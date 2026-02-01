Paieškos terminai

    Philips Zoom Take-Home Refill „NiteWhite 10% CP“

    DIS580/11

    Įrodyti rezultatai ir puiki pacientų patirtis

    Padėkite savo pacientams pasiekti iki 8 atspalvių baltesnius dantis vos per 2 savaites su mažu jautrumu arba be jo.* Tai saugu emaliui ir lengva naudoti. Idealiai tinka pacientams, kurie teikia pirmenybę balinimui naktį.

    Philips Zoom Take-Home Refill „NiteWhite 10% CP“

    Įrodyta: iki 8 atspalvių baltesni dantys per 2 savaites

    In vivo klinikinio tyrimo metu nustatyta, kad naudojant „NiteWhite 10% CP“ 14 dienų, spalva pakito iki 8 atspalvių.

    Įrodyta sauga emaliui

    Įrodytas saugumas emaliui. Profesionalūs rezultatai, kuriais jūsų pacientai gali pasitikėti

    Mažas jautrumas arba jokio jautrumo*

    Sukurta siekiant išvengti dantų jautrumo, kurį sukelia balinimas. Gelio sudėtyje yra kalio nitrato ir natrio fluorido pacientų komfortui. 100 % pacientų patvirtino, kad po 14 dienų naudojimo jautė mažą dantų jautrumą arba jo visai nejautė*

    Rezultatai, kuriuos mėgsta pacientai

    88 % pacientų buvo patenkinti rezultatais*

    „Dual Barrel“ technologija patikimam balinimui

    „Dual Barrel“ technologija išlaiko aktyvųjį gelį ir stipriklius atskirtus tol, kol pacientai užtepa gelio ant kapos, taip užtikrinant geriausią veiksmingumo, saugumo ir ilgaamžiškumo balansą. Ši savybė palaiko idealų balinimo pH, išlaiko gelį šviežią ir stabilų ilgesnį galiojimo laiką bei panaikina šaldymo poreikį

    Techninės savybės

    • Dėžutės turinys

      Švirkštų skaičius
      3 (3 procedūros su vienu švirkštu)
      Atverčiamų pakuočių skaičius
      1
      Trumpa instrukcija
      Ne
      Kapos dėklas
      Ne
      Atspalvių gidas
      Ne
      Naudojimo instrukcijos
      Taip
      EVA lakštai
      Ne
    • n=48, JAV, 2024. Dalyviai naudojo „NiteWhite 10% CP“ vieną kartą per dieną 14 dienų.

