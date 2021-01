Paslaugų teikėjai

Dirbame su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, padedančiais mums valdyti, teikti, gerinti, suprasti, pritaikyti savo paslaugas, rūpintis jų palaikymu ir rinkodara.

Galime bendrinti jūsų duomenis su toliau nurodytais paslaugų teikėjais.

IT ir debesų paslaugų teikėjais

Šie paslaugų teikėjai teikia būtiną aparatūrą, programinę įrangą, tinklo ryšius, saugyklas, operacijų paslaugas ir (arba) susijusią technologiją, būtiną programai vykdyti arba paslaugoms teikti.

Mokėjimas

Dirbame su „WorldPay“, paslaugos teikėju, kuris tvarko ir apdoroja jūsų finansinius duomenis, susijusius su šios programos mokėjimo funkcijomis, įskaitant programų parduotuves ar kitas trečiąsias šalis, apdorojančias jūsų mokėjimą.

„Philips“ reikalauja, kad paslaugų teikėjai užtikrintų tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugos lygį, panašų į tokį, kokį suteikiame mes. Reikalaujame, kad mūsų paslaugų teikėjai jūsų asmens duomenis apdorotų tik pagal mūsų instrukcijas ir tik konkrečiais anksčiau minėtais tikslais, kad turėtų prieigą prie minimalaus duomenų kiekio, jiems reikalingo norint teikti konkrečią paslaugą, ir kad užtikrintų jūsų asmens duomenų saugumą.

Kitos trečiosios šalys

„Philips“ taip pat gali dirbti su trečiosiomis šalimis, kurios apdoroja jūsų asmens duomenis savais tikslais. Jei „Philips“ bendrina asmens duomenis su trečiosiomis šalimis, kurios naudoja jūsų asmens duomenis savais tikslais, „Philips“ užtikrins, kad, prieš bendrinant jūsų asmens duomenis, būtumėte informuoti ir (arba) kad būtų gautas jūsų sutikimas pagal taikomus įstatymus. Tokiu atveju atidžiai perskaitykite jų pranešimus apie privatumą, nes ten informuojama apie jų privatumo praktiką, įskaitant tai, kokio tipo asmens duomenys renkami ir kaip jie naudojami, apdorojami bei saugomi.

„Philips“ kartais parduoda verslą ar verslo dalį kitai įmonei. Toks nuosavybės perdavimas gali apimti jūsų asmens duomenų, tiesiogiai susijusių su tuo verslu, perdavimą perkančiai įmonei. Visas mūsų teises ir pareigas pagal mūsų pranešimą apie privatumą „Philips“ laisvai gali priskirti bet kokiam savo filialui, kai tai susiję su susiliejimu, įsigijimu, restruktūrizavimu ar turto pardavimu, taikomu įstatymu arba kitais būdais; galime perduoti jūsų asmens duomenis bet kuriam iš savo filialų, subjektų perėmėjų ar naujam savininkui.

Jūsų prašymu galime bendrinti jūsų asmens duomenis su šiomis trečiosiomis šalimis:

„Delta Dental“ (tik JAV).

ONVZ (tik Nyderlanduose)

„Amazon“ (jei „Amazon“ DRS prieinama jūsų šalyje, žr. toliau pateiktą išsamią informaciją).

Šios trečiosios šalys jums gali teikti savo pačių paslaugas. Galime bendrinti jūsų asmens duomenis su šiomis trečiosiomis šalimis jūsų prašymu ir (arba) pagal taikomus įstatymus.



We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europoje, JAV, Lotynų Amerikoje, Tokijuje ar Sidnėjuje ir Kinijoje. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

