate prieigą prie buvimo vietos duomenų, mes galime kaupti mobiliojo prietaiso geografinės vietos duomenis. Bet kuriuo metu galite užblokuoti geografinės padėties duomenų kaupimą per programos arba mobiliojo prietaiso nuostatas.



Jei naudojatės palaikymo puslapio funkcija „Rasti artimiausią „Philips“, turėsite pasidalyti savo buvimo vietos duomenimis su „Philips“. Jei naudojate savo vietos funkcijas, pagal buvimo vietos duomenis būsite nukreipti į artimiausią parduotuvę arba jums bus pateikta jūsų šalies klientų aptarnavimo centro kontaktinė informacija.



Operacijų informacija



Jei mokate už mūsų paslaugas, galime gauti informacijos ir patvirtinimų, pvz., įplaukų patvirtinimo dokumentų, tiek iš programos parduotuvių, tiek iš kitų mokėjimą apdorojančių trečiųjų šalių.



Klientų palaikymas



Galite teikti mums informaciją, susijusią su mūsų paslaugų naudojimu, taip pat ir savo sąveikas su „Philips“ bei savo kontaktinius duomenis, kad galėtume jums teikti klientų aptarnavimo paslaugas. Mes valdome ir teikiame savo paslaugas, taip pat ir pagalbos klientams teikimą, paslaugų tobulinimą, taisymą ir asmeninį pritaikymą. Norėdami jums atsakyti, kai su mumis susisiekiate, mes taip pat naudojame jūsų informaciją.



Jungtiniai duomenys



Galime jungti jūsų asmens duomenis, taip pat ir paskyros duomenis, kitus jūsų teikiamus duomenis, slapukus, buvimo vietos duomenis, duomenis, sukauptus jums sąveikaujant ir naudojant „Philips“ skaitmeninius kanalus, pvz., socialinius tinklus, svetaines, el. laiškus, programas ir susijusius gaminius, IP adresą, slapukus, prietaiso informaciją, pranešimus, ant kurių paspaudžiate ar kuriuos paliečiate, buvimo vietos informaciją ir aplankytas svetaines.



Jungtiniai duomenys analizuojami ir naudojami paslaugoms teikti, pvz., padėti sudaryti procedūrų planą ir nustatyti tikslus, gauti pranešimus laikytis procedūrų plano, gauti asmeninius naudojimo patarimus, paremtus progresu, ir sekti progresą bei „Lumea“ prietaiso naudojimą, taip pat padėti mums tobulinti programos, prietaiso ir paslaugų turinį, veikimą ir naudojimą bei kurti naujus gaminius ir paslaugas.



Jei pasirinksite gauti reklaminių pranešimų apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir akcijas, kurios jums gali būti aktualios, remdamiesi jūsų pomėgiais ir naršymu internete, galime jums siųsti rinkodaros ir reklaminių pranešimų el. paštu, telefonu ir kitais skaitmeniniais kanalais, tokiais kaip mobiliosios programos ir socialiniai tinklai. Tam, kad galėtume pranešimus pritaikyti pagal jūsų pomėgius ir naršymą bei teikti aktualesnę ir asmeniškesnę informaciją, galime analizuoti ir jungti jūsų asmens duomenis. Bet kada galite atsisakyti ir nebeprenumeruoti tokių pranešimų.



Leidimai

Programoje gali būti paprašyta jūsų leidimo prisijungti prie jūsų telefono arba jutiklių (pvz., kameros, „Wi-Fi“, geografinės vietos arba „Bluetooth“) ar kitų duomenų (pvz., nuotraukų, darbotvarkės arba adresatų) mobiliajame prietaise.



Tokius duomenis naudojame tik tada, kai reikia teikti jums paslaugas ir tik gavus aiškų jūsų sutikimą.

Kartais sutikimas yra mobiliojo prietaiso operacinių sistemų techninės išankstinės sąlygos. Tokiu atveju programoje gali būti paprašyta jūsų sutikimo prieigai prie tokių jutiklių ar duomenų, tačiau mes nekaupsime tokių duomenų, nebent to reikėtų norint teikti programos paslaugą arba tik gavus jūsų sutikimą.

Su kuo dalijamės asmens duomenimis



„Philips“ gali atskleisti asmens duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, verslo partneriams arba kitoms trečiosioms šalims remdamasi šiuo privatumo pranešimu ir / arba galiojančiais įstatymais.

Paslaugų teikėjai

Mes dirbame su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kad jie padėtų mums valdyti, teikti, tobulinti, suprasti, asmeniškai pritaikyti, prižiūrėti ir teikti rinkai mūsų paslaugas.

Galime dalytis jūsų asmens duomenimis su šiais paslaugų teikėjais:

IT ir debesijos paslaugų teikėjais

Šie paslaugų teikėjai teikia reikalingą aparatinę įrangą, programinę įrangą, tinklų, saugojimo, operacijų atlikimo paslaugas ir (arba) susijusią technologiją, reikalingą programai arba teikiamoms paslaugoms veikti.

„Philips“ reikalauja, kad paslaugų teikėjai teiktų tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą, panašią į tą, kurią teikiame mes. Mes reikalaujame, kad mūsų paslaugų teikėjai apdorotų asmens duomenis tik pagal mūsų instrukcijas ir tik konkrečiais, anksčiau minėtais tikslais, kad turėtų prieigą prie minimalaus kiekio duomenų, kurių reikia konkrečiai paslaugai teikti, ir užtikrintų jūsų asmens duomenų apsaugą.

Kitos trečiosios šalys

„Philips“ taip pat gali dirbti su trečiosiomis šalimis, kurios apdoroja jūsų asmens duomenis savo tikslais. Atidžiai perskaitykite jų privatumo pranešimus, kuriuose informuojama apie jų privatumo praktiką, taip pat ir jų kaupiamų asmens duomenų tipus, duomenų naudojimą, apdorojimą ir saugojimą.

Jei „Philips“ dalijasi asmens duomenimis su trečiąja šalimi, kuri naudoja jūsų asmens duomenis savo tikslais, prieš dalindamasi asmens duomenimis „Philips“ užtikrins, kad jus informuos ir / arba gaus jūsų sutikimą pagal galiojančius įstatymus.

„Philips“ kartais parduoda verslą arba verslo dalį kitai įmonei. Toks nuosavybės perleidimas gali apimti tiesiogiai su tuo verslu susijusių jūsų asmens duomenų perleidimą perkančiajai įmonei. Visos mūsų privatumo pranešime numatytos teisės ir įsipareigojimai yra laisvai „Philips“ perleidžiami bet kuriai iš mūsų patronuojamųjų įmonių susijungimo, įsigijimo, restruktūrizavimo ar turto pardavimo atveju arba pagal įstatymus ar kitais atvejais ir mes galime perleisti jūsų asmens duomenis bet kuriai patronuojamajai įmonei, įmonių perėmėjui arba naujam savininkui.

Tarptautinis persiuntimas

Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir apdorojami bet kurioje šalyje, kurioje yra mūsų įranga arba kurioje dirba paslaugų teikėjai, o naudodami paslaugas sutinkate, kad informacija (jei tokios yra) būtų siunčiama į šalis, išskyrus šalį, kurioje gyvenate, kuriose gali būti taikomos kitokios duomenų apsaugos taisyklės nei galiojančios jūsų šalyje. Tam tikromis aplinkybėmis tų kitų šalių teismai, teisėsaugos institucijos, reguliavimo institucijos arba saugumo institucijos gali turėti teisę prieiti prie jūsų asmens duomenų.

Jei esate EEE, jūsų asmens duomenys gali būti perduodami mūsų patronuojamosioms įmonėms arba paslaugų teikėjams ne EEE šalyse, kurias Europos Komisija pripažįsta kaip teikiančias tinkamo lygio duomenų apsaugą pagal EEE standartus (visas tokių šalių sąrašas yra čia. Jei perdavimas vyksta iš EEE į šalis, kurių Europos Komisija nelaiko užtikrinančiomis tinkamą lygį, pvz., JAV, siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis mes naudojame tinkamas priemones, tokias kaip mūsų Privalomos bendrosios klientų, tiekėjų ir verslo partnerių duomenų apsaugos taisyklės ir (arba) Europos Komisijos priimtas standartines sutartines sąlygas. Norėdami gauti šių priemonių kopiją, sekite prieš tai esančią nuorodą arba susisiekite adresu privacy@philips.com.

Kiek laiko saugosime jūsų duomenis



Laikysime jūsų asmens duomenis tiek, kiek reikia arba yra leidžiama tuo tikslu (-ais), kuriam (-iems) jie buvo kaupti. Kriterijai, pagal kuriuos sprendžiama, kiek laiko laikyti duomenis, yra: (i) laikotarpis, kurio metu naudojate programą ir paslaugas; (ii) ar yra teisinis įsipareigojimas, kurio turime laikytis, (iii) ar saugojimas yra patartinas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., atsižvelgiant į taikomus apribojimus, bylinėjimąsi ar reguliavimo tyrimus).

Jūsų pasirinkimas ir teisės



Jei norėtumėte pateikti prašymą gauti prieigą prie asmens duomenų, kuriuos mums anksčiau pateikėte, juos taisyti, ištrinti, riboti arba prieštarauti jų apdorojimui arba jei norėtumėte pateikti prašymą gauti savo asmens duomenų elektroninę kopiją tam, kad galėtumėte juos perduoti kitai įmonei (tiek, kiek ši duomenų perkėlimo teisė jums suteikiama galiojančiais įstatymais), susisiekite su mumis adresu privacy@philips.com. Atsakysime į jūsų užklausą laikydamiesi galiojančių įstatymų.



Savo prašyme aiškiai parašykite, kokius asmens duomenis norėtumėte pasiekti, taisyti, ištrinti, riboti ar dėl kokių duomenų apdorojimo norėtumėte prieštarauti. Norėdami jus apsaugoti patenkinsime tik tuos prašymus dėl asmens duomenų, kurie yra susieti su jūsų paskyra, jūsų el. pašto adresu arba kita paskyros informacija, kurią naudojate siųsdami savo prašymą. Mums gali reikėti patikrinti jūsų tapatybę prieš įvykdant prašymą. Bandysime patenkinti jūsų prašymą taip greitai, kaip tai pagrįstai praktiškai įmanoma.



Atkreipkite dėmesį, kad jei pasinaudosite (kai kuriais) savo pasirinkimais ir teisėmis, gali būti, kad negalėsite visai arba iš dalies pasinaudoti mūsų paslaugomis.

Asmens duomenų apsauga



Mes rimtai žiūrime į savo pareigą saugoti duomenis, kuriuos patikite „Philips“, nuo atsitiktinio arba neteisėto pakeitimo, praradimo, neteisingo naudojimo ar prieigos. „Philips“ naudoja įvairias saugumo technologijas, technines ir organizacines priemones, padedančias apsaugoti jūsų duomenis. Šiuo tikslu taip pat įdiegiame prieigos kontrolės priemones, naudojame užkardas ir saugumo protokolus.



Speciali informacija tėvams



Kaip nurodoma pagal galiojančius įstatymus, paslaugos nėra skirtos vaikams. „Philips“ politika atitinka įstatymus ir prieš kaupiant, naudojant arba atskleidžiant vaikų asmens duomenis reikalingas vieno iš tėvų arba globėjų sutikimas. Esame įsipareigoję saugoti vaikų privatumą ir labai skatiname tėvus ir globėjus aktyviai domėtis savo vaikų veiklomis ir pomėgiais internete.



Tėvams arba globėjams sužinojus, kad jų vaikas, mums pateikė savo asmens duomenis be jų sutikimo, prašome susisiekti su mumis adresu privacy@philips.com. Jei sužinosime, kad vaikas mums pateikė asmens duomenų, tokius duomenis ištrinsime iš savo rinkmenų.

Konkrečiai vietovei skirta informacija: teisės į privatumą Kalifornijoje (tik JAV)



Kalifornijos civilinio kodekso 1798.83 skyrius suteikia teisę klientams, kurie yra Kalifornijos gyventojai, kartą per metus nemokamai kreiptis ir gauti informacijos apie asmeninius duomenis (jei yra), kuriuos per pastaruosius metus mes atskleidėme trečiosioms šalims, vykdydami tiesioginę rinkodaros veiklą. Jei taikoma, ši informacija apims atskleistos asmeninės informacijos kategorijų aprašymą, trečiųjų šalių (kurioms asmeninė informacija buvo atskleista per pastaruosius metus) pavadinimus ir adresus. Jei esate Kalifornijos gyventojas ir norite pateikti tokį prašymą, apsilankykite mūsų privatumo svetainėje: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Šio privatumo pranešimo pakeitimai



Mūsų paslaugos kartais gali keistis be išankstinio pranešimo. Dėl šios priežasties pasiliekame teisę kartais keisti arba atnaujinti šį privatumo pranešimą. Atnaujinę šį privatumo pranešimą taip pat atnaujinsime ir jo viršuje esančią datą.



Patariame reguliariai peržiūrėti naujausią šio privatumo pranešimo versiją.



Naujas privatumo pranešimas įsigalioja iškart jį paskelbus. Jei nesutinkate su atnaujintu pranešimu, turite pakeisti savo nustatymus arba pagalvoti apie galimybę nebesinaudoti mūsų paslaugomis. Jei įsigaliojus pakeitimams ir toliau jungsitės bei naudositės mūsų paslaugomis, tai reikš, kad jūs buvote informuotas apie atnaujintą privatumo pranešimą ir su juo sutinkate.

Susisiekite su mumis



Jei norite paklausti apie šį privatumo pranešimą arba apie tai, kaip „Philips“ naudoja jūsų asmens duomenis, susisiekite su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu adresu privacy@philips.com. Arba turite teisę pateikti skundą savo šalyje arba regione tinkamos kompetencijos priežiūros įstaigai.

„Koninklijke Philips N.V.“

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Olandija