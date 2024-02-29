500 serija

30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Lyginimo prekių ženklas
Šalina pūkus nuo drabužių
Tinka visiems drabužiams
Pridedamos 2 „Philips“ AA baterijos
Dėl didelio ašmenų paviršiaus uždengiamas didesnis drabužių plotas, todėl valant drabužius reikia atlikti mažiau judesių – jūsų drabužiai atrodys kaip nauji
Ašmenys sukasi iki 8 800 aps./min., kad veiksmingai ir greitai nurinktų pūkus nuo drabužių
Pūkų talpyklą, kurioje surenkami ir laikomi pūkai, lengva nuimti ir ištuštinti.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
61
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
ХХ21
29/02/2024
Україна
класна штука
дуже класна штука, задоволена на всі 100%. тепер процес очищення речей як окремий вид медитації)
Argumentai už
ціна-якість
Argumentai prieš
нема
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
76Alex76
20/02/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий виріб
Компактна і надійна машинка, пропоную ще акумуляторами обладнати
Argumentai už
Надійна
Argumentai prieš
Немає
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
ur7cw@
08/01/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Маленький помощник
Давно мечтала о такой машинке, но все как то не складывалось и вот купила. Очень хороший помощник для поддержания любимых вещей в хорошем состоянии
Argumentai už
Выполняет свою работу на отлично+на батарейках+компактеый
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців