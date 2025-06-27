500 serija

30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Lyginimo prekių ženklas
Šalina pūkus nuo drabužių
Tinka visiems drabužiams
Pridedamos 2 „Philips“ AA baterijos
Dėl didelio ašmenų paviršiaus uždengiamas didesnis drabužių plotas, todėl valant drabužius reikia atlikti mažiau judesių – jūsų drabužiai atrodys kaip nauji
Ašmenys sukasi iki 8 800 aps./min., kad veiksmingai ir greitai nurinktų pūkus nuo drabužių
Pūkų talpyklą, kurioje surenkami ir laikomi pūkai, lengva nuimti ir ištuštinti.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
87
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
27/06/2025
Україна
Отличная штука для дома
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Monja85
06/11/2024
Україна
Чудово виконує свої функції
Дуже потужний,хоча і невеликий та має живлення від батарейок. Дружина в захваті,рекомендую
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
HappyHappyLife
28/10/2024
Україна
Чудова машинка для видалення ковтунців
Працює добре, речі виглядають охайними, оновленими. Зручна у використанні. Щиро рекомендую. Єдиний мінус - працює від батарейок, а не акумулятора.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців