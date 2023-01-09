Paieškos terminai

Lumea IPL 9900 Series
210 reviews

Lumea IPL 9900 Series

Mūsų protingiausias IPL su išskirtinėmis „Skin AI“ funkcijomis

Siūloma mažmeninė kaina

Šis gaminys nebegaminamas
Peržiūrėti visus modelius
Philips Lumea – pasaulyje Nr. 1 IPL prekės ženklas¹, užtikrinantis glotnią odą ir pasitikėjimą savimi jau 15 metų.

Mėgaukitės 18 mėnesių glotnia oda be plaukelių²

Ilgalaikis švelnumas vos po trijų procedūrų

Atrask mūsų pažangiausią IPL prietaisą, skirtą ilgalaikiam odos švelnumui. Mūsų greičiausias belaidis Lumea IPL įrenginys su SenseIQ technologija dabar turi išskirtines SkinAI funkcijas Lumea IPL programėlėje, kurios analizuoja tavo odą ir seka tavo progresą.

Atrask Philips Lumea IPL

100 dienų pinigų grąžinimo garantija ir 2+1 metų gaminio garantija.

Standartinė gaminio nuotrauka Alternatyvi gaminio nuotrauka Alternatyvi gaminio nuotrauka

Taupyk laiką ir mėgaukis komfortu

Tik 2 kartus per mėnesį

Pirmus 4 kartus procedūros atliekamos kas 2 savaites, o vėliau, norint išlaikyti rezultatus, procedūros atliekamos kas mėnesį.

Efektyvumas

Priedai visoms kūno linijoms

Naudok su laidu greitam didelių kūno plotų, pvz., kojų, procedūroms arba be laido, kad greitai ir tiksliai sutvarkyti sunkiai pasiekiamas kūno vietas.

Ypač patogu

Su laidiniu ir belaidžiu pasirinkimu

Naudok laidinį prietaisą greitam didelių kūno plotų, pvz., kojų, procedūroms arba belaidį akumuliatoriaus režimą, kad galėtum tiksliai sutvarkyti sunkiai pasiekiamas kūno vietas.

User guide Product sheet
Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Faster results

Greitas rezultatas atliekant procedūras vos kas 2 savaites

Iš pradžių atlikite tik 4 procedūras kas 2 savaites – dvigubai mažiau nei kitų gamintojų prietaisais. Paskui reikia kartoti procedūra kas mėnesį, kad plaukeliai neataugtų.

Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM SenseIQ

Švelnus ir patogus su „SenseIQ“

„Lumea 9900“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaito jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.

Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Cordless if you want

Kad būtų patogiau, galima naudoti su laidu ir be jo

„Philips Lumea“ sukurtas taip, kad jį naudoti būtų patogu ir lengva. Naudokite prietaisą su laidu, kad greitai atliktumėte procedūras didelėse kūno srityse, pvz., kojų, arba atjunkite laidą ir naudokite baterijos režimu, kad tiksliai atliktumėte procedūras sunkiai pasiekiamose kūno srityse.

Lumea 9000 9900 Refresh Onyx Feature Image (PPL) FIM Smart Attachments 9000

Visapusiškas sprendimas veidui ir kūnui su 4 išmaniaisiais priedais

Specialiai sukurti priedai puikiai priglunda prie kūno linkių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu. Bikinio sritis ir pažastys: išlenktas į išorę sunkiai pasiekiamoms vietoms.

BRI958_FIM_Suitable skin and hair_PDP

Tinka daugumai odos ir plaukų atspalvių

IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki tamsaus (I–V).

SkinAI: išmanu, paprasta ir individualu

SkinAI: išmanu, paprasta ir individualu

Lumea IPL programėlėje esanti SkinAI technologija dar labiau palengvina norimų rezultatų pasiekimą. Valdyk procesą, stebėk savo progresą ir gauk patarimus bei rekomendacijas – naudojantis išskirtinėmis funkcijomis, tokiomis kaip Skin-Selfie Analyzer ir Body Hair Analyzer.

Lumea nuo A iki Z

Lumea nuo A iki Z

Atrask Philips Lumea – kaip veikia IPL, ar jis tinka tavo plaukeliams ir patarimus, kaip jį naudoti. Susipažink su puikiu šio inovatyvaus prietaiso kūrėju, kurio unikali istorija yra autentiška ir kelia pasitikėjimą.

Technologija

Lumea IPL 9900

Žiūrėk ir sužinok daugiau apie Lumea IPL 9900

Woman holding IPL device

Atnaujinimas

Tokie patys rezultatai, bet geresni aplinkai

Mėgstame grąžintiems „IPL“ plaukelių šalinimo priemonėms suteikti antrą gyvenimą, nes medžiagos ir dalys, kurias naudojame jiems gaminti, turi didžiausią CO2 poveikį. Sertifikuotiems gaminiams suteikiama pilna 2 metų garantija, šie gaminiai patikrinami dėl galimų pažeidimų, išvalomi ir pakeičiamos reikalingos dalys.

Sužinok daugiau apie Lumea IPL

k savo Philips Lumea IPL 9900 serijos modelį

Palyginti

Atsiliepimai

Ekspertų pagalba ir patarimai

Ar galiu naudoti „Philips Lumea“ bikinio srityje?

Kodėl mano „Philips Lumea“ stikle yra oro burbuliukas?

Kaip pasirinkti man tinkamą „Philips Lumea“ šviesos intensyvumą?

Nuo kokio amžiaus galima pradėti naudoti „Philips Lumea“?

Kaip dažnai turėčiau naudoti „Philips Lumea“?

Kodėl naudojant mano „Philips Lumea“ įšylą?

Ar galiu naudoti savo „Philips Lumea“ programėlės „SkinAI“ funkciją keliuose mobiliuosiuose įrenginiuose?

Kodėl „Lumea“ programėlės „Body Hair Analyzer“ analizatorius nefiksuoja mano plaukų?

Kodėl „Philips Lumea“ „Skin-Selfie Analyzer“ pateikia nenuoseklius rezultatus?

Kaip valyti „Philips Lumea“?

Ar „Philips Lumea“ tinka visiems odos atspalviams ir kūno plaukų spalvoms?

Ar „Philips Lumea“ gali naudoti ir vyrai?

Ar yra kokių nors pašalinių poveikių naudojant „Philips Lumea“?

Kodėl reikia pašalinti plaukus prieš apdorojant „Philips Lumea“?

Kaip pasiruošti apdorojimui su „Philips Lumea“?

Ar rezultatai bus geresni dažniau naudojant „Philips Lumea“?

Ar galiu naudoti „Philips Lumea“, jei esu nėščia ir maitinanti krūtimi?

Ar blyksinti „Philips Lumea“ šviesa saugi mano akims?

Kodėl mano „Philips Lumea“ priede nėra stiklo?

Kuo skiriasi „Philips Lumea“ priedai?

Kaip naudojant „Philips Lumea“ gauti norimus rezultatus?

Klientų aptarnavimas ir pagalba

Gaukite pagalbos dėl savo gaminio, raskite vadovus, sužinokite geriausius patarimus ir gudrybes bei išspręskite bet kokias problemas

CustomerSupport

Palaikymo pagrindinis puslapis

Raskite visas pagalbos temas ir ne tik

MagnifyingGlass

Rasti savo gaminį

Ieškokite pagal modelio numerį ir raskite konkretaus gaminio informaciją

Clippin

Pirkite dalių ir priedų

Raskite savo gaminio dalių ir priedų

Palyginti visas Philips Lumea IPL serijas

Palyginti
Lumea IPL 9900 Series
Lumea IPL 9900 Series
* Pradedama po 3 procedūrų. Plaukuotumo sumažėjimas po 18 mėnesių: 86 % ant blauzdų, 70 % bikinio srityje, 67 % pažastyse.
** Laikantis procedūrų plano. Paskaičiuota, kai naudojama blauzdoms, bikinio sričiai, pažastims ir veidui. Lempos veikimo laikas nepratęsia 2 metų visame pasaulyje galiojančios „Philips“ garantijos

Užsisakykite mūsų naujienlaiškį
* Privalomi laukai​

Išskirtinės akcijos ir pasiūlymai

Informacija apie naujausius produktus

Patarimai ir rekomendacijos

* Privalomi laukai​

*
Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!
Ką tai reiškia?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Visos teisės saugomos.

Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.