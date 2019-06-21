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Nutraukta gamyba

LCD monitorius su LED foniniu apšvietimu

200V4LSB/00

4.7

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis

Mėgaukitės gyvu LED vaizdu šiame patraukliame, blizgaus dizaino ekrane. Tai puikus pasirinkimas su „SmartControl“ apšvietimu!

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Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis

  • „V Line“

  • 20 (19,5 in / 49,5 cm įstriž.)

„Energy Star“ – energijos taupymas ir mažos energijos sąnaudos

„Energy Star“ yra JAV EPA remiama energijos taupymo programa, pritaikyta ir daugelyje kitų šalių. „Energy Star“ sertifikatas užtikrina, kad jūs perkate gaminį, kuris atitinka naujausius efektyvaus energijos vartojimo standartus ir kuris veikia maksimaliu efektyvumu visais eksploatavimo lygiais. Nauji „Philips“ monitoriai yra sertifikuoti pagal „Energy Star 5.0“ specifikacijas ir atitinka arba viršija šį standartą. Pavyzdžiui, pagal „Energy Star 5.0“ reikalavimus laukimo režimu energijos sąnaudos turi neviršyti 1 W, tuo tarpu „Philips“ monitorius naudoja mažiau nei 0,5 W. Daugiau informacijos galima rasti www.energystar.gov

LED technologija užtikrina gyvas spalvas

Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.

Maži matmenys sutaupo vietos

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

13/10/2019

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Naudojimo data 2018-10-13

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Naudojimo data 2018-10-13

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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