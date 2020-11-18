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Lyginimo prekių ženklas
Maks. 6,5 baro siurblio slėgis
Iki 450 g garų pliūpsnis
Nuimamas 1,5 l vandens bakelis
Nešimo užraktas
Net jei vienu metu atliekate kelias užduotis arba jus blaško, niekada nesudeginsite drabužių. Pažadame, kad su mūsų „OptimalTEMP“ technologija ši lyginimo sistema niekada nesudegins jokio lyginamo audinio. Galite net palikti jį padėtą padu ant drabužių ar lyginimo lentos. Nesudegins, neblizgės. Užtikriname.
Kai norėsite lengvai išlyginti sunkiai lyginamas raukšles, pasikliaukite nepertraukiamais garais, kurie atliks sunkų darbą už jus. Stebėkite, kaip nyksta raukšlės, kai naudojate papildomą garų pliūpsnį ten, kur jo reikia. Be to, tai labai pravers, kai norėsite garinti vertikaliai pakabintas užuolaidas ar atgaivinti pakabintus drabužius.
Dėl kompaktiško dydžio jį lengva ir paprasta valdyti lyginant drabužius. Jis netgi telpa ant lyginimo lentos. Tačiau nemanykite, kad mažesnis reiškia mažiau galios. Pasinaudodami mūsų išskirtine „ProVelocity“ technologija sukūrėme galingus garų generatorius, kurie yra lengvesni ir kompaktiškesni nei ankstesni modeliai.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
22
Atsiliepimai
86%
Rekomenduoja šį gaminį
Taney@@@
18/11/2020
Україна
Дуже класна річ в господарстві!
Дуже раджу цей парогенератор всім, легкий і зручний у користуванні. Відпарює все, від сорочок до верхнього одягу і навіть килимок!
Argumentai už
Все дуже подобається, рекомендую
Argumentai prieš
Немає заперечень
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Парогенератор
Силви СС
08/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Чудесен уред
Улеснява гладенето и пести време! Дрехите са изгладени с едно минаване!0
Argumentai už
Лесен за експлоатация
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Radoslava1982
02/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Продуктът има перфектни характеристики!
Препоръчвам продукта на всички мои приятелки!Прекрасен е!
Argumentai už
Бързо и лесно гладене!
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Compact Plus GC7933/30 Ютия с парогенератор
Remiantis 2 valandas trukusiu lyginimu
Sutaupoma iki 40 % energijos pagal IEC 603311, palyginti su GC6734.