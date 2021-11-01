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  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas
  • Užtikrintas garų veiksmingumas

Nutraukta gamyba

„Azur“Garinis lygintuvas

GC4541/20

4.8
| (28) Atsiliepimai | 96% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Užtikrintas garų veiksmingumas
Dėl mūsų pažangaus dizaino kalkių dalelės lengvai skyla ir yra automatiškai surenkamos nuimamame kalkių surinkimo inde. Kalkes lengvai išplausite greičiau nei per 15 sek. ir visada puikiai lyginsite.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų patobulinta „Quick Calc Release“ kalkių šalinimo sistema

Užtikrintas garų veiksmingumas

  • 45 g/min. nepertraukiami garai

  • 200 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide Plus“ lygintuvo padas

Iki 200 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Iki 200 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai įveikiamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles

2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2400 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad išlygintumėte greitai

Nuolatinis garų srautas iki 45 g/min., kad greičiau išlygintumėte raukšles

Nuolatinis garų srautas iki 45 g/min., kad greičiau išlygintumėte raukšles

Daugiau stiprių nuolat sklindančių garų įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

28

Atsiliepimai

96%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

01/11/2021

Україна

Україна

Отличный утюг

Отличный утюг за свои деньги. Прекрасно утюжит как шелк, так и котон, мощный паровой удар, подошва прекрасно скользит по вещам. За два года эксплуатации никаких нареканий.

Argumentai už

Хорошо утюжит, мощный паровой удар

Argumentai prieš

Нет

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска

01/11/2019

Україна

Україна

Этот продукт имеет отличные функции

Нагревается быстро, скользит отлично, резервуар для воды достойный. Очень нравится паровой удар и носик для труднодоступных мест. Моделью доволен, пользуюсь уже полгода.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Красивы и надежный аппарат!

[Employee of philipsglobal] Долго выбирал модель утюга с учетом качества за разумную цену.Особое внимание уделил подошве и не прогадал! Аппарат превзошел все мои ожидания и неплохой функционал, плюс красивый дизайн!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4544/80 Парова праска

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  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.