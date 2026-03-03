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FY3435/30
„NanoCloud“ technologija
Iki 99 % mažiau bakterijų
Iki 6 mėnesių eksploatavimo trukmė
Pakeitus filtrą originalia „Philips“ kapiliarine drėkinimo medžiaga užtikrinamas nuolatinis aukštos kokybės ir efektyvus oro drėkintuvo veikimas. Specialiai sukurta nurodytam prietaisui, siekiant užtikrinti, kad puikiai tiktų, o prietaisas sklandžiai veiktų.
Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Bakterijoms ar likučiams itin sunku prisitvirtinti prie smulkios dulksnos – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų (1).
Prieš išgabenant iš gamyklos, mūsų filtrams atliekami privalomi ir griežti tikrinimo bandymai. Griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai atliekami siekiant užtikrinti nuolatinį veikimą visą parą ir didžiausią „Philips“ drėkintuvo našumą iki paskutinės filtrų eksploatavimo dienos.
Atsiliepimai
(1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.