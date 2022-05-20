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Lyginimo prekių ženklas
2500 W
45 g/min. nepertraukiami garai
180 g garų pliūpsnis
„SteamGlide Plus“ lygintuvo padas
Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.
Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.
Greitai įkaista ir galingai veikia.
Apdovanojimai
4.4
iš 5
14
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Michal M.
20/05/2022
Česká republika
Skvělá a šetrná žehlička
Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.
Argumentai už
Pára, snadné ovládání, snadné žehlení
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička
Milena87
09/04/2022
България
Продуктът има чудесни характеристики
Изключително доволна съм от ютията от самото начало до сега, няколко години по-късно. С нея не се притеснявам и не се замислям каква материя гладя, дали има някаква щампа и дали ще я забравя включена.
Argumentai už
Не залепва за материи и щампи.Изключва се сама.Супер удобна.
Argumentai prieš
Няма.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Taneto86
16/06/2021
България
Страхотна е!
Гладя всичко без да се притеснявам за материята и на каква температура трябва да е. Има мощна пара, която безпроблемно се справя с упорити гънки.
Argumentai už
Изключва се, ако бъде забравена.
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Парна ютия