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12972LLECOC1
Atsargus vairavimas
Pavargote nuolat keisti priekinių žibintų lempas? „Philips Longlife EcoVision“ lempos veikia ilgiau ir yra puikus pasirinkimas vairuotojams, siekiantiems kiek įmanoma sumažinti transporto priemonių techninę priežiūrą.
Lemputės tipas: H7
12 V, 55 W
Ilgalaikis tarnavimas, retesnis keitimas
Ypač atspari lemputė
Lempučių skaičius: 1
Primygtinai rekomenduojame lemputes keisti poromis, kad šviesos šviestų simetriškai
Kurią 12 V lemputę rinktis atsižvelgiant į jos funkciją? „Philips Automotive“ pasiūlymai apima visas automobiliui skirtas funkcijas: tolimąsias šviesas, artimąsias šviesas, priekinius rūko žibintus, priekinius posūkių signalus, šoninius posūkių signalus, galinius posūkių signalus, stabdymo žibintus, atbulinės eigos žibintus, galinius rūko žibintus, numerio apšvietimo lemputes, galinius / gabaritinius žibintus, vidaus apšvietimo lempą.
„Philips“ automobilių gaminiai ir paslaugos yra laikomi geriausiais savo klasėje originalios įrangos gamintojų rinkoje ir antrinėje rinkoje. Mūsų gaminiai yra pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, išbandyti pagal aukščiausius techninius reikalavimus ir sukurti taip, kad mūsų klientų vairavimo saugumas ir komfortas būtų didžiausi. Visas mūsų gaminių asortimentas yra kruopščiai išbandytas, kontroliuojamas ir sertifikuotas (ISO 9001, ISO 14001 ir QSO 9000) pagal aukščiausius ECE reikalavimus. Paprasčiau tariant, teikiame kokybę, kuria galite pasitikėti.
4.3
iš 5
47
Atsiliepimai
Tommih
29/03/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Argumentai už
Barwa światła
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Naudojimo data 2025-02-28
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Naudojimo data 2025-02-28
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Argumentai už
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Argumentai prieš
Brak
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Naudojimo data 2025-01-15
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Naudojimo data 2025-01-15
Tomasz R.
26/12/2025
Polska
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11
Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Naudojimo data 2025-11-26
Ši apžvalga buvo parašyta apie Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Naudojimo data 2025-11-26