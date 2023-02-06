GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
  • Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

„Steam&Go“Rankinis drabužių garintuvas

GC362/80

4.8
| (408) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui
Lengvesnis garinimas su „SmartFlow“ šildoma plokšte. Naudokite vertikaliai arba horizontaliai sunkiai lyginamose vietose ir atnaujinkite drabužius. Užtikriname, kad tikrai nieko nesudeginsite. Lengvas ir kompaktiško dizaino, tad lengva naudoti bet kada ir bet kur. Tiesiog garinkite, lengvai išlyginkite – ir jūs pasiruošę!
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Kad geriau išlygintumėte, naudokite vertikaliai ar horizontaliai

Kompaktiškas sprendimas lengvam raukšlių lyginimui

  • 1300 W, iki 24 g/min.

  • Horizontalus ir vertikalus garinimas

  • 70 ml nuimamas vandens bakelis

  • Karščiui atsparus laikymo krepšelis

Vertikalus ir horizontalus garinimas, kad būtų patogiau

Vertikalus ir horizontalus garinimas, kad būtų patogiau

Garinkite vertikaliai, kad greitai išlygintumėte raukšles ir atnaujintumėte pakabintus drabužius nenaudodami lyginimo lentos. Garinkite horizontaliai, kad idealiai išlygintumėte sunkiai lyginamas vietas, tokias kaip rankogaliai ir apykaklės. Abiem atvejais su galingais, nuolat sklindančiais garais rezultatai bus puikūs.

„SmartFlow“ šildoma plokštė užtikrina geresnius garinimo rezultatus*

„SmartFlow“ šildoma plokštė užtikrina geresnius garinimo rezultatus*

Dėl „SmartFlow“ technologijos garų plokštė įkaista iki optimalios, visiems audiniams saugios temperatūros ir nepalieka šlapių dėmių. Su įkaitusia garų plokšte lengviau prispausite audinį garindami horizontaliai, o garinimo rezultatai bus geresni*.

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Automatiškai nuolatos sklindantys garai, kad būtų lengva lyginti raukšles

Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

408

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

06/02/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Виріб дуже практичний

Не завжди є час дістати прасувальну дошку,особливо,коли спішиш і побачив прим'ятість.Виручав відпарювач не раз,легкий в керуванні,зручно тримати в руці,легко розгладжує.Дуже сподобалась підошва(як у праски),якою можна прогладити.

Argumentai už

Зручність та легкість у використанні

Argumentai prieš

Не знайшла

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

10/09/2022

Україна

Україна

Класна річ

Вибір стояв перед більш містким резервуаром для води в вертикальному відпарювачі і цим. Так, резервуар маленький, але на одну сорочку вистачає. І воду можна додавати за потребою. Аксесуари, такі як захисна терморукавиця і чохол справді потрібні, бо яким би обережним ти не був, все одно обпечешся. Погано те, що до нього не має підставки, бо холодне після використання годину, не меньше. А технікою вашої фірми я дуже задоволена. Маю плойку і вирівнювач. Дуже вам дякую

Argumentai už

Компактний, підходить до будь-яких тканин, легкий у використанні, довгий шнур. Швидко гріється, укомплектований рукавичкою, чохлом, насадкою додатковою.

Argumentai prieš

Резервуар малий, але достатній, для відпарювання однієї сорочки, відсутня підставка, бо стигне 1 годину

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

14/11/2021

Україна

Україна

Незамінний прилад!

Придбала даний вібпарювач рік тому, і, чесно просто не розумію як раніше жила без нього. Прилад економить купу часу і дозволяє привести в гарний стан одяг за лічені хвилини. При чому сам є легким та портативним. Беру його з собою в поїздки, вдома коиистується вся сім'я. Відпарювач чудово розгладжує складки на одязі навіть у важкодоступних місцях. Рекомендую!

Argumentai už

1. Добре відпарює.2. Випрасовує складнодоступні місця. 3. Займає мало місця.4. Зручно брати в подорожі. 5. Економить час.

Argumentai prieš

Не знайшла

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su „Philips Steam&Go“ GC310 ir GC320; be „SmartFlow“ šildomos plokštės.

  2. Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.