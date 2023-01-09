Laisvos garbanos kaip iš salono: kaip jas suformuoti namie
Pirmus 4 kartus procedūros atliekamos kas 2 savaites, o vėliau, norint išlaikyti rezultatus, procedūros atliekamos kas mėnesį.
Naudok su laidu greitam didelių kūno plotų, pvz., kojų, procedūroms arba be laido, kad greitai ir tiksliai sutvarkyti sunkiai pasiekiamas kūno vietas.
Naudok laidinį prietaisą greitam didelių kūno plotų, pvz., kojų, procedūroms arba belaidį akumuliatoriaus režimą, kad galėtum tiksliai sutvarkyti sunkiai pasiekiamas kūno vietas.
Iš pradžių atlikite tik 4 procedūras kas 2 savaites – dvigubai mažiau nei kitų gamintojų prietaisais. Paskui reikia kartoti procedūra kas mėnesį, kad plaukeliai neataugtų.
„Lumea 9900“ serija turi penkis lengvai reguliuojamus šviesos nustatymus. Mūsų „SmartSkin“ jutiklis nuskaito jūsų odos atspalvį ir padeda rasti patogiausią nustatymą. Išmanieji priedai pritaiko procedūrą kiekvienai kūno vietai.
„Philips Lumea“ sukurtas taip, kad jį naudoti būtų patogu ir lengva. Naudokite prietaisą su laidu, kad greitai atliktumėte procedūras didelėse kūno srityse, pvz., kojų, arba atjunkite laidą ir naudokite baterijos režimu, kad tiksliai atliktumėte procedūras sunkiai pasiekiamose kūno srityse.
Specialiai sukurti priedai puikiai priglunda prie kūno linkių ir sujungti paleidžia efektyviausias programas kiekvienai kūno sričiai. Veidas: plokščia konstrukcija ir mažas langelis su UV filtru. Kūnas: išlenktas į vidų su dideliu langeliu. Bikinio sritis ir pažastys: išlenktas į išorę sunkiai pasiekiamoms vietoms.
IPL reikia kontrasto tarp plaukų spalvos pigmento ir odos tono pigmento, todėl veikia natūraliai tamsiai šviesiais, rudais ir juodais plaukais bei odos atspalviais nuo šviesaus iki tamsaus (I–V).
