Paieškos terminai

  • Kompaktiško dydžio. Galingai veikia. Kompaktiško dydžio. Galingai veikia. Kompaktiško dydžio. Galingai veikia.
  • Play Pause

    Dulkių siurblys su maišeliu, 1000 s. Dulkių siurblys

    XD1101/10

    Bendras vertinimas / 5
    • Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai Atsiliepimai

    Kompaktiško dydžio. Galingai veikia.

    Galingas, kompaktiškas ir efektyvus – „Philips” dulkių siurblys su maišeliu, 1000 serijos, užtikrina kruopštų visų tipų grindų valymą, lengvą laikymą ir HEPA filtrą, kuris sulaiko >99,9 % smulkių dulkių.

    Peržiūrėti visus privalumus

    Dulkių siurblys su maišeliu, 1000 s. Dulkių siurblys

    Panašūs gaminiai

    Žr. visus Dulkių siurblys su maišeliu

    Kompaktiško dydžio. Galingai veikia.

    Puikus siurbimas praktiškoje konstrukcijoje

    • 750 W
    • HEPA filtras
    • Kompaktiškas ir lengvas
    750 W variklis užtikrina galingą veikimą

    750 W variklis užtikrina galingą veikimą

    Mėgaukitės puikia siurbimo galia, kurią užtikrina 750 W variklis. Jis efektyviai pašalina dulkes nuo kietų grindų ir kilimų, palikdamas jūsų namus šviežius ir švarius.

    Universalus antgalis puikiam skirtingų grindų dangų valymui

    Universalus antgalis puikiam skirtingų grindų dangų valymui

    Lengvai reguliuojamas kojine pedaline sistema kietoms grindims ar kilimams. Jo sandari konstrukcija užtikrina glaudų kontaktą su paviršiumi, todėl valymas tampa greitesnis ir efektyvesnis.

    Kompaktiškas dizainas – paprasta naudoti

    Kompaktiškas dizainas – paprasta naudoti

    Taupykite vertingą laikymo vietą su kompaktišku ir lengvu dizainu. Jį lengva paslėpti spintelėse ir spintose, be to, jis pakankamai lengvas, kad būtų galima lengvai pakelti ant lentynos.

    HEPA filtravimo sistema sulaiko 99,9 %* dalelių

    HEPA filtravimo sistema sulaiko 99,9 %* dalelių

    HEPA filtravimo sistema sulaiko > 99,99 %* smulkių dulkių dalelių, išleisdama švaresnį orą jūsų namuose.

    Ilgas 9 metrų atstumas, tad pasieksite toliau neišjungdami iš elektros lizdo

    Ilgas 9 metrų atstumas, tad pasieksite toliau neišjungdami iš elektros lizdo

    Mėgaukitės nepertraukiamu valymu su 9 metrų pasiekiamumu nuo kištuko iki antgalio, leidžiančiu išvalyti kelis kambarius ir dideles erdves nekeičiant elektros lizdo.

    Patogūs ilgai tarnaujantys maišeliai telpa į didelę 3 l dulkių kamerą

    Patogūs ilgai tarnaujantys maišeliai telpa į didelę 3 l dulkių kamerą

    Didelė 3 litrų dulkių kamera ir ilgai tarnaujantys universalūs maišeliai užtikrina optimalią siurbimo galią iki užpildymo, taip pat sandarų ir švarų išmetimą.

    Integruotas priedas: patogiai laikomas, visada po ranka

    Integruotas priedas: patogiai laikomas, visada po ranka

    Siauras įrankis integruotas dulkių siurblyje, tad jį lengvai pasieksite ir naudosite bet kada prireikus.

    Sukurta ir pagaminta Nyderlanduose

    Sukurta ir pagaminta Nyderlanduose

    Pagaminta su tikslumu ir rūpestingumu Nyderlanduose, atspindint „Philips” inovacijų, kokybės ir patikimumo paveldą. Užsiregistruokite pas mus internetu ir gaukite nemokamą 2 metų garantiją!

    Techninės savybės

    • Bendrosios specifikacijos

      Spalva
      Šviesus smėlis
      Dulkių talpa
      3 l
      Triukšmo lygis
      <77 dB
      Veikimo spindulys
      12 metrų
      Įėjimo galia (IEC)
      750 W
      Įėjimo galia (maks.)
      800 V
      Variklio filtras
      Plaunamas filtras
      Išmetimo filtras
      HEPA filtras
      Vamzdžio sujungimas
      Kūginis
      Nešimo rankena
      Priekinis ir viršutinis
      Vamzdžio tipas
      Metalinis dviejų dalių teleskopinis vamzdis
      Ratukų tipas
      Plastikas
      Priedų laikymas
      Taip
      Dulkių maišelio tipas
      „s-Bag“
      Dulkių surinkimo maišeliai pridedami
      x1
      Laido ilgis
      9 metrai

    • Suderinamumas

      Susiję priedai 1
      CP1349
      Susiję priedai 2
      CP0537 Įleidimo filtras
      Susiję priedai 3
      CP0538 išleidžiamo oro filtras
      Pridedami priedai 1
      Daugiafunkcis antgalis, du viename plyšių antgalis

    • Svoris ir matmenys

      Gaminio matmenys (I x P x A)
      411 x 269 x 241  mm
      Gaminio svoris
      3,74  kg

    • Tvarumas

      Pakuotė
      100 % perdirbtų medžiagų
      Naudotojo vadovas
      100 % perdirbto popieriaus

    Badge-D2C

    Gaukite šio gaminio palaikymą

    Raskite patarimų apie gaminius, DUK, naudotojo vadovus bei saugos ir atitikties informaciją.

    Siūlomi gaminiai

    Neseniai peržiūrėti produktai

    Atsiliepimai

    Būkite pirmasis, peržiūrėjęs šį elementą

    • *99,9 % dulkių surinkimas nuo kietų grindų su plyšiais (IEC62885)

    Dulkių siurbliai ir priedai

    By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Mūsų svetainę geriausiai galima peržiūrėti naudojant naujausią „Microsoft Edge“, „Google Chrome“ ar „Firefox“ versiją.