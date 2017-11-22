"PHILIPS" PRANEŠIMAS APIE SLAPUKUS

Paskutinį kartą atnaujinta 2025 m. Spalis mėn.
Kai lankotės mūsų svetainėse, jūsų naršyklėje ar įrenginyje naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas (pvz., šifruotus identifikatorius, vietinius bendrinamus objektus, "flash" slapukus, HTML5 vietinę saugyklą, HTTP etagus, pikselių gifus, švyturius, scenarijus, papildinius ar API), kurios padeda mums įgalinti techninį ir funkcinį mūsų svetainių valdymą (įskaitant informacijos saugumo užtikrinimą), kad pagerintume mūsų svetainių dizainą ir našumą, kad geriau suprastume lankytojo elgesį mūsų puslapiuose ir tikslinės reklamos tikslais. Šie slapukai ir kitos panašios technologijos gali rinkti duomenis ir dalytis tokiais duomenimis kaip jūsų IP adresas, operacinė sistema, naršyklės tipas ir įrenginio tipas (pvz., kompiuteris, išmanusis telefonas) su trečiosiomis šalimis. Toliau galite rasti daugiau informacijos apie tai, kaip išjungti slapukus arba tvarkyti slapukų nustatymus šiose naršyklėse:
Kai kurie slapukai visada įjungiami, kai lankotės mūsų svetainėse, ir jūs negalite jų išjungti. Mes tai vadiname "Būtinais slapukais". Be šių slapukų paslaugos, kurių prašote, negali veikti taip, kaip numatyta. Mes naudojame šiuos slapukus, kad palengvintume prieigą prie mūsų svetainės arba užtikrintume mūsų svetainių saugumą, kad galėtume nukreipti informaciją per tinklą ir aptikti perdavimo klaidas ar duomenų praradimą. Arba šie slapukai taip pat gali būti būtini siekiant palengvinti konkrečią paslaugą, kurios paprašėte mūsų svetainėje (pvz., mygtukai "Į krepšelį", kad galėtumėte sekti savo pirkinių krepšelį). Teisėtas pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis šiame kontekste, yra sutarties vykdymas, visų pirma siekiant suteikti paslaugą, kurios aiškiai prašo vartotojas.
Mes naudojame našumo slapukus , kad surinktume apibendrintą statistinę informaciją apie tai, kaip veikia mūsų svetainė, ir atitinkamai analizuotume bei tobulintume jos veikimą. Juos galite bet kada įjungti arba išjungti. Juos naudosime tik tuo atveju, jei iš anksto sutikote dėl jų naudojimo. Pavyzdžiui, mes naudojame šiuos slapukus, kad susidarytume bendrą vaizdą apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetainėmis (t. y. kuriuose tinklalapiuose lankotės dažniausiai, lankytojų skaičių įvairiose svetainės dalyse). Mes taip pat galime naudoti šiuos slapukus, kad įrašytume jūsų sesiją ir veiklą mūsų svetainėje, kad suprastume ir pagerintume vartotojų patirtį mūsų svetainėse. Teisėtas pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis šiame kontekste, yra jūsų sutikimas.
Mes taip pat naudojame pirmenybinius slapukus , kad palaikytume svetainės funkcijas, kurios yra naudingos vartotojui, pvz., įsiminti naudotojo nuostatas vėlesnių apsilankymų metu arba įgalinti patobulintas funkcijas, pvz., žiniatinklio pokalbių paslaugas, komentavimo ir vertinimo sistemas bei apklausas. Juos galite bet kada įjungti arba išjungti. Juos naudosime tik tuo atveju, jei iš anksto sutikote dėl jų naudojimo. Teisėtas pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis šiame kontekste, yra jūsų sutikimas.
Galiausiai, mes naudojame tikslinės reklamos ir socialinės žiniasklaidos slapukus , kad galėtume stebėti jūsų naršymo elgesį mūsų svetainėje ir rodyti jums pritaikytas reklamas, susijusias su jumis ir jūsų interesais. Tai taip pat apima socialinės žiniasklaidos slapukus, pikselius ir žymas, kurios leidžia nukreipti reklamą jums šiose platformose ir stebėti mūsų reklamų įtraukimą ir našumą. Jei pateiksite mums savo el. pašto adresą arba telefono numerį (pvz., pirkdami produktą arba užpildydami formą mūsų svetainėje), galime perduoti tai užšifruota forma į savo reklamos platformą, kad galėtume tiksliau stebėti konversijas. Šie slapukai turės įtakos turiniui ir pranešimams, kuriuos matote kitose lankomose svetainėse. Juos galite bet kada įjungti arba išjungti. Juos naudosime tik tuo atveju, jei iš anksto sutikote dėl jų naudojimo. Pavyzdžiui, jei skaitote straipsnį apie "Philips" produktą, galime rodyti šio produkto reklamas savo arba trečiosios šalies svetainėje. Teisėtas pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis šiame kontekste, yra jūsų sutikimas.Be to, jei davėte mums sutikimą gauti reklaminius pranešimus, iš šių slapukų surinktą informaciją naudosime siųsdami jums pranešimus, pritaikytus pagal jūsų pageidavimus.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkrečius slapukus, kuriuos naudojame šioje svetainėje, perskaitykite Pranešimą apie slapukus.
Savo slapukų nuostatas galite bet kada koreguoti naudodami mūsų sutikimo dėl slapukų tvarkyklę. Galite ne tik koreguoti savo slapukų nuostatas mūsų svetainėje, bet ir bet kuriuo metu valdyti savo slapukų nuostatas savo naršyklėje. Atkreipkite dėmesį, kad nustatyti naršyklės nustatymus gali būti sunkiau, nei nustatyti mūsų svetainėje esančius slapukų nustatymus. Jei tiesiog išjungsite visus slapukus savo naršyklės nustatymuose, galite pastebėti, kad tam tikros mūsų svetainės skiltys ar funkcijos neveiks, nes jūsų naršyklė neleis mums nustatyti šių būtinų slapukų.
