    „Philips" „Airfryer" 5000, garai, 7,2 l Karšto oro gruzdintuvė

    NA547/07

    Bendras vertinimas / 5
    Kepkite, grilinkite... ir ruoškite garuose!

    Mėgaukitės viskuo – nuo minkštų kaip debesėliai „Bao“ bandelių, auksinės traškios vištienos iki burnoje tirpstančios lašišos. Atraskite naujų tekstūrų pasaulį su „Philips” 5000 serijos karšto oro gruzdintuve su garais.

    „Philips" „Airfryer" 5000, garai, 7,2 l Karšto oro gruzdintuvė

    Kepkite, grilinkite... ir ruoškite garuose!

    Gaminkite garuose, karštu oru arba išbandykite abu būdus vienu metu!

    • Garinimo technologija išsaugo daugiau maistinių medžiagų.
    • „SteamFry” funkcija traškiam ir sultingam tobulumui
    • Automatinė „SteamClean” funkcija lengvam valymui
    • Aukščiausios klasės bėgelis sklandžiam slydimui
    • „RapidAir Plus” technologija tolygiai pagamintiems patiekalams kiekvieną kartą
    Gaminkite iki tobulumo garuose

    Gaminkite iki tobulumo garuose

    Purus koldūnų įdaras, švelnios daržovės ir sultinga žuvis – visa tai pagaminama mūsų karšto oro gruzdintuvėje su garinimo funkcija. Ji duoda tiksliai tiek garų, kiek reikia, kad maistas neištižtų, ir padeda išsaugoti iki 87 % maistinių medžiagų.****

    Traškus išorėje, sultingas viduje – „SteamFry” funkcijos galia

    Traškus išorėje, sultingas viduje – „SteamFry” funkcijos galia

    Dabar galite mėgautis abiejų pasaulių privalumais. Kepkite karštu oru ir garinkite vienu metu – išorėje susiformuos auksinė, traški plutelė, o viduje išliks sultingas minkštumas. Tai puikiai tinka auksinėms cinamono bandelėms, traškiai keptai duonai, sultingai vištienai ir dar įspūdingesnėms daržovėms. Jokių pridegimų ar nebaigto kepimo.******

    Lengvas valymas

    Lengvas valymas

    Riebalų sankaupos krepšelyje suminkštėja ir tampa lengviau pašalinamos naudojant mūsų automatinę „SteamClean“ funkciją.

    „EasySlide Rail” sukurtas saugesniam ir lengvesniam krepšelio ištraukimui

    „EasySlide Rail” sukurtas saugesniam ir lengvesniam krepšelio ištraukimui

    Nesvarbu, ar turite laisvą tik vieną ranką, ar gaminant reikia greitos prieigos, mūsų patentuota „EasySlide Rail“ technologija******* leidžia dar lengviau patikrinti, papurtyti ar papildyti ingredientus. Patogumui ir saugumui sukurta slankiojimo sistema juda itin sklandžiai ir stabiliai, užtikrindama, kad krepšelis visada išliktų vertikalus ir tvirtai laikytųsi savo bėgeliuose. Lyginant su karšto krepšelio padėjimu ant stalviršio, tai sumažina nudegimų riziką ir suteikia saugesnę, sklandesnę gaminimo patirtį.

    Gaminkite greičiau ir visada su tobulais rezultatais

    Gaminkite greičiau ir visada su tobulais rezultatais

    Jokių pridegimų ar nebaigto kepimo. „RapidAir Plus“ technologija su unikalia žvaigždės formos konstrukcija leidžia karštam orui cirkuliuoti greičiau aplink ir per ingredientus***, todėl kiekvieną kartą viskas iškepa tolygiai, naudojant iki 90 % mažiau riebalų.*

    Tobulas dydis jūsų kasdieniams poreikiams

    Tobulas dydis jūsų kasdieniams poreikiams

    Galima gaminti iki 1,4 kg daržovių, 10 vištienos blauzdelių, 6 lašišos filė arba 9 keksiukus.

    Nebereikia ištraukti krepšelio norint patikrinti maistą!

    Nebereikia ištraukti krepšelio norint patikrinti maistą!

    Daugiau jokių spėlionių: stebėkite gaminimą per langelį ir matykite, kada maistas tobulai paruoštas.

    Keraminė danga

    Keraminė danga

    Mūsų naujos kartos danga yra be PFAS: nelimpanti, patvari, atspari įbrėžimams ir lengvai valoma.

    Visiškai naujas įvairovės pasaulis

    Visiškai naujas įvairovės pasaulis

    Išbandykite 21 gaminimo būdą – nuo paprasto ir ant grotelių kepimo iki garinimo ir pašildymo. Nustatymai gali būti nuo 40 °C temperatūros ir iki 24 valandų trukmės dehidratavimui ir fermentacijai.

    Begalė įkvėpimo su „HomeID” programėle

    Begalė įkvėpimo su „HomeID” programėle

    Daugiau kaip 1000 gardžių receptų, sukurtų specialiai jūsų karšto oro gruzdintuvei, su aiškiomis žingsnis po žingsnio instrukcijomis*****

    Vietos taupymas su nuimama vandens talpa

    Vietos taupymas su nuimama vandens talpa

    Kai garinimas nereikalingas, tiesiog nuimkite talpą, kad sutaupytumėte vietos ant virtuvės stalviršio.

    Gaminkite greičiau, taupykite laiką ir energiją

    Gaminkite greičiau, taupykite laiką ir energiją

    Gaminkite iki 50 % greičiau ir sutaupykite iki 70 % energijos, kai naudojate „Philips Airfryer“ su garais vietoje orkaitės.

    Tylus veikimas

    Tylus veikimas

    Jokių garsių trikdžių – mėgaukitės pokalbiu ar muzika, kol karšto oro gruzdintuvė garina, kepa ar skrudina.

    Techninės savybės

    • Kilmės šalis

      Pagaminta
      Kinija

    • Techniniai duomenys

      Maitinimas
      2000 W
      Įtampa
      220–240 V
      Dažnis
      50 Hz
      Kiekis pakuotėje
      1
      Akumuliatorius
      Ne

    • Bendrosios specifikacijos

      Pagrindinė medžiaga
      Metalas
      Pagalbinė medžiaga
      Plastikas
      Spalva
      Auksinis
      Talpa
      7,2 l
      Atsparus karščiui
      Taip
      Neslystančios kojelės
      Taip
      Skaidrus dangtis
      Taip
      Sąsaja
      Skaitmeninis
      Laido ilgis
      1 m
      Laido laikymas
      Ne
      Šilumos išlaikymo funkcija
      Taip
      Programos
      12
      Gaminimo būdai
      Kepimas, skrudinimas, grilis, vieno puodo gaminimas, kepimas, „Stir-fr“, apkepimas, šaldytų produktų gaminimas, pašildymas, atšildymas, dehidratavimas, skrudinimas, šilumos palaikymas, troškinimas, fermentavimas, „Confit“, garinimas
      Krepšių skaičius
      1
      Išimamas krepšelis
      Taip
      Laiko diapazonas
      0 min. – 24 va.
      Temperatūros diapazonas
      40–200 °C
      Nuotolinis valdymas
      Ne
      Technologija
      „RapidAir Plus“
      Integruotas įjungimo / išjungimo mygtukas
      Taip
      Automatinis išjungimas
      Taip
      Reguliuojamas termostatas
      Taip
      Maitinimo lemputė
      Taip
      Neįkaistančios rankenos
      Taip
      Galima plauti indaplovėje
      Taip
      Temperatūros indikatorius
      Taip
      Izoliuotas korpusas
      Taip
      Maksimali temperatūra (°C)
      200 °C
      Susiję priedai 1
      Kepimo ant grotelių rinkinys
      Susiję priedai 2
      Kepimo rinkinys
      Keraminė danga
      Taip
      Garantija
      2 metai
      Vienas arba du krepšiai
      Vienas krepšelis
      Prijungimo galimybė
      Ne

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio ilgis
      457 mm
      Gaminio plotis
      334 mm
      Gaminio aukštis
      320 mm
      Gaminio svoris
      8,9 kg
      Gaminio matmenys
      457×334×320 mm
      Pakuotės ilgis
      520 mm
      Pakuotės plotis
      372 mm
      Pakuotės aukštis
      370 mm
      Pakuotės svoris
      2,2 kg
      Pakuotės matmenys
      520×372×370 mm

    • Ilgaamžiškumas

      Dėklas
      Tvari pakuotė
      Naudotojo vadovas
      100 % perdirbama

    • *Palyginti su gruzdintuvėje įprastu būdu keptomis bulvytėmis
    • **Remiantis vidiniais laboratoriniais matavimais, „Philips” „Airfryer”; gaminant vištienos krūtinėlę (160 °C be išankstinio įkaitinimo) arba lašišos filė (200 °C, be išankstinio įkaitinimo), palyginti su A klasės orkaite. Tikslūs procentai gali skirtis priklausomai nuo produkto.
    • ***palyginti su „Philips” „Airfryer” su „RapidAir” technologija
    • ****Išorės laboratorijos matavimas, pagrįstas vitamino C kiekiu brokoliuose.
    • ***** Receptų skaičius priklauso nuo šalies
    • ******Palyginimas pagrįstas viščiuko gaminimo 80 minučių naudojant garų ir karšto oro funkcijas, palyginti su karšto oro funkcija
    • ******* ES (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), JAV (10448786).

