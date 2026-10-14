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Nutraukta gamyba
226E9QSB/01
Ryškios ir aiškios detalės, ribų nepaisantis dizainas
Šis stilingas, blizgus monitorius išsiskiria geriausiu vaizdu, kuriam nėra ribų. Su šiuo plataus vaizdo ekranu mėgausitės tokia pačia ryškaus ir aiškaus vaizdo kokybe iš bet kokio žiūrėjimo kampo. Su mirgėjimą mažinančia funkcija po ilgo naudojimo akys bus mažiau pavargusios.
„E Line“
22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)
1920 x 1080 („Full HD“)
Dėl LED ekranų su foniniu apšvietimu ryškumo reguliavimo būdo kai kurie naudotojai pastebi mirgėjimą ekrane, kuris vargina akis. „Philips“ nemirgančio vaizdo technologija sureguliuoja ryškumą ir sumažina mirgėjimą taip, kad būtų patogu žiūrėti.
Tyrimai parodė, kad kaip ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis, taip ir LED ekranų skleidžiami trumpųjų bangų mėlynos šviesos spinduliai laikui bėgant gali pažeisti akis ir turėti įtakos regėjimo kokybei. „Philips“ sukurto „LowBlue“ režimo nustatymuose naudojamos išmaniosios programinės įrangos technologijos, kurios sumažina žalingą mėlynos šviesos trumpųjų bangų poveikį.
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„IPS“ ženklinimas / prekių ženklas ir susiję technologijų patentai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“
Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.