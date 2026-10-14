GaminiaiPalaikymas

10% nuolaida pirmam užsakymui

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis
  • Gaminio nuotrauka iš priekio
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Alternatyvi gaminio nuotrauka
  • Pirminis paveikslėlis

Nutraukta gamyba

LCD monitorius

226V6QSB6/00

Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

Mėgaukitės aiškiais, ryškiais vaizdais ploname „Philips“ ekrane. Su „SmartContrast“ vaizdai sodrūs ir ryškūs. Tai – puikus pasirinkimas!

Peržiūrėti visas naudas

Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai

  • „V Line“

  • 22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)

  • „Full HD“ (1920 x 1080)

AH-IPS ekranas atkuria stulbinamus vaizdus itin plačiais žiūrėjimo kampais

IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranuose atkuriamas itin aiškus vaizdas ir natūralios spalvos, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.

VESA tvirtinimas suteikia lankstumo

Mažos energijos sąnaudos mažina sąskaitas už elektrą

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Norėčiau gauti reklaminius pranešimus apie „Philips“ gaminius, paslaugas, renginius ir reklamines akcijas pagal mano pomėgius ir požiūrį. Bet kada galiu atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.