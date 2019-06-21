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Mėgaukitės puikiu LED vaizdu ir gyvomis spalvomis
Mėgaukitės gyvu LED vaizdu šiame patraukliame, blizgaus dizaino ekrane. Tai puikus pasirinkimas su „SmartControl“ apšvietimu!
„V Line“
20 (19,5 in / 49,5 cm įstriž.)
„Energy Star“ yra JAV EPA remiama energijos taupymo programa, pritaikyta ir daugelyje kitų šalių. „Energy Star“ sertifikatas užtikrina, kad jūs perkate gaminį, kuris atitinka naujausius efektyvaus energijos vartojimo standartus ir kuris veikia maksimaliu efektyvumu visais eksploatavimo lygiais. Nauji „Philips“ monitoriai yra sertifikuoti pagal „Energy Star 5.0“ specifikacijas ir atitinka arba viršija šį standartą. Pavyzdžiui, pagal „Energy Star 5.0“ reikalavimus laukimo režimu energijos sąnaudos turi neviršyti 1 W, tuo tarpu „Philips“ monitorius naudoja mažiau nei 0,5 W. Daugiau informacijos galima rasti www.energystar.gov
Baltos LED lemputės – tai kietojo kūno prietaisai, kurie greičiau visiškai įsižiebia ir pradeda ryškiai šviesti bei išsiskiria trumpesne įjungimo trukme. LED lemputėse nėra gyvsidabrio, todėl jas galima perdirbti ir utilizuoti nekenkiant aplinkai. LED lemputės geriau pritemdo LCD foninį apšvietimą, todėl vaizdas ekrane yra ryškesnis. Be to, dėl visame ekrane rodomo ryškaus vaizdo atkuriamos natūralios spalvos.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Теодорина
13/10/2019
България
Patvirtintas pirkėjas
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Naudojimo data 2018-10-13
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Naudojimo data 2018-10-13
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED