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  • Energy Label Europe B
    Žaidimai dar niekada nebuvo tokie sklandūs ir greiti
  • Žaidimai dar niekada nebuvo tokie sklandūs ir greiti
  • Žaidimai dar niekada nebuvo tokie sklandūs ir greiti
  • Žaidimai dar niekada nebuvo tokie sklandūs ir greiti
  • Energy Label Europe B
    Žaidimai dar niekada nebuvo tokie sklandūs ir greiti
  • Žaidimai dar niekada nebuvo tokie sklandūs ir greiti
  • Žaidimai dar niekada nebuvo tokie sklandūs ir greiti
  • Žaidimai dar niekada nebuvo tokie sklandūs ir greiti

Nutraukta gamyba

BrillianceLCD monitorius su NVIDIA G-SYNC™

272G5DYEB/00

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Žaidimai dar niekada nebuvo tokie sklandūs ir greiti
Būkite neprilygstami. „Philips“ sukurtame 27" 272G5DYEB žaidimams skirtame monitoriuje su NVIDIA G-SYNC™ technologija panaikinamas trūkinėjimas ir strigimas, todėl žaidimai bus itin sklandūs ir greiti.
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„NVIDIA G-SYNC™“ technologija

Žaidimai dar niekada nebuvo tokie sklandūs ir greiti

  • „G Line“

  • 144 Hz

  • 27 in (68,6 cm)

Su NVIDIA G-SYNC™ žaidimas bus sklandus ir greitas

Su NVIDIA G-SYNC™ žaidimas bus sklandus ir greitas

NVIDIA G-SYNC™ – pažangi ekrano technologija, užtikrinanti sklandesnį ir greitesnį žaidimą nei bet kada anksčiau. Išskirtinis G-SYNC™ veikimas pasiekiamas sinchronizuojant ekrano atnaujinimo dažnį ir GPU kompiuteryje su „GeForce GTX“, taip panaikinamas trūkinėjimas ir strigimas ekrane bei sumažinama įvesties delsa. Rezultatas – scenos pateikiamos iš karto, objektai atrodo ryškūs, žaidimas vyksta itin sklandžiai, o jūs galite rungtyniauti mėgaudamiesi nepakartojamais vaizdais.

144 Hz atnaujinimo dažnis, todėl atkuriami ryškūs, nuostabūs vaizdai

144 Hz atnaujinimo dažnis, todėl atkuriami ryškūs, nuostabūs vaizdai

Galite žaisti greitus kovinius žaidimus. Dideliame ekrane atkuriami ryškūs ir nuostabūs vaizdai. Šio „Philips“ ekrane vaizdas atnaujinamas iki 144 kartų per sekundę, 2,4 karto greičiau nei įprastame ekrane. Dėl mažesnio kadrų dažnio priešai ekrane šokinėja iš taško į tašką, todėl į juos sunkiau pataikyti. Būtent 144 Hz kadrų dažnis atkuria trūkstamus vaizdus ir priešai ekrane juda itin tiksliai, todėl galėsite tiksliai nusitaikyti į taikinį. Itin maža įvesties delsa ir jokių trūkinėjimų ekrane, todėl šis „Philips“ ekranas yra puikus žaidimų partneris

„SmartResponse“: atsakas per 1 ms, kad žaidimas vyktų greitai

„SmartResponse“: atsakas per 1 ms, kad žaidimas vyktų greitai

„SmartResponse“ – išskirtinė „Philips“ pikselių spartinimo technologija, kuri tik įjungus automatiškai sureguliuoja reakcijos laiką pagal specialius programos reikalavimus, pavyzdžiui, žaidimus ar filmus, kurie reikalauja spartesnio atsako, kad atkurtų nevirpantį, neuždelstą ir be šešėlinio atvaizdo vaizdą

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

10/09/2015

Polska

Polska

Super !!

Super monitorek polecam każdemu !! 144 Hz i G-sync robią miód w moim cs go i mmo tylko szkoda że posiada 2k.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Brilliance 272G5DYEB Monitor LCD z technologią NVIDIA G-SYNC™

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Atsakomybės apribojimai

  1. Jūsų kompiuteryje turi būti naudojama „Windows 7“ arba naujesnė operacinė sistema, „NVidia GeForce GTX650 Ti Boost CPU“ arba naujesnė grafikos plokštė ir naujausios tvarkyklės.

  2. „G-Sync“ režimas, ULMB režimas ir „3D vision“ režimas gali būti naudojami tik atskirai. Jei įjungtas vienas iš režimų, kiti du režimai turi būti išjungti.

  3. ULMB įjungiamas tik naudojant 85 Hz, 100 Hz ir 120 Hz. „3D vision“ įjungiamas tik esant 100 Hz ir 120 Hz.

  4. NVIDIA grafikos ir „DisplayPort“ jungtis būtina G-SYNC™, daugiau informacijos rasite svetainėje www.geforce.com/g-sync.

  5. Jei turite klausimų dėl 144 Hz charakteristikų, kreipkitės į plokštės pardavėją.

  6. Autorių teisės priklauso „NVIDIA Corporation“, 2014. NVIDIA, NVIDIA G-SYNC ir „3D Vision“ yra „NVIDIA Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir (ar) kitose šalyse.

  7. BATMAN: ARKHAM ORIGINS programinė įranga. Autorių teisės priklauso „Warner Bros. Entertainment Inc.“, 2013. Sukurta „WB Games™ Montreal“ ir „Splash Damage™“. BATMAN ir visi veikėjai, išskirtinis panašumas į juos ir kiti susiję elementai yra „DC Comics“ prekių ženklai, 2013. Visos teisės saugomos.

  8. „WB GAMES“ LOGOTIPAS, WB SKYDELIS: ™ ir autorių teisės priklauso „Warner Bros. Entertainment Inc.“ (s13)