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  • Išlyginkite 30 min. greičiau
  • Išlyginkite 30 min. greičiau
  • Išlyginkite 30 min. greičiau
  • Išlyginkite 30 min. greičiau
  • Išlyginkite 30 min. greičiau
  • Išlyginkite 30 min. greičiau
  • Išlyginkite 30 min. greičiau
  • Išlyginkite 30 min. greičiau
  • Išlyginkite 30 min. greičiau
  • Išlyginkite 30 min. greičiau
  • Išlyginkite 30 min. greičiau
  • Išlyginkite 30 min. greičiau
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„PerfectCare Compact Plus“Lyginimo sistema

GC7933/30

4.6
| (22) Atsiliepimai | 86% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Išlyginkite 30 min. greičiau
Toks greitas ir patogus, ir niekada nesijaudinsite dėl sudegintų drabužių. Greičiau išlyginkite su dvigubai daugiau garų, nei skleidžia garinis lygintuvas. Nėra keičiamų nustatymų, todėl greičiau pamatysite rezultatus ir geriau išlyginsite raukšles. Lengvai išlyginsite visą krepšį vienu kartu.
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Lyginimo prekių ženklas

Palyginti su „Philips“ gariniu lygintuvu „Azur“*

Išlyginkite 30 min. greičiau

  • Maks. 6,5 baro siurblio slėgis

  • Iki 450 g garų pliūpsnis

  • Nuimamas 1,5 l vandens bakelis

  • Nešimo užraktas

Nesudeginsite drabužių

Net jei vienu metu atliekate kelias užduotis arba jus blaško, niekada nesudeginsite drabužių. Pažadame, kad su mūsų „OptimalTEMP“ technologija ši lyginimo sistema niekada nesudegins jokio lyginamo audinio. Galite net palikti jį padėtą padu ant drabužių ar lyginimo lentos. Nesudegins, neblizgės. Užtikriname.

Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles

Kai norėsite lengvai išlyginti sunkiai lyginamas raukšles, pasikliaukite nepertraukiamais garais, kurie atliks sunkų darbą už jus. Stebėkite, kaip nyksta raukšlės, kai naudojate papildomą garų pliūpsnį ten, kur jo reikia. Be to, tai labai pravers, kai norėsite garinti vertikaliai pakabintas užuolaidas ar atgaivinti pakabintus drabužius.

Lengvas ir kompaktiškas, kad būtų lengva naudoti ir laikyti

Dėl kompaktiško dydžio jį lengva ir paprasta valdyti lyginant drabužius. Jis netgi telpa ant lyginimo lentos. Tačiau nemanykite, kad mažesnis reiškia mažiau galios. Pasinaudodami mūsų išskirtine „ProVelocity“ technologija sukūrėme galingus garų generatorius, kurie yra lengvesni ir kompaktiškesni nei ankstesni modeliai.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.6

iš 5

22

Atsiliepimai

86%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

18/11/2020

Україна

Україна

Дуже класна річ в господарстві!

Дуже раджу цей парогенератор всім, легкий і зручний у користуванні. Відпарює все, від сорочок до верхнього одягу і навіть килимок!

Argumentai už

Все дуже подобається, рекомендую

Argumentai prieš

Немає заперечень

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор

08/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Чудесен уред

Улеснява гладенето и пести време! Дрехите са изгладени с едно минаване!0

Argumentai už

Лесен за експлоатация

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

02/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продуктът има перфектни характеристики!

Препоръчвам продукта на всички мои приятелки!Прекрасен е!

Argumentai už

Бързо и лесно гладене!

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор

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Atsakomybės apribojimai

  1. Remiantis 2 valandas trukusiu lyginimu

  2. Sutaupoma iki 40 % energijos pagal IEC 603311, palyginti su GC6734.