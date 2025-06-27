GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Pūkų rinkiklis
  • Pūkų rinkiklis
  • Pūkų rinkiklis
  • Pūkų rinkiklis
  • Pūkų rinkiklis
  • Pūkų rinkiklis
  • Pūkų rinkiklis
  • Pūkų rinkiklis
  • Pūkų rinkiklis
  • Pūkų rinkiklis

500 serijaPūkų rinkiklis

GC026/80

4.8
| (87) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pūkų rinkiklis
„Philips“ drabužių pūkų skustuvu lengvai ir greitai pašalinsite pūkus nuo visų tipų drabužių. Ar tai būtų jūsų megztinis, ar apklotas, visi jie atrodys kaip nauji!
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Suderinami produktai
„PerfectCare Compact Plus“

„PerfectCare Compact Plus“
Lyginimo sistema

GC7920/20

„PerfectCare Compact Plus“

„PerfectCare Compact Plus“
Lyginimo sistema

GC7933/30

„Steam&Go“

„Steam&Go“
Rankinis drabužių garintuvas

GC362/80

„PerfectCare Elite Plus“

„PerfectCare Elite Plus“
Lyginimo sistema

GC9660/30

„PerfectCare“

„PerfectCare“
Garinis lygintuvas

GC3925/30

500 serija

500 serija
Pūkų rinkiklis

GC026/00

Akimirksniu atnaujinkite senus drabužius

Pūkų rinkiklis

  • Šalina pūkus nuo drabužių

  • Tinka visiems drabužiams

  • Pridedamos 2 „Philips“ AA baterijos

Didelis ašmenų paviršius vienu metu padengia didelį paviršių

Didelis ašmenų paviršius vienu metu padengia didelį paviršių

Dėl didelio ašmenų paviršiaus uždengiamas didesnis drabužių plotas, todėl valant drabužius reikia atlikti mažiau judesių – jūsų drabužiai atrodys kaip nauji

Ašmenys sukasi iki 8 800 aps./min., kad būtų veiksmingai šalinami pūkai

Ašmenys sukasi iki 8 800 aps./min., kad būtų veiksmingai šalinami pūkai

Ašmenys sukasi iki 8 800 aps./min., kad veiksmingai ir greitai nurinktų pūkus nuo drabužių

Pūkų talpyklą lengva nuimti ir ištuštinti

Pūkų talpyklą lengva nuimti ir ištuštinti

Pūkų talpyklą, kurioje surenkami ir laikomi pūkai, lengva nuimti ir ištuštinti.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

87

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

27/06/2025

Україна

Україна

Отличная штука для дома

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

06/11/2024

Україна

Україна

Чудово виконує свої функції

Дуже потужний,хоча і невеликий та має живлення від батарейок. Дружина в захваті,рекомендую

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

28/10/2024

Україна

Україна

Чудова машинка для видалення ковтунців

Працює добре, речі виглядають охайними, оновленими. Зручна у використанні. Щиро рекомендую. Єдиний мінус - працює від батарейок, а не акумулятора.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.