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  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
  • Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros

„PerfectCare“Garinis lygintuvas

GC3925/30

4.4
| (14) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros
Dabar, naudodami „OptimalTEMP“ technologiją, kurioje puikiai dera šiluma ir garai, galite lyginti viską – nuo džinso iki šilko. Su ja greičiau išlyginsite raukšles ir nerizikuosite sudeginti audinį arba palikti blizgių žymių.
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Lyginimo prekių ženklas

100 % saugumas net lyginant gležnus audinius

Lengviau ir greičiau, ir nereikia nustatyti temperatūros

  • 2500 W

  • 45 g/min. nepertraukiami garai

  • 180 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Naudojant technologiją „OptimalTEMP“ nereikia nustatyti temperatūros

Naudojant technologiją „OptimalTEMP“ nereikia nustatyti temperatūros

Lyginkite viską – nuo šilko iki džinso – nereguliuodami temperatūros. Dėl „OptimalTEMP“ technologijos nereikia ratuko arba nustatymų. Daugiau nebereikia rūšiuoti skalbinių arba laukti, kol įkais arba atvės lygintuvas. Esate pasiruošę bet kada lyginti bet kokį audinį.

Saugu naudoti visiems lyginamiems drabužiams; užtikriname, kad nesudeginsite

Saugu naudoti visiems lyginamiems drabužiams; užtikriname, kad nesudeginsite

Dėl „OptimalTEMP“ technologijos užtikriname, kad su šiuo lygintuvu nesudeginsite jokio lyginamo audinio. Net galite jį palikti padu pastatytą ant drabužių arba lyginimo lentos. Nesudegs, neblizgės. Užtikriname.

2500 W, kad greitai įkaistų

2500 W, kad greitai įkaistų

Greitai įkaista ir galingai veikia.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.4

iš 5

14

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Skvělá a šetrná žehlička

Žehličku používám velmi často a jsem s ní velice spokojen. Žádné prádlo nespálí, ovládá se velmi jednoduše a žehlení je s ní velmi jednoduché.

Argumentai už

Pára, snadné ovládání, snadné žehlení

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Napařovací žehlička

09/04/2022

България

България

Продуктът има чудесни характеристики

Изключително доволна съм от ютията от самото начало до сега, няколко години по-късно. С нея не се притеснявам и не се замислям каква материя гладя, дали има някаква щампа и дали ще я забравя включена.

Argumentai už

Не залепва за материи и щампи.Изключва се сама.Супер удобна.

Argumentai prieš

Няма.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

16/06/2021

България

България

Страхотна е!

Гладя всичко без да се притеснявам за материята и на каква температура трябва да е. Има мощна пара, която безпроблемно се справя с упорити гънки.

Argumentai už

Изключва се, ако бъде забравена.

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare GC3925/30 Парна ютия

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.