AC0651/10
Energiją tausojantis oro valytuvas su išmaniuoju jutikliu
Mūsų labiausiai energiją tausojantis oro valytuvas, perteikiantis informaciją apie oro kokybę realiuoju laiku. Pašalina alergenus ir teršalus sunaudodamas mažiausiai energijos. Jo kompaktiškas, elegantiškas dizainas puikiai dera jūsų namuose. Jį galite valdyti nuotoliniu būdu su „Philips“ programėle „Air+“Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Mūsų oro valytuvas tiekia švarų orą į kiekvieną kambario kampą (CADR siekia 170 m3/h), kruopščiai išvalydamas iki 44 m2 ploto patalpas. Atsisveikinkite su tokiais teršalais kaip PM2,5, bakterijos, žiedadulkės, dulkės, naminių gyvūnų pleiskanos ir kt. greičiau nei per 17 minučių (3)
Mūsų 2 sluoksnių filtravimo sistema su „NanoProtect HEPA“ technologija sulaiko netgi 99,97 % itin smulkių, vos 0,003 mikrono dydžio dalelių (1). „NanoProtect HEPA“ technologija ne tik sulaiko teršalus, bet ir naudoja elektrostatinį krūvį jiems pritraukti, todėl išvalo iki 2 kartų daugiau oro nei tradicinis HEPA H13 filtravimas, o energijos vartojimo efektyvumas yra didesnis (2).
„AeraSense“ jutiklius naudojantis oro valytuvas skenuoja orą 1000 kartų per sekundę ir apie oro kokybę praneša realiuoju laiku. Kad pamatytumėte oro užterštumo lygį namuose, patikrinkite skaitmeninį prietaiso ekraną arba „Air+“ programėlę.
„VitaShield“ nepraleidžia nieko kito, tik grynesnį ir švaresnį orą. „VitaShield“ technologija sulaiko aerozolius, mikrobus ir 0,003 mikrono dydžio daleles, mažesnes už mažiausią žinomą virusą. Atskirai išbandyta išorinėje laboratorijoje, siekiant panaikinti H1N1 virusą iš oro. Taip pat išbandyta siekiant panaikinti 99,99 % HCov-E229 viruso (5).
Rinkdamiesi „Philips“ renkatės patikimą prekės ženklą, turintį daugiau nei 80 metų patirtį oro priežiūros ir sveikatos technologijų srityje. Prieš išleidžiant mūsų oro valytuvus atliekama 170 griežtų patikros testų ir jie yra sertifikuoti Europos alergijos tyrimų centro fondo.
Užtikrinkite švaresnį orą sunaudodami minimalų energijos kiekį ir sumažinkite energijos sąskaitą. Veikdamas maks. 12 W galia, mūsų valytuvas yra 2 kartus taupesnis nei kiti pirmaujantys oro valytuvai (7). Miego režimu jis sunaudoja tik 2 W, t. y. 30 kartų mažiau energijos nei tradicinė elektros lemputė.
Mėgaukitės netrikdomu miegu su mūsų naujovišku valytuvu. Miego režimu jis veikia tik 19 dB (6), tyliau nei šnabždesys. Be to, skaitmeninio ekrano šviesa pritemdoma, todėl šviesos trukdžiai yra minimalūs. Naudojant šį nustatymą oras jūsų namuose visada bus švarus, net ir nakties metu.
Naudokite mūsų programėlę, kad būtų patogiau ir lengviau valdyti. Programėlėje galite įjungti ir išjungti valytuvą, reguliuoti greičio nustatymus, patikrinti oro kokybę namuose ir stebėti filtro būklę. Be to, daugiau sužinokite apie oro valymą iš mūsų programėlėje esančių straipsnių rinkinio ir patikrinkite lauko oro kokybės duomenis, kuriuos galite gauti bet kuriuo metu ir bet kur.
Pažvelgę į valytuvo sąsajos spalvotą žiedą iškart pamatysite informaciją apie oro kokybę. Prietaisui orą valant, spalvotas žiedas iš raudono taps mėlynu.
Naudodami 3 greičio nustatymus (miego, vidutinį ir „Turbo“), pritaikykite oro valymą pagal savo poreikius. Automatinio veikimo režimu veikiantis prietaisas parinks geriausią oro valymo namuose greitį realiuoju laiku atsižvelgdamas į jų oro kokybę.
Mūsų valytuvas įspėja, kai ateina laikas keisti filtrą. Be to, savo filtro būseną galite matyti naudodami „Air+“ programėlę. „Philips“ originalūs filtrai optimaliai veikia iki 12 mėnesių, todėl jūsų oras bus švarus ištisus metus.
Dėl kompaktiško dydžio ir elegantiško dizaino mūsų valytuvas puikiai tinka bet kokiai erdvei, nes be vargo pagerina oro komfortą ir estetiką jūsų namuose. Vos 34 cm aukščio valytuvas puikiai tinka statyti ant stalo ar lentynos. Mėgaukitės gaiviu ir švariu oru su rafinuotumo prieskoniu.
Bendrosios specifikacijos
Techniniai duomenys
Našumas
Patogumas
Saugos funkcija
Svoris ir matmenys
Energinis našumas
Priežiūra
Suderinamumas
Kilmės šalis
