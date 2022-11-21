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  • Tiesiog prikaustantis
  • Tiesiog prikaustantis

Monitor„Full HD“ lenktas LCD monitorius

241E1SCA/00

4.8

| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Tiesiog prikaustantis

24 colių lenktas „E line“ ekranas tikrai prikausto dėmesį ir išsiskiria stilingu dizainu. Stebėkite aiškius „Full HD“ vaizdus ir natūralius judesius su „AMD FreeSync“ technologija.

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Tiesiog prikaustantis

  • „E Line“

  • 24 (23,6" / 59,9 cm įstrižainė)

  • 1920 x 1080 („Full HD“)

16:9 „Full HD“ ekranas – aiškūs ir detalūs vaizdai

Vaizdo kokybė – svarus veiksnys. Įprastiniai ekranai užtikrina kokybę, bet jūs norite daugiau. Šiame ekrane atkuriamas patobulintas „Full HD“ 1920 x 1080 skiriamosios gebos vaizdas. Ryškūs, detalūs „Full HD“ vaizdai ir didelis ryškumas – neįtikėtinas kontrastas ir natūralios spalvos padeda atkurti realistiškus vaizdus.

HDMI garantuoja universalų skaitmeninį ryšį

Pritaikytas HDMI įrenginys turi visą reikiamą įrangą, reikalingą priimti didelės raiškos daugialypės terpės sąsajos (HDMI) įvestį. HDMI laidas užtikrina aukštos kokybės skaitmeninių vaizdo ir garso signalų perdavimą vienu laidu iš kompiuterio arba AV šaltinių (įskaitant skaitmeninius imtuvus, DVD grotuvus ir A/V imtuvus bei vaizdo kameras).

„SmartImage“ žaidimų režimas optimizuotas žaidimams

Naujasis „Philips“ žaidimų ekranas turi greitos prieigos OSD, pritaikytą žaidimams, ir siūlo daug galimybių. FPS režimas (angl. „First person shooting“) pagerina tamsias žaidimų scenas, todėl pamatysite tamsiose vietose pasislėpusius objektus. „Lenktynių“ režimas pritaiko ekraną, parinkdamas greičiausią reakcijos laiką, ryškias spalvas, kartu pakoreguoja vaizdą. RTS režimas (angl. „Real time strategy“) turi specialų „SmartFrame“ režimą, kuris paryškina tam tikras sritis ir leidžia reguliuoti matmenis bei vaizdą. Naudodami „1 žaidėjo“ ir „2 žaidėjo“ režimus galite išsaugoti savo asmeninius nustatymus, tinkamus skirtingiems žaidimams, užtikrinančius geriausias charakteristikas.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

21/11/2022

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy

Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca

Argumentai už

Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne

Argumentai prieš

brak

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2022-07-21

07/11/2021

Polska

Polska

super

rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD

Date of Use 2021-05-07

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Продуктите който използвам

Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти

Argumentai už

Качество цена

Argumentai prieš

Обемността на някой от продуктите

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор

Date of Use 2021-09-07

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Atsakomybės apribojimai

  1. Ekrano išlinkio lanko spindulys milimetrais

  2. Maksimali rezoliucija veikia tik su HDMI įvestimi.

  3. Atsako laiko vertė lygi „SmartResponse“

  4. NTSC sritis, paremta CIE1976

  5. „sRGB“ sritis, paremta CIE1931

  6. 2020 „Advanced Micro Devices, Inc.“. Visos teisės saugomos. AMD, „AMD Arrow“ logotipas, „AMD FreeSync™“ ir jų deriniai yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai. Kiti šiame leidinyje naudojami gaminių pavadinimai yra skirti tik identifikavimui ir gali būti atitinkamų jų įmonių prekių ženklai.

  7. Monitorius gali atrodyti kitaip nei pavaizduota paveikslėliuose.