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  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos

Nutraukta gamyba

„EasySpeed“Garų lygintuvas

GC2045/26

1 apdovanojimas

Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
Naudodami šį „EasySpeed Plus“ lygintuvą galėsite greičiau išlyginti drabužius. Tai padės užtikrinti trijų funkcijų pado smaigalys, tolygus karščio paskirstymas pado viduje, pastovi garų srovė, garų pliūpsnis ir didelė galia.
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Lyginimo prekių ženklas

5 būdai, kurie pagreitins lyginimą

Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos

  • Garai 35 g/min.; 120 g garų pliūpsnis

  • Keramikinis lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2300 vatų

Iki 2300 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą

Iki 2300 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą

Iki 2300 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą.

Garų pliūpsnis iki 120 g

Garų pliūpsnis iki 120 g

Lygintuvo 120 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Nepertraukiami garai iki 35 g/min.

Nepertraukiami garai iki 35 g/min.

Nepertraukiamas garas iki 35 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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