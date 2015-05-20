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Nutraukta gamyba
Paprastas tiesinimas ir žvilgesio suteikiantis jonizavimas
Sukurta taip, kad galėtumėte lengvai ir greitai naudoti. Ilgesnės naujųjų „Essential Care“ tiesinimo žnyplių plokštelės su jonizuojamąja priežiūra leidžia greičiau ištiesinti plaukus jų nepažeidžiant, todėl plaukai išlieka blizgūs.
Ilgesnės keraminės plokštės (100 mm)
Profesionali 210 °C temperatūra
Joninis kondicionavimas
Ilgesnės žnyplės garantuoja geresnį sąlytį su plaukais ir leidžia pasiekti puikių tiesinimo rezultatų per trumpesnį laiką.
Akimirksniu supurenkite plaukus, naudodami jonų kondicionavimo įrenginį. Neigiami jonai purena plaukus, juos kondicionuoja, nuleidžia plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiai žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.
Tokia aukšta temperatūra padeda pakeisti plaukų formą ir suteikia jiems nuostabią norimą išvaizdą.
4.5
iš 5
8
Atsiliepimai
88%
Rekomenduoja šį gaminį
Katarzyna89
20/05/2015
Polska
Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.
Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową
Alenyhka
28/07/2020
Україна
Отлично справляется с задачей
Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!
Argumentai už
Конечно за.Результат отличный.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care, іонізація
Naudojimo data 2019-07-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care, іонізація
Naudojimo data 2019-07-28
Vasiljok
02/04/2019
Україна
Супер утюжок.
Прекрасный, удобный, компактный утюжок. Длинные пластины отлично выравнивают волосы, не повреждая их. Очень довольна. Не поменяю philips ни на какую другую марку.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care, іонізація
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care, іонізація