XD1101/10
Kompaktiško dydžio. Galingai veikia.
Galingas, kompaktiškas ir efektyvus – „Philips” dulkių siurblys su maišeliu, 1000 serijos, užtikrina kruopštų visų tipų grindų valymą, lengvą laikymą ir HEPA filtrą, kuris sulaiko >99,9 % smulkių dulkių.Peržiūrėti visus privalumus
Jei turite teisę pasinaudoti medicinos prietaisams skirta PVM lengvata, galite prašyti ją taikyti šiam gaminiui. PVM suma bus išskaičiuota iš anksčiau nurodytos kainos. Išsamios informacijos ieškokite savo pirkinių krepšelyje.
Mėgaukitės puikia siurbimo galia, kurią užtikrina 750 W variklis. Jis efektyviai pašalina dulkes nuo kietų grindų ir kilimų, palikdamas jūsų namus šviežius ir švarius.
Lengvai reguliuojamas kojine pedaline sistema kietoms grindims ar kilimams. Jo sandari konstrukcija užtikrina glaudų kontaktą su paviršiumi, todėl valymas tampa greitesnis ir efektyvesnis.
Taupykite vertingą laikymo vietą su kompaktišku ir lengvu dizainu. Jį lengva paslėpti spintelėse ir spintose, be to, jis pakankamai lengvas, kad būtų galima lengvai pakelti ant lentynos.
HEPA filtravimo sistema sulaiko > 99,99 %* smulkių dulkių dalelių, išleisdama švaresnį orą jūsų namuose.
Mėgaukitės nepertraukiamu valymu su 9 metrų pasiekiamumu nuo kištuko iki antgalio, leidžiančiu išvalyti kelis kambarius ir dideles erdves nekeičiant elektros lizdo.
Didelė 3 litrų dulkių kamera ir ilgai tarnaujantys universalūs maišeliai užtikrina optimalią siurbimo galią iki užpildymo, taip pat sandarų ir švarų išmetimą.
Siauras įrankis integruotas dulkių siurblyje, tad jį lengvai pasieksite ir naudosite bet kada prireikus.
Pagaminta su tikslumu ir rūpestingumu Nyderlanduose, atspindint „Philips” inovacijų, kokybės ir patikimumo paveldą. Užsiregistruokite pas mus internetu ir gaukite nemokamą 2 metų garantiją!
Bendrosios specifikacijos
Suderinamumas
Svoris ir matmenys
Tvarumas
