    600i serija Oro valytuvas

    AC0650/10

    Mygtuko paspaudimu oro valytuvas pašalina alergenus ir teršalus, sunaudodamas minimalų energijos kiekį. Jo kompaktiškas, elegantiškas dizainas puikiai derės jūsų namuose. Valdykite oro valytuvą bet kada ir bet kur naudodami „Philips Air+“ programėlę.

    600i serija Oro valytuvas

    Išvalo orą nuo alergenų ir teršalų

    • Išvalo iki 44 m² ploto kambarius
    • Veikia maks. 12 W
    • 170 m³/val. švaraus oro greitis (CADR)
    • Prijungta prie programėlės „Air+“
    Pašalina nešvarumus greičiau nei per 17 min.(3)

    Pašalina nešvarumus greičiau nei per 17 min.(3)

    Mūsų oro valytuvas tiekia švarų orą į kiekvieną kambario kampą, o CADR siekia 170 m3/h, kruopščiai išvalydamas iki 44 m2 ploto patalpas. Atsisveikinkite su tokiais teršalais kaip PM2,5, bakterijos, žiedadulkės, dulkės, naminių gyvūnų pleiskanos ir kt. greičiau nei per 17 minučių (3).

    Išfiltruoja 99,97 % 0,003 mikrono dydžio dalelių (1)

    Išfiltruoja 99,97 % 0,003 mikrono dydžio dalelių (1)

    Mūsų 2 sluoksnių filtravimo sistema su „NanoProtect HEPA“ technologija sulaiko netgi 99,97 % itin smulkių, vos 0,003 mikrono dydžio dalelių (1) „NanoProtect HEPA“ technologija ne tik sulaiko teršalus, bet ir naudoja elektrostatinį krūvį jiems pritraukti, todėl išvalo iki 2 kartų daugiau oro nei tradicinis HEPA H13 filtravimas, o energijos vartojimo efektyvumas yra didesnis (2).

    Prietaisas iš oro pašalina virusus ir aerozolius (5)

    Prietaisas iš oro pašalina virusus ir aerozolius (5)

    „VitaShield“ nepraleidžia nieko kito, tik grynesnį ir švaresnį orą. „VitaShield“ technologija sulaiko aerozolius, mikrobus ir 0,003 mikrono dydžio daleles, mažesnes už mažiausią žinomą virusą. Atskirai išbandyta išorinėje laboratorijoje, siekiant panaikinti H1N1 virusą iš oro. Taip pat išbandyta siekiant panaikinti 99,99 % HCov-E229 viruso (5).

    Energiją taupantis dizainas

    Energiją taupantis dizainas

    Užtikrinkite švaresnį orą sunaudodami minimalų energijos kiekį ir sumažinkite energijos sąskaitą. Veikdamas maks. 12 W galia, mūsų valytuvas yra 2 kartus taupesnis nei kiti pirmaujantys oro valytuvai (7). Miego režimu jis sunaudoja tik 2 W, t. y. 30 kartų mažiau energijos nei tradicinė elektros lemputė.

    Itin tylus ir be šviesos trikdžių

    Itin tylus ir be šviesos trikdžių

    Mėgaukitės netrikdomu miegu su mūsų naujovišku valytuvu. Miego režimu jis veikia tik 19 dB (6), tyliau nei šnabždesys. Be to, skaitmeninio ekrano šviesa pritemdoma, todėl šviesos trukdžiai yra minimalūs. Naudojant šį nustatymą oras jūsų namuose visada bus švarus, net ir naktį.

    Kruopščiai patikrintas ilgaamžiškumas ir kokybė, kuria galite pasitikėti

    Kruopščiai patikrintas ilgaamžiškumas ir kokybė, kuria galite pasitikėti

    Rinkdamiesi „Philips“ renkatės patikimą prekės ženklą, turintį daugiau nei 80 metų patirtį oro priežiūros ir sveikatos technologijų srityje. Prieš išleidžiant mūsų oro valytuvus atliekama 170 griežtų patikros testų ir jie yra sertifikuoti Europos alergijos tyrimų centro fondo.

    Valdykite oro valytuvą naudodami „Philips Air+“ programėlę

    Valdykite oro valytuvą naudodami „Philips Air+“ programėlę

    Naudokite mūsų programėlę, kad būtų patogiau ir lengviau valdyti. Programėlėje galite įjungti ir išjungti valytuvą, reguliuoti greičio nustatymus ir stebėti filtro būklę. Be to, daugiau sužinokite apie oro valymą iš mūsų programėlėje esančių straipsnių rinkinio ir patikrinkite lauko oro kokybės duomenis, kuriuos galite gauti bet kuriuo metu ir bet kur.

    Kompaktiškas ir elegantiškas dizainas

    Kompaktiškas ir elegantiškas dizainas

    Dėl kompaktiško dydžio ir elegantiško dizaino mūsų valytuvas puikiai tinka bet kokiai erdvei, nes be vargo pagerina oro komfortą ir estetiką jūsų namuose. Vos 34 cm aukščio valytuvas puikiai tinka statyti ant stalo ar lentynos. Mėgaukitės gaiviu ir švariu oru su rafinuotumo prieskoniu.

    Filtro tarnavimo laiko indikatorius

    Filtro tarnavimo laiko indikatorius

    Mūsų valytuvas įspėja, kai ateina laikas keisti filtrą – taip užtikrinama, kad jis visada veiks optimaliai, įdedant minimaliai pastangų. Be to, mūsų originalus „Philips“ filtras garantuoja optimalų veikimą iki 12 mėnesių, todėl jūsų oras bus švarus ištisus metus.

    3 rankiniu būdu valdomi greičiai: vidutinis, „Turbo“, miego

    3 rankiniu būdu valdomi greičiai: vidutinis, „Turbo“, miego

    Pritaikykite oro valymą naudodami tris skirtingus oro valytuvo greičio nustatymus: miego, vidutinį ir „Turbo“. Jei reikia efektyviai išvalyti orą, kai užterštumo lygis yra aukštas, tiesiog nustatykite „Turbo“ režimą, kad pasiektumėte greičiausių rezultatų.

    Techninės savybės

    • Bendrosios specifikacijos

      Gaminio tipas
      Oro valytuvas
      Technologija
      „HEPA NanoProtect“
      Spalva
      Balta, šilko smėlio spalvos
      Pagrindinė medžiaga
      Plastikas
      Interneto ryšys
      Taip
      „Wi-Fi“ veikimo nuotolis
      2,4 GHz
      Valdymas balsu
      Ne

    • Techniniai duomenys

      Maksimali galia
      12 W
      Oro kokybės jutikliai
      Ne
      Min. triukšmo lygis
      19 dB(A)
      Maks. triukšmo lygis
      49 dB(A)

    • Našumas

      CADR (švaraus oro tiekimo greitis) (dalelės, GB/T)
      170 m³/h
      Filtro sluoksniai
      HEPA, priešfiltris
      Dalelių filtravimas
      99,97 % 0,003 mikrono dydžio
      Maks. kambario dydis
      44 m2

    • Patogumas

      Laido ilgis
      1,6 m
      Planuoklė
      Taip (programėlėje)
      Automatinis režimas
      Ne
      Miego režimas
      Taip
      Greičio nustatymai
      Taip („Sleep“, „Medium“, „Turbo“)
      Naktinė lemputė
      Ne
      Oro kokybės informacija
      Ne
      Sąsaja
      Skaitmeninis (jutiklinis)
      Rekomenduojama pakeisti filtrą
      1 m.

    • Saugos funkcija

      Užraktas nuo vaikų
      Ne

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio aukštis
      34,1 cm
      Gaminio svoris
      2,2 kg
      Gaminio plotis
      23,7 cm
      Gaminio ilgis
      24,3 cm
      Pakuotės ilgis
      26,3 cm
      Pakuotės plotis
      26,3 cm
      Pakuotės aukštis
      37,5 cm
      Pakuotės svoris
      3,2 kg

    • Energinis našumas

      Energijos sąnaudos budėjimo režimu
      < 1 W
      Įtampa
      100–240 V
      Dažnis
      50 / 60 Hz

    • Priežiūra

      Garantija
      2 metai

    • Suderinamumas

      1 pridedamas priedas
      „Du viename“ HEPA filtras
      Susiję priedai 1
      FY0611

    • Kilmės šalis

      Pagaminta
      Kinija

    • (1) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.
    • (2) „Philips“ oro valytuvai pasižymi didesniu švaraus oro tiekimo greičiu ir energijos vartojimo efektyvumu su „NanoProtect HEPA“ filtru nei su „HEPA H13“ filtru (išbandyta pagal GB / T 18801).
    • (3) Tai yra teorinė vieno valymo trukmė, apskaičiuota padalijus CADR 170 m²/h iš 48 m² patalpos dydžio (darant prielaidą, kad patalpos grindų plotas yra 20 m², o patalpos aukštis – 2,4 m.
    • (4) Iš oro, kuris eina per filtro medžiagą, išbandyto beržų žiedadulkių dulkėmis filtro terpėje pagal Austrijos OFI instituto SOP 350.003
    • (5) Mikrobų mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, kai prietaisas veikia „Turbo“ režimu 1,5 val. bandymų kameroje, užterštoje HCOV-229E viruso aerozoliais. Nors HCOV-229E yra su tuo susijęs, tai nėra SARS-CoV-2, kuris sukelia COVID-19.
    • (6) Vidutinis triukšmo lygis, išbandytas pagal IEC 60704-1-2020, MOD.
    • (7) Deklaruojamas CADR vienam vatui, esant maksimaliai galiai, palyginti su 20 geriausiai parduodamų oro valytuvų „Amazon“ Vokietijoje, 2023 m. kovo mėn.
    • (8) Rekomenduojama naudojimo trukmė apskaičiuojama pagal vidutinį „Philips“ naudotojų naudojimo laiką ir PSO duomenis apie taršos lygį mieste. Naudojimo aplinka ir dažnumas turi įtakos realiam naudojimo laikui. Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė.

    Oro valytuvai ir drėkintuvai

