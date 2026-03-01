NA547/07
Kepkite, grilinkite... ir ruoškite garuose!
Mėgaukitės viskuo – nuo minkštų kaip debesėliai „Bao“ bandelių, auksinės traškios vištienos iki burnoje tirpstančios lašišos. Atraskite naujų tekstūrų pasaulį su „Philips” 5000 serijos karšto oro gruzdintuve su garais.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Purus koldūnų įdaras, švelnios daržovės ir sultinga žuvis – visa tai pagaminama mūsų karšto oro gruzdintuvėje su garinimo funkcija. Ji duoda tiksliai tiek garų, kiek reikia, kad maistas neištižtų, ir padeda išsaugoti iki 87 % maistinių medžiagų.****
Dabar galite mėgautis abiejų pasaulių privalumais. Kepkite karštu oru ir garinkite vienu metu – išorėje susiformuos auksinė, traški plutelė, o viduje išliks sultingas minkštumas. Tai puikiai tinka auksinėms cinamono bandelėms, traškiai keptai duonai, sultingai vištienai ir dar įspūdingesnėms daržovėms. Jokių pridegimų ar nebaigto kepimo.******
Riebalų sankaupos krepšelyje suminkštėja ir tampa lengviau pašalinamos naudojant mūsų automatinę „SteamClean“ funkciją.
Nesvarbu, ar turite laisvą tik vieną ranką, ar gaminant reikia greitos prieigos, mūsų patentuota „EasySlide Rail“ technologija******* leidžia dar lengviau patikrinti, papurtyti ar papildyti ingredientus. Patogumui ir saugumui sukurta slankiojimo sistema juda itin sklandžiai ir stabiliai, užtikrindama, kad krepšelis visada išliktų vertikalus ir tvirtai laikytųsi savo bėgeliuose. Lyginant su karšto krepšelio padėjimu ant stalviršio, tai sumažina nudegimų riziką ir suteikia saugesnę, sklandesnę gaminimo patirtį.
Jokių pridegimų ar nebaigto kepimo. „RapidAir Plus“ technologija su unikalia žvaigždės formos konstrukcija leidžia karštam orui cirkuliuoti greičiau aplink ir per ingredientus***, todėl kiekvieną kartą viskas iškepa tolygiai, naudojant iki 90 % mažiau riebalų.*
Galima gaminti iki 1,4 kg daržovių, 10 vištienos blauzdelių, 6 lašišos filė arba 9 keksiukus.
Daugiau jokių spėlionių: stebėkite gaminimą per langelį ir matykite, kada maistas tobulai paruoštas.
Mūsų naujos kartos danga yra be PFAS: nelimpanti, patvari, atspari įbrėžimams ir lengvai valoma.
Išbandykite 21 gaminimo būdą – nuo paprasto ir ant grotelių kepimo iki garinimo ir pašildymo. Nustatymai gali būti nuo 40 °C temperatūros ir iki 24 valandų trukmės dehidratavimui ir fermentacijai.
Daugiau kaip 1000 gardžių receptų, sukurtų specialiai jūsų karšto oro gruzdintuvei, su aiškiomis žingsnis po žingsnio instrukcijomis*****
Kai garinimas nereikalingas, tiesiog nuimkite talpą, kad sutaupytumėte vietos ant virtuvės stalviršio.
Gaminkite iki 50 % greičiau ir sutaupykite iki 70 % energijos, kai naudojate „Philips Airfryer“ su garais vietoje orkaitės.
Jokių garsių trikdžių – mėgaukitės pokalbiu ar muzika, kol karšto oro gruzdintuvė garina, kepa ar skrudina.
Kilmės šalis
Techniniai duomenys
Bendrosios specifikacijos
Svoris ir matmenys
Ilgaamžiškumas
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.