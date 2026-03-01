XD2152/12
Kompaktiško dydžio. Galingai veikia.
Galingas, kompaktiškas ir efektyvus – „Philips” dulkių siurblys su maišeliu, 2000 serijos, užtikrina kruopštų visų tipų grindų valymą, su reguliuojama siurbimo galia, paprasta laikymo galimybe ir HEPA filtru, kuris sulaiko >99,9 % smulkių dulkiųPeržiūrėti visus privalumus
Mėgaukitės puikia siurbimo galia, kurią užtikrina 800 W variklis. Jis efektyviai pašalina dulkes nuo kietų grindų ir kilimų, palikdamas jūsų namus šviežius ir švarius.
Lengvai reguliuojamas kojine svirtimi kietoms grindims ar kilimams. Jo sandari konstrukcija užtikrina glaudų kontaktą su paviršiumi, todėl valymas tampa greitesnis ir efektyvesnis.
Taupykite vertingą laikymo vietą su kompaktišku ir lengvu dizainu. Jį lengva paslėpti spintelėse ir spintose, be to, jis pakankamai lengvas, kad būtų galima lengvai pakelti ant lentynos.
Pasirinkite tinkamą siurbimo lygį bet kokiai valymo užduočiai ir kiekvienam namų paviršiui.
Mėgaukitės nepertraukiamu valymu su 9 metrų pasiekiamumu nuo kištuko iki antgalio, kuris leidžia išvalyti kelis kambarius ir dideles erdves nekeičiant elektros lizdų.
Didelė 3 litrų dulkių kamera ir ilgai tarnaujantys universalūs maišeliai užtikrina optimalią siurbimo galią iki užpildymo, o sandarus dizainas leidžia juos išmesti neprisiteršiant.
Siauras įrankis integruotas dulkių siurblyje, tad jį lengvai pasieksite ir naudosite bet kada prireikus.
Pagaminta su tikslumu ir rūpestingumu Nyderlanduose, atspindint „Philips” inovacijų, kokybės ir patikimumo paveldą. Užsiregistruokite pas mus internetu ir gaukite nemokamą 2 metų garantiją!
110 mm baldų antgalis sukurtas optimaliam minkštų baldų, tokių kaip pagalvėlės, sofos ir foteliai, valymui, taip pat pašalina gyvūnų plaukus.
„SuperTurbo“ kilimų šepetys giliai išvalo kilimus, lengvai pašalina plaukus ir pūkus. Besisukantis šepetys antgalyje aktyviai šalina smulkias dulkių daleles ir augintinių plaukus, tad išvalo geriau.
