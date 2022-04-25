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Lyginimo prekių ženklas
Maks. 6,5 baro siurblio slėgis
Garų pliūpsnis iki 430 g
Nuimamas 1,5 l vandens bakelis
Nešimo užraktas
Net jei vienu metu atliekate kelias užduotis arba jus blaško, niekada nesudeginsite drabužių. Pažadame, kad su mūsų „OptimalTEMP“ technologija ši lyginimo sistema niekada nesudegins jokio lyginamo audinio. Galite net palikti jį padėtą padu ant drabužių ar lyginimo lentos. Nesudegins, neblizgės. Užtikriname.
Kai norėsite lengvai išlyginti sunkiai lyginamas raukšles, pasikliaukite nepertraukiamais garais, kurie atliks sunkų darbą už jus. Stebėkite, kaip nyksta raukšlės, kai naudojate papildomą garų pliūpsnį ten, kur jo reikia. Be to, tai labai pravers, kai norėsite garinti vertikaliai pakabintas užuolaidas ar atgaivinti pakabintus drabužius.
Dėl kompaktiško dydžio jį lengva ir paprasta valdyti lyginant drabužius. Jis netgi telpa ant lyginimo lentos. Tačiau nemanykite, kad mažesnis reiškia mažiau galios. Pasinaudodami mūsų išskirtine „ProVelocity“ technologija sukūrėme galingus garų generatorius, kurie yra lengvesni ir kompaktiškesni nei ankstesni modeliai.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
48
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Solodka
25/04/2022
Україна
Akcijos dalis
Гарно прасує та розпарює речі.
Хороший парогенератор, сподобався, як дизайном, так і характеристиками. Те, що він компактний також є плюсом. Зйомний контейнер для води, ергономічний дизайн самої праски, зручна ручка, гарно лежить в руці. Прасувати речі одне задоволення. Швидко справляється з великою кількістю одягу. І порадувало те, що не потрібно вкладатись далі в цей прилад, в ньому все ідеально :очистка вбудована, температуру не потрібно регулювати, що суттєво економить час при прасуванні, підошва не залишає ніяких слідів на тканині. Ідеальний варіант за свою ціну.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
SiRezha
22/04/2022
Україна
Akcijos dalis
Парогенератор на кожен день
Раніше, коли користувалась звичайною праскою часто не могла підібрати правильний режим і псувала речі. Тепер відчуваю задоволення від прасування, бо не треба сортувати речі ( оптимальна температура підошви не шкодить будь-якій тканині )та прикладати особливих зусиль при прасуванні навіть великої кількості білизни, бо потужний паровий удар. Контейнер для води достатньо ємкий - вистачає надовго.
Argumentai už
Не треба підбирати температурний режим, потужний паровий удар
Argumentai prieš
Не виявлено
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Vadim1505
22/04/2022
Україна
Akcijos dalis
Великий резервуар для води, потужний
Купив місяць назад парогенератор і залишився дуже радий. Потужний паровий удар, не потрібно регулювати темперетуру. Можна гладити різний одяг від шовка до джинса. Підошва тонка і не царапаєтся. Рекомендую.
Argumentai už
+
Argumentai prieš
Немає
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Remiantis 2 valandas trukusiu lyginimu
Sutaupoma iki 40 % energijos pagal IEC 603311, palyginti su GC6734.