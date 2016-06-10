Lumea IPL App

Programa „Philips Lumea IPL“ skirta plaukelių šalinimo procedūroms ir tikslams, kai naudojate Lumea IPL prietaisą („prietaisą“), valdyti bei teikia asmeninius su grožiu ir plaukelių šalinimu susijusius patarimus („paslaugas“).
Šis privatumo pranešimas skirtas padėti jums suprasti mūsų privatumo praktikas, kai naudojate mūsų paslaugas, įskaitant tai, kokius duomenis renkame, kodėl juos renkame ir ką su jais darome, bei asmens teises.
Šis privatumo pranešimas taikomas asmens duomenims, tvarkomiems naudojant programą, kurią valdo „Philips Consumer Lifestyle B.V.“ arba bet kuri patronuojamoji įmonė arba filialai (toliau – „Philips“, mūsų, mes arba mus).
Renkamos informacijos ir asmens duomenų rūšys ir rinkimo priežastys
Mes tvarkome informaciją ir asmens duomenis, kaip aprašoma toliau, teikdami paslaugas, įskaitant prieigą prie programos, jos atsisiuntimą ir įdiegimą. Šiuos asmens duomenis galime tvarkyti su jūsų sutikimu arba jūsų prašomi kaip sutartinę būtinybę, kad būtų galima valdyti, teikti, tobulinti, pritaikyti, palaikyti ir reklamuoti savo paslaugas remiantis savo teisėtais interesais arba laikantis mums priklausančios teisinės prievolės. Jei nenorite, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis, gali būti, kad negalėsite naudotis paslaugomis.
Neskelbtini asmens duomenys
Prieš rinkdami neskelbtinus asmens duomenis, informuosime jus ir paprašysime jūsų aiškaus sutikimo. Atsižvelgdami į jūsų pasirinkimus, leidžiame jums saugiai laikyti informaciją apie grožį ir plaukelių šalinimą savo paskyroje, kad galėtumėte lengvai juos atkurti, jei įdiegsite programą kitame prietaise. Be to, mes naudojame jūsų duomenis, kad jums asmeniškai pritaikytume prietaiso naudojimą grožio ir plaukelių šalinimo tikslu, pvz., teikdami asmenines instruktavimo programas, priminimus ir kitas paslaugas. Tvarkomi duomenys apima jūsų:
Remdamiesi jūsų nustatymais, galime siųsti jums el. laiškus, raginamuosius pranešimus, turinį ir pranešimus programoje. Taip pat galime derinti, pseudonimizuoti, anonimizuoti ar apibendrinti jūsų duomenis personalizavimo tikslais. Paskyros duomenys Mes renkame jūsų asmens duomenis, kai sukuriate paskyrą. Galite prisijungti prie programos naudodami „Philips“ paskyrą arba savo socialinio tinklo profilį, įskaitant „Apple“ paskyrą. Jei pasirinksite prisijungti per socialinį tinklą, renkami asmens duomenys autentifikavimo tikslais gali apimti pagrindinį viešą profilį (pvz., profilio nuotrauką, identifikatorių, lytį, profilio URL, gimtadienį, pagrindinį puslapį ir buvimo vietą) ir el. pašto adresą. Tokiu atveju jūsų socialinio tinklo teikėjas gali rinkti informaciją remdamasis faktu, kad jūs naudojate programą ir prisijungiate naudodamiesi socialinio tinklo paskyra. Perskaitykite savo socialinio tinklo teikėjo privatumo pranešimą (pvz., „Facebook“, „Google“, „Apple“), norėdami sužinoti apie jo privatumo praktikas. Ankstesnėse programos versijose galėjote prisijungimui naudoti „Facebook“ SDK, dėl ko „Facebook“ galėjo tvarkyti šią informaciją:
Mūsų renkami asmens duomenys gali apimti jūsų naudotojo vardą, vardą ir pavardę, el. pašto adresą, šalį, kalbą, slaptažodį ir demografinę informaciją, pvz., lytį (neprivaloma). Mes taip pat tvarkome informaciją apie jūsų programos naudojimą, įskaitant sesijos, prisijungimo ir autentifikavimo informaciją, kurią naudojame jūsų paskyrai tvarkyti.
Remdamiesi jūsų nustatymais, galime siųsti jums el. laiškus, raginamuosius pranešimus, turinį ir pranešimus programoje. Taip pat galime derinti, pseudonimizuoti, anonimizuoti ar apibendrinti jūsų duomenis personalizavimo tikslais.
Paskyros duomenys
Mes renkame jūsų asmens duomenis, kai sukuriate paskyrą. Galite prisijungti prie programos naudodami „Philips“ paskyrą arba savo socialinio tinklo profilį, įskaitant „Apple“ paskyrą.
Jei pasirinksite prisijungti per socialinį tinklą, renkami asmens duomenys autentifikavimo tikslais gali apimti pagrindinį viešą profilį (pvz., profilio nuotrauką, identifikatorių, lytį, profilio URL, gimtadienį, pagrindinį puslapį ir buvimo vietą) ir el. pašto adresą. Tokiu atveju jūsų socialinio tinklo teikėjas gali rinkti informaciją remdamasis faktu, kad jūs naudojate programą ir prisijungiate naudodamiesi socialinio tinklo paskyra. Perskaitykite savo socialinio tinklo teikėjo privatumo pranešimą (pvz., „Facebook“, „Google“, „Apple“), norėdami sužinoti apie jo privatumo praktikas.
Ankstesnėse programos versijose galėjote prisijungimui naudoti „Facebook“ SDK, dėl ko „Facebook“ galėjo tvarkyti šią informaciją:
Daugiau apie tai, kaip „Facebook“ naudoja informaciją, galite sužinoti skaitydami jų privatumo politiką. „Facebook“ gali tvarkyti tokią informaciją ne jūsų gyvenamojoje šalyje. Tokiose šalyse gali būti neteikiama tinkama asmens duomenų apsauga pagal Reglamentą (ES) 2016/679.
Jūsų paskyros duomenis naudojame paskyrai sukurti ir valdyti bei asmeninėms paslaugoms teikti. Savo paskyrą galite naudoti norėdami saugiai prisijungdami prie programos. Jei, norėdami prisijungti prie programos, sukursite „Philips“ paskyrą, mes atsiųsime pasveikinimo laišką, kad patvirtintume jūsų naudotojo vardą ir slaptažodį, kad galėtume su jumis bendrauti atsakydami į jūsų užklausas, siųsti griežtai tik su paslauga susijusius pranešimus arba tiesioginės rinkodaros pranešimus, jei sutiksite tokius gauti. Taip pat galite naudoti savo „Philips“ paskyrą norėdami užsisakyti arba užregistruoti „Philips“ gaminį ar paslaugą, dalyvauti akcijoje ar žaidime, dalyvauti socialinės žiniasklaidos veikloje, susijusioje su „Philips“ reklama (pvz., spustelėdami „patinka“ arba „dalintis“), ir dalyvauti gaminių bandymuose ar apklausose.
Analitiniai duomenys
Jei sutiksite, padėsite mums tobulinti programą ir mūsų prijungiamuosius gaminius (taip pat kurti naujas, jums skirtas asmens sveikatos priežiūros priemones!) remiantis duomenimis, kuriuos stebime ir renkame, kai naudojatės mūsų paslaugomis. Šias įžvalgas taip pat galime panaudoti mūsų paslaugoms individualiai pritaikyti. Tvarkomi duomenys apima duomenis, kuriuos teikiate naudodami programą, mobiliojo prietaiso identifikatorius, sesijos ir naudojimo duomenis, operacinę sistemą, modelį, tinklo informaciją ir (užmaskuotus) IP adresus, taip pat programos informaciją, pvz., programos pavadinimą, versiją, naudojimą ir įvykius, aplankytus puslapius ir sesijos informaciją. Mes galime naudoti slapukus, žymes ir (arba) panašias technologijas bei pasitelkti paslaugų teikėjus, kurie tvarko jūsų duomenis mūsų vardu ir vadovaudamiesi mūsų instrukcijomis. Mes galime derinti, pseudonimizuoti, anonimizuoti ar apibendrinti jūsų duomenis statistikos, analizės ir personalizavimo tikslais. Daugiau informacijos rasite programos nustatymuose.
Slapukų duomenys
Tvarkome informaciją, gautą iš jūsų mobiliojo prietaiso ir naudojant slapukus, žymes, pikselius ar panašias technologijas („slapukus“), skirtas mūsų paslaugoms teikti. Mūsų slapukai leidžia mums atpažinti jūsų mobilųjį prietaisą ir rinkti informaciją bei asmens duomenis remiantis šiuo pranešimu. Informacija, kurią tvarkome, gali apimti jūsų mobiliojo prietaiso duomenis (pvz., unikalius identifikatorius, sesijos ir naudojimo duomenis, operacinę sistemą, modelį, laikmeną, tinklo informaciją ir IP adresus) ir programos informaciją (pvz., programos pavadinimą, versiją, naudojimą ir įvykius, aplankytus puslapius ir sesijos informaciją). Taip pat galime naudoti šią informaciją norėdami parodyti konkrečios šalies turinį (įskaitant informaciją jūsų vietine kalba).
Rinkodaros duomenys
Jei pasirenkate gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir akcijas, kurios gali būti jums aktualios remiantis jūsų interesais ir įpročiais internete, galime jums siųsti rinkodaros ir reklaminius pranešimus el. paštu, telefonu ir kitais skaitmeniniais kanalais, pvz., per mobiliąją programą ir socialinius tinklus. Kad galėtume pritaikyti pranešimus pagal jūsų interesus ir įpročius bei teikti jums aktualesnius ir asmeniškesnius pasiūlymus, galime analizuoti ir derinti jūsų asmens duomenis. Galite bet kada atsisakyti tokių pranešimų ar atšaukti jų prenumeratą.
Apklausų ir tyrimų duomenys
Galime pakviesti jus užpildyti apklausas arba prisijungti prie tyrimų studijų. Mūsų renkami asmens duomenys apima jūsų atsakymus, kurie gali būti susiję su jūsų nuomone ir patirtimi naudojantis mūsų paslaugomis ar trečiųjų šalių paslaugomis, taip pat informaciją apie jūsų grožio ir plaukelių šalinimo įpročius ar kitas asmens sveikatos temas. Mes galime tvarkyti jūsų apklausos duomenis kartu su analitine informacija, kurią renkame, kai naudojate programą. Mes naudojame šiuos duomenis, kad suprastume savo naudotojus ir panaudotume šias įžvalgas savo programai ir paslaugoms „Philips“ grožio srityje gerinti. Norėdami tai padaryti, analizuojame ir apibendriname jūsų informaciją ir atsakymus. Kai kuriuos iš šių projektų galime vykdyti anonimiškai, tokiu atveju nerinksime jokių asmens duomenų. Bet kuriuo atveju, kai prisijungsite prie šių projektų, sužinosite papildomos informacijos apie tai, kaip bus tvarkomi jūsų duomenys.
Atsiliepimų duomenys
Galime paprašyti jūsų pateikti atsiliepimų apie naudojimosi „Lumea“ patirtį. Kai kuriais atvejais paprašysime jūsų leidimo skelbti jūsų vardą ir atsiliepimus programoje, kad padėtume kitiems naudotojams. Jei neprašysime kitaip, prašome mums neatskleisti jokių neskelbtinų asmens duomenų, pvz., socialinio draudimo numerių, su rasine ar etnine kilme susijusios informacijos, politinių pažiūrų, religinių, filosofinių ar kitų įsitikinimų, sveikatos, lytinio gyvenimo duomenų ar seksualinės orientacijos, biometrinių duomenų ar genetinių ypatybių, informacijos apie padarytas nusikalstamas veikas ar narystę profesinėje sąjungoje. Visada ir bet kuriuo metu galite reikalauti, kad mes ištrintume jūsų atsiliepimus.
Klientų aptarnavimo duomenys
Galite mums teikti informaciją, susijusią su tuo, kaip naudojate mūsų paslaugas, įskaitant bendravimą su „Philips“, ir kaip su jumis susisiekti, kad galėtume teikti klientų aptarnavimo paslaugą. Valdome ir teikiame savo paslaugas, įskaitant klientų aptarnavimą, bei jas tobulinime, taisome ir pritaikome. Taip pat naudojame jūsų informaciją, norėdami jums atsakyti, kai su mumis susisiekiate.
Jungtiniai duomenys
Galime jungti jūsų asmens duomenis, taip pat ir paskyros duomenis, kitus jūsų teikiamus duomenis, prietaiso duomenis, slapukus, buvimo vietos duomenis, duomenis, sukauptus jums sąveikaujant ir naudojant „Philips“ skaitmeninius kanalus, pvz., socialinius tinklus, svetaines, el. laiškus, programas ir susijusius gaminius, IP adresą, slapukus, prietaiso informaciją, pranešimus, ant kurių paspaudžiate ar kuriuos paliečiate, buvimo vietos informaciją ir aplankytas svetaines. Atsižvelgdami į jūsų pasirinkimus, galime analizuoti jūsų jungtinius duomenis, kad galėtume teikti paslaugas, pvz., teikti įžvalgų apie plaukelių šalinimo procedūras, ir teikti suasmenintą turinį, pranešimus bei patarimus remdamiesi šiuo pranešimu. Be to, galime analizuoti šiuos duomenis, kad pagerintume programos ir paslaugų turinį, funkcionalumą bei naudojimą, taip pat siekdami sukurti naujų gaminių ir paslaugų grožio srityje.
Vertinimų ir apžvalgų duomenys
Jei rašote apžvalgą ar vertinate programą programų parduotuvėje, galime apdoroti tokią informaciją, kad atsakytume į jūsų komentarus ir klausimus, suprastume, kaip jaučiatės naudodamiesi programa, susipažintume su bendru programos ir mūsų prekių ženklo suvokimu ir panaudotume šias įžvalgas programai patobulinti. Galime matyti tik jūsų programų parduotuvės naudotojo vardą, įvertinimus, komentarus ir bet kokią kitą informaciją, kuria nusprendžiate su mumis pasidalinti arba kurią padarote viešai prieinama. Mes nesiejame šios informacijos su jūsų paskyros kredencialais ar kita jūsų turima informacija, nebent jūs reikalautumėte, kad taip darytume. Prireikus klientų aptarnavimo paslaugos, mes galime naudoti jūsų duomenis, kad galėtume stebėti jūsų atvejį ir padėti klientų aptarnavimo procese remdamiesi šiuo pranešimu.
Leidimai
Programa gali paprašyti jūsų leidimo prieigai prie jūsų mobiliojo prietaiso saugojimo galimybių, jutiklių ar kitų funkcijų. Mums reikalinga prieiga, kai tai tikrai būtina, kad galėtume teikti paslaugas, kaip nurodyta toliau.
Kai kuriais atvejais jūsų operacinė sistema gali prašyti leidimų, kurių jūsų mobiliajam prietaisui reikia dėl techninių priežasčių ir kurių „Philips“ nekontroliuoja ar nenaudoja. Mes nerinksime jokių duomenų, susijusių su tokiais leidimais, nebent jų reikės siekiant teikti paslaugas remiantis šiuo pranešimu.
Šiuos leidimus galite bet kada užblokuoti arba atšaukti savo operacinės sistemos nustatymuose.
Jūsų asmeninių duomenų perdavimas kitiems
„Philips“ gali atskleisti asmens duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, verslo partneriams arba kitoms trečiosioms šalims remdamasi šiuo privatumo pranešimu ir / arba galiojančiais įstatymais.
Filialai
Jūsų duomenimis galime dalytis su kitais „Philips“ grupei priklausančiais „Philips“ subjektais. Pavyzdžiui, kai kurie „Philips“ subjektai gali padėti mums tvarkyti programų infrastruktūrą arba jūsų užklausas. Jūsų duomenis tvarkys tik tie žmonės, kuriems reikalinga griežta prieiga, kad galėtų atlikti savo darbą.
Paslaugų teikėjai
Mes taip pat dirbame su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kad jie padėtų mums valdyti, teikti, tobulinti, suprasti, asmeniškai pritaikyti, prižiūrėti ir teikti rinkai mūsų programą. Galime dalytis jūsų asmens duomenimis su šiais paslaugų teikėjais:
„Philips“ reikalauja, kad paslaugų teikėjai teiktų tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą, panašią į tą, kurią teikiame mes. Reikalaujame, kad mūsų paslaugų teikėjai tvarkytų asmens duomenis tik pagal mūsų instrukcijas ir tik konkrečiais, anksčiau minėtais tikslais, kad turėtų prieigą prie minimalaus duomenų, kurių reikia konkrečiai paslaugai teikti, kiekio ir užtikrintų jūsų asmens duomenų apsaugą.
Kitos trečiosios šalys
„Philips“ taip pat gali bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kurios tvarko jūsų informaciją ar asmens duomenis savo tikslais. Atidžiai perskaitykite jų privatumo pranešimus, nes juose informuojama apie privatumo taisykles, įskaitant tai, kokio tipo asmens duomenis jos renka ir kaip juos naudoja, tvarko ir saugo.
Jei „Philips“ dalijasi informacija ar asmens duomenimis su trečiąja šalimi, kuri naudoja jūsų asmens duomenis savo tikslais, prieš dalindamasi asmens duomenimis „Philips“ būtinai jus informuos ir / arba gaus jūsų sutikimą pagal galiojančius įstatymus.
Kartais „Philips“ parduoda verslą arba verslo dalį kitai įmonei. Tokiu atveju, perduodant nuosavybę įsigijusiai įmonei gali būti tiesiogiai perduodami jūsų asmeniniai duomenys, susiję su tuo verslu. „Philips“ gali laisvai priskirti visas savo teises ir pareigas pagal privatumo pranešimą bet kuriai savo patronuojamajai bendrovei, susijusiai su susijungimu, įsigijimu, restruktūrizavimu ar turto pardavimu, įstatymų nustatyta tvarka kitais būdais, ir mes galime perduoti jūsų asmens duomenis bet kuriai savo patronuojamajai bendrovei, teisių perėmėjams ar naujam savininkui.
Kai to reikalauja įstatymai arba kai tai būtina mūsų teisėms apsaugoti, mes galime dalytis jūsų duomenimis su viešosiomis ir vyriausybinėmis institucijomis.
Tarptautinis persiuntimas
Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir tvarkomi bet kurioje šalyje, kurioje tam turime sąlygas arba kurioje bendradarbiaujame su paslaugų teikėjais. Naudodamiesi paslaugomis sutinkate su informacijos perdavimu (jei toks vykdomas) šalims, nepriklausančioms jūsų gyvenamajai šaliai, kuriose gali būti taikomos duomenų apsaugos taisyklės, kurios skiriasi nuo jūsų šalies duomenų apsaugos taisyklių. Tam tikromis aplinkybėmis tų kitų šalių teismai, teisėsaugos institucijos, reguliavimo institucijos arba saugumo institucijos gali turėti teisę prieiti prie jūsų asmens duomenų.
Jei esate EEE, jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų patronuojamosioms įmonėms ar paslaugų teikėjams ne EEE šalyse, kurias Europos Komisija pripažino kaip užtikrinančias pakankamą duomenų apsaugos lygį pagal EEE standartus (visas šalių sąrašas pateiktas čia).
Perduodant duomenis iš EEE į šalis, kurios, Europos Komisijos nuomone, neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio, pvz., Jungtines Valstijas, įgyvendinome atitinkamas priemones, pvz., mūsų Įpareigojančias įmonės taisykles, susijusias su klientų, tiekėjų ir verslo partnerių duomenimis, ir (arba) standartines sutarčių sąlygas, priimtas Europos Komisijos, siekiant apsaugoti jūsų asmens duomenis. Šių priemonių kopiją galite gauti pasinaudoję pirmiau pateikta nuoroda arba susisiekę su mumis čia.
Kiek laiko saugosime jūsų duomenis
Saugosime jūsų asmens duomenis tiek laiko, kiek reikės ar bus leidžiama atsižvelgiant į tikslą (-us), kuriam (-iems) renkami duomenys. Kriterijai, pagal kuriuos nustatome saugojimo laikotarpius: (i) jūsų programos ir paslaugų naudojimo trukmė; (ii) ar yra teisinė prievolė, kurią privalome vykdyti; (iii) ar saugojimas yra patartinas atsižvelgiant į mūsų teisinę padėtį (pvz., atsižvelgiant į galiojančius senaties terminus, bylinėjimąsi ar norminius tyrimus).
Jūsų pasirinkimai ir teisės
Jei norėtumėte pateikti prašymą gauti prieigą prie asmens duomenų, kuriuos mums anksčiau pateikėte, juos taisyti, ištrinti, riboti arba prieštarauti jų tvarkymui arba jei norėtumėte pateikti prašymą gauti savo asmens duomenų elektroninę kopiją tam, kad galėtumėte juos perduoti kitai įmonei (tiek, kiek ši duomenų perkėlimo teisė jums suteikiama galiojančiais įstatymais), susisiekite su mumis čia. Atsakysime į jūsų užklausą laikydamiesi galiojančių įstatymų.
Savo prašyme paaiškinkite, kokius asmens duomenis norėtumėte gauti, ištaisyti, ištrinti, apriboti ar kokių asmens duomenų tvarkymui norėtumėte prieštarauti. Norėdami jus apsaugoti, galime įvykdyti tik tuos prašymus dėl asmens duomenų, kurie yra susiję su jūsų paskyra, el. pašto adresu ar kita paskyros informacija, kurią naudojate siųsdami mums savo prašymą, ir prieš įvykdant prašymą mums gali reikėti patikrinti jūsų tapatybę. Stengsimės įvykdyti jūsų prašymą kuo greičiau per protingai įmanomą terminą.
Kai tvarkome jūsų duomenis, kad galėtume pagal savo sąlygas teikti paslaugas, galime negalėti teikti paslaugų, jei netvarkysime jūsų duomenų. Kai remiamės savo teisėtais interesais, užtikriname, kad tvarkymas neviršytų jūsų privatumo teisių ir interesų. Kai remiamės sutikimu, jūs galite sutikimą bet kada atšaukti ir tai neturės jokio poveikio tvarkymo prieš sutikimo atšaukimą teisėtumui.
Jei pasinaudosite (kai kuriais) savo pasirinkimais ir teisėmis, gali būti, kad daugiau negalėsite visai arba iš dalies naudotis mūsų paslaugomis.
Asmens duomenų apsauga
Rimtai žiūrime į savo pareigą apsaugoti „Philips“ patikėtus duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto pakeitimo, praradimo, netinkamo naudojimo, atskleidimo ar prieigos. „Philips“ naudoja įvairias apsaugos technologijas, technines ir organizavimo priemones, kad apsaugotų jūsų duomenis. Šiuo tikslu, be kita ko, įdiegėme prieigos valdiklius, naudojame užkardas ir saugius protokolus.
Speciali informacija tėvams
Nors paslaugos nėra skirtos vaikams, kaip nurodyta galiojančiuose įstatymuose, pagal „Philips“ politiką laikantis įstatymų prašoma tėvų ar globėjų leidimo prieš renkant, naudojant ar atskleidžiant vaikų asmens duomenis. Esame įsipareigoję saugoti vaikų privatumo poreikius ir labai raginame tėvus bei globėjus aktyviai dalyvauti savo vaikų internetinėje veikloje ir pomėgiuose.
Vienam iš tėvų arba globėjų sužinojus, kad jų vaikas mums teikia savo asmens duomenis be jų sutikimo, prašome susisiekti su mumis čia. Jei sužinosime, kad vaikas mums teikia savo asmens duomenis, ištrinsime tokius duomenis iš savo failų.
Šių privatumo nuostatų pakeitimai
Mūsų paslaugos kartais gali būti keičiamos iš anksto neįspėjus. Todėl pasiliekame teisę kartais keisti arba atnaujinti šį privatumo pranešimą. Atnaujinę šį privatumo pranešimą, atnaujinsime ir datą šio privatumo pranešimo viršuje. Patariame reguliariai peržiūrėti naujausią šio privatumo pranešimo versiją.
Naujasis privatumo pranešimas įsigalios iš karto jį paskelbus. Jei nesutinkate su pataisytu pranešimu, turėtumėte pakeisti savo nuostatas arba apsvarstyti galimybę nustoti naudotis mūsų paslaugomis. Toliau prisijungdami arba naudodamiesi mūsų paslaugomis, įsigaliojus šiems pakeitimams, patvirtinate, kad buvote informuoti apie pakeistą privatumo pranešimą.
Susisiekite su mumis
Jei turite klausimų apie šį privatumo pranešimą arba tai, kaip „Philips“ naudoja jūsų asmens duomenis, galite kreiptis į mus (įskaitant mūsų duomenų apsaugos pareigūną ir (arba) atstovą) čia. Arba turite teisę pateikti skundą savo šalies ar regiono priežiūros institucijai
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Nyderlandai
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