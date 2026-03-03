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Nutraukta gamyba
GC2045/26
Lyginimo prekių ženklas
Garai 35 g/min.; 120 g garų pliūpsnis
Keramikinis lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2300 vatų
Iki 2300 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą.
Lygintuvo 120 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Nepertraukiamas garas iki 35 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
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