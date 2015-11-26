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Nutraukta gamyba

CD grotuvas

AZ1834/12

3.7

| (3) Atsiliepimai

Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

Plonas nešiojamasis AZ1834 suteikia jums galimybę mėgautis mėgstamomis MP3/WMA muzikos kolekcijomis iš nešiojamojo muzikos grotuvo nesinaudojant ausinėmis.

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Mėgaukitės muzika, kur bebūtumėte

  • USB

Plačiajuosčiai garsiakalbiai perteikia įtraukiantį ir dinamišką garsą

Plačiajuosčiai garsiakalbiai perteikia įtraukiantį ir dinamišką garsą

Stereogarsiakalbiai suteikia galimybę laisvai mėgautis plataus diapazono kokybišku garsu. Klausykitės muzikos bet kada ir bet kur naudodami integruotuosius stereogarsiakalbius, kurie leis patogiai mėgautis atkuriama muzika.

Linijinės įvesties jungtis – mėgaukitės atkuriama muzika būdami mobilūs

MP3 linijinės įvesties jungtis suteikia galimybę tiesiogiai atkurti MP3 turinį per garso sistemą. Tiesiog prijunkite nešiojamąjį MP3 grotuvą prie garso sistemos per integruotą linijinės įvesties lizdą ir galėsite mėgautis nepakartojama atkuriamos mėgstamos muzikos, įrašytos MP3 grotuve, garso kokybe.

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

„USB Direct“ MP3/WMA muzikos perklausai

Kai naudojate „USB Direct“ režimą, paprasčiausiai prijunkite savo USB įrenginį prie „Philips“ įrenginio USB prievado, ir jūsų skaitmeninė muzika bus atkuriama tiesiogiai iš „Philips“ įrenginio.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.7

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3
2

26/11/2015

Polska

Polska

Elegancki wygląd, czysty dźwięk

Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1834 Bumbox CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1834 Bumbox CD

15/06/2015

Polska

Polska

super sprzęt w rozsądnej cenie

Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1834 Bumbox CD

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1834 Bumbox CD

06/01/2016

Česká republika

Česká republika

Velké zklamání

Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1834 CD Soundmachine

Ši apžvalga buvo parašyta apie AZ1834 CD Soundmachine

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