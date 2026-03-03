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Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras

FY3435/30

Visada sveikas oras
Originalioji „Philips“ kapiliarinė drėkinimo medžiaga puikiai tinka jūsų prietaisui, kad nuolat būtų užtikrinta aukšta kokybė. Naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri išskiria švaraus vandens garų nanomolekulių miglą ir drėkina orą, kuriame yra 99 % mažiau bakterijų.
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Higieniškai drėkinanti „NanoCloud“ technologija

Visada sveikas oras

  • „NanoCloud“ technologija

  • Iki 99 % mažiau bakterijų

  • Iki 6 mėnesių eksploatavimo trukmė

Puikiai tinka nuolatinei aukštai kokybei

Puikiai tinka nuolatinei aukštai kokybei

Pakeitus filtrą originalia „Philips“ kapiliarine drėkinimo medžiaga užtikrinamas nuolatinis aukštos kokybės ir efektyvus oro drėkintuvo veikimas. Specialiai sukurta nurodytam prietaisui, siekiant užtikrinti, kad puikiai tiktų, o prietaisas sklandžiai veiktų.

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Bakterijoms ar likučiams itin sunku prisitvirtinti prie smulkios dulksnos – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų (1).

„Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

„Philips“ filtrai užtikrina, kad jūsų įrenginys veiks efektyviai

Prieš išgabenant iš gamyklos, mūsų filtrams atliekami privalomi ir griežti tikrinimo bandymai. Griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai atliekami siekiant užtikrinti nuolatinį veikimą visą parą ir didžiausią „Philips“ drėkintuvo našumą iki paskutinės filtrų eksploatavimo dienos.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.