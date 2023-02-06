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1300 W, iki 24 g/min.
Horizontalus ir vertikalus garinimas
70 ml nuimamas vandens bakelis
Karščiui atsparus laikymo krepšelis
Garinkite vertikaliai, kad greitai išlygintumėte raukšles ir atnaujintumėte pakabintus drabužius nenaudodami lyginimo lentos. Garinkite horizontaliai, kad idealiai išlygintumėte sunkiai lyginamas vietas, tokias kaip rankogaliai ir apykaklės. Abiem atvejais su galingais, nuolat sklindančiais garais rezultatai bus puikūs.
Dėl „SmartFlow“ technologijos garų plokštė įkaista iki optimalios, visiems audiniams saugios temperatūros ir nepalieka šlapių dėmių. Su įkaitusia garų plokšte lengviau prispausite audinį garindami horizontaliai, o garinimo rezultatai bus geresni*.
Elektrinis siurblys automatiškai skleidžia nepertraukiamus garus, kad lengvai ir greitai išlygintumėte raukšles.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
408
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
B_N_V
06/02/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Виріб дуже практичний
Не завжди є час дістати прасувальну дошку,особливо,коли спішиш і побачив прим'ятість.Виручав відпарювач не раз,легкий в керуванні,зручно тримати в руці,легко розгладжує.Дуже сподобалась підошва(як у праски),якою можна прогладити.
Argumentai už
Зручність та легкість у використанні
Argumentai prieš
Не знайшла
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Хеленіка
10/09/2022
Україна
Класна річ
Вибір стояв перед більш містким резервуаром для води в вертикальному відпарювачі і цим. Так, резервуар маленький, але на одну сорочку вистачає. І воду можна додавати за потребою. Аксесуари, такі як захисна терморукавиця і чохол справді потрібні, бо яким би обережним ти не був, все одно обпечешся. Погано те, що до нього не має підставки, бо холодне після використання годину, не меньше. А технікою вашої фірми я дуже задоволена. Маю плойку і вирівнювач. Дуже вам дякую
Argumentai už
Компактний, підходить до будь-яких тканин, легкий у використанні, довгий шнур. Швидко гріється, укомплектований рукавичкою, чохлом, насадкою додатковою.
Argumentai prieš
Резервуар малий, але достатній, для відпарювання однієї сорочки, відсутня підставка, бо стигне 1 годину
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Kitty21
14/11/2021
Україна
Незамінний прилад!
Придбала даний вібпарювач рік тому, і, чесно просто не розумію як раніше жила без нього. Прилад економить купу часу і дозволяє привести в гарний стан одяг за лічені хвилини. При чому сам є легким та портативним. Беру його з собою в поїздки, вдома коиистується вся сім'я. Відпарювач чудово розгладжує складки на одязі навіть у важкодоступних місцях. Рекомендую!
Argumentai už
1. Добре відпарює.2. Випрасовує складнодоступні місця. 3. Займає мало місця.4. Зручно брати в подорожі. 5. Економить час.
Argumentai prieš
Не знайшла
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Steam&Go GC362/80 Компактний відпарювач
Palyginti su „Philips Steam&Go“ GC310 ir GC320; be „SmartFlow“ šildomos plokštės.
Patikrinta išorinės institucijos dėl Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 bakterijų tipų ir garinant 1 minutę.