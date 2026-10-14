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226V6QSB6/00
Nuostabūs, ryškių spalvų LED vaizdai
Mėgaukitės aiškiais, ryškiais vaizdais ploname „Philips“ ekrane. Su „SmartContrast“ vaizdai sodrūs ir ryškūs. Tai – puikus pasirinkimas!
„V Line“
22 (21,5" / 54,6 cm įstriž.)
„Full HD“ (1920 x 1080)
IPS ekranuose panaudotos naujausios technologijos, kurios užtikrina itin platų 178/178 laipsnių žiūrėjimo kampą, todėl į ekraną galima žiūrėti beveik bet kokiu kampu. Skirtingai nei standartiniai TN ekranai, IPS ekranuose atkuriamas itin aiškus vaizdas ir natūralios spalvos, todėl jie idealiai tinka ne tik nuotraukoms ir filmams žiūrėti ar po žiniatinklį naršyti, bet ir profesionalioms programoms, kurioms visada reikalingas spalvų tikslumas ir tinkamas šviesumas.
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