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Nutraukta gamyba

„Essential Care“ jonai

HP8320/00

4.5

| (8) Atsiliepimai | 88% Rekomenduoja šį gaminį

Paprastas tiesinimas ir žvilgesio suteikiantis jonizavimas

Sukurta taip, kad galėtumėte lengvai ir greitai naudoti. Ilgesnės naujųjų „Essential Care“ tiesinimo žnyplių plokštelės su jonizuojamąja priežiūra leidžia greičiau ištiesinti plaukus jų nepažeidžiant, todėl plaukai išlieka blizgūs.

Peržiūrėti visas naudas

su 100 mm ilgio plokštelėmis

Paprastas tiesinimas ir žvilgesio suteikiantis jonizavimas

  • Ilgesnės keraminės plokštės (100 mm)

  • Profesionali 210 °C temperatūra

  • Joninis kondicionavimas

Ilgos žnyplės – tiesinkite plaukus greitai ir lengvai

Ilgos žnyplės – tiesinkite plaukus greitai ir lengvai

Ilgesnės žnyplės garantuoja geresnį sąlytį su plaukais ir leidžia pasiekti puikių tiesinimo rezultatų per trumpesnį laiką.

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Daugiau priežiūros su jonų kondic. blizgantiems, nesigarbanojantiems plaukams

Akimirksniu supurenkite plaukus, naudodami jonų kondicionavimo įrenginį. Neigiami jonai purena plaukus, juos kondicionuoja, nuleidžia plauko kutikules, todėl plaukai tampa žvilgantys ir spindi. Galėsite džiaugtis gražiai žvilgančiais, lygiais ir glotniais plaukais.

210°C profesionalus kaitinimas – nuostabūs rezultatai

210°C profesionalus kaitinimas – nuostabūs rezultatai

Tokia aukšta temperatūra padeda pakeisti plaukų formą ir suteikia jiems nuostabią norimą išvaizdą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

8

Atsiliepimai

88%

Rekomenduoja šį gaminį

3
1

20/05/2015

Polska

Polska

Użyteczna, w dobrej cenie,z jonizacją- ekstra.

Nie mam nic do zarzucenia- produkt w dobrej cenie, działa jak potrzeba, jonizacja to jednak super sprawa - ogarnia rozbiegane włosy. Jedyny minus to to, że długo stygnie- po użyciu w torebkę się jej nie spakuje i nie pobiegnie z nią na trening (przykładowo), ale taki minus to nie minus.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care z pielęgnacją jonową

28/07/2020

Україна

Україна

Отлично справляется с задачей

Купила такой утюжок, хотела только Филипс, осталась довольна.Выравнивает отлично, не припалевает, волосы остаются мягкие . Быстро нагревается, быстро остывает. 5 минут укладки и как из салона.Класс!!!

Argumentai už

Конечно за.Результат отличный.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care, іонізація

Naudojimo data 2019-07-28

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care, іонізація

Naudojimo data 2019-07-28

02/04/2019

Україна

Україна

Супер утюжок.

Прекрасный, удобный, компактный утюжок. Длинные пластины отлично выравнивают волосы, не повреждая их. Очень довольна. Не поменяю philips ни на какую другую марку.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care, іонізація

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie HP8320/00 Essential Care, іонізація

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.